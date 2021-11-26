ВРАНГЕЛЬ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Мировой судья, чиновник, предприниматель.

Происхождение и образование

Он был самым младшим (седьмым) ребенком в семье предпринимателя и предводителя уездного дворянства Егора Ермолаевича Врангеля и баронессы Дарьи Александровны Рауш фон Траубенберг, потомка петровского Ганнибала. Почти не помнил матери, которая умерла, когда ему едва исполнилось четыре года. Студенческие годы Н.Е.Врагеля прошли в Германии, в Женеве, где в 1868 гjle он получил степень доктора философии Геттингенского университета .

Семья

В июле 1877 года в Одессе Николай Егорович женился на Марии Дмитриевне Дементьевой-Майковой. Через год появился на свет их первый сын Петр, в 1880-м - Николай. Третий сын Всеволод родился в 1884 году в Ростове-на-Дону.

Возвращение на родину

Возвратившись в Россию, барон Николай Егорович не сразу нашел свое призвание – три года был чиновником в Калише и Вильно, некоторое время служил в лейб-гвардии Конном полку, играл на бирже, подумывал о карьере дипломата. В ту пору у Николая Егоровича, получившего по наследству часть отцовского собрания предметов искусства, и обнаружилась склонность к собирательству.

Предприниматель

Впрочем, к тому времени главный выбор Николай Егорович уже сделал – в меру своих сил содействовать промышленному развитию России. Устройство барона в Русское общество пароходства и торговли (РОПИТ) не обошлось без совета и содействия близкого друга семьи Врангелей Н.Чихачева, возглавлявшего Общество, которое осуществляло пароходное сообщение между черноморскими и заграничными портами. В течение карьеры он поднялся до позиций председателей и членов советов правлений крупнейших акционерных обществ, занимавшихся золотодобычей, нефтедобычей и прочей деятельностью.

В Ростове Николай Егорович, возглавляя страховое общество "Эквитэбль", служил и "по обществу" – гласный городской Думы, член правления Общества спасания на водах, председатель правления Южно-русского общества любителей правильной охоты.

С конца 1890-х годов (после смерти Всеволода) семейство Врангелей проживало в Петербурге. Барон Николай Врангель довольно быстро стал "своим" в финансовых кругах северной столицы, чему в немалой степени способствовало его давнее знакомство (по службе в РОПИТе) с С.Ю. Витте .

Преуспевающий делец находил также время и для посещений букинистов и антикварных лавок, заглядывал на различные аукционы и блошиные рынки. Между тем увлечение Николая Егоровича стало делом жизни его младшего сына – Николая Николаевича Врангеля. П.Вейнер, близко знавший Николая Николаевича, не без оснований считал, что к "искусству его с ранних лет приохотил отец, постоянно интересовавшийся стариной и лично собравший хорошее собрание миниатюр".

Революция и эмиграция

Во время двух революций вместе с семьей жил в Петрограде, был вынужден продать свою коллекцию за бесценок. С революцией связана и трагедия, пережитая семьей Врангелей в 1918 году. В феврале в своем имении были убиты племянники Николая Егоровича, барон Георгий Михайлович Врангель и барон Михаил Михайлович Врангель, а само имение подверглось настоящему разгрому.

После этого Врангель решил бежать из страны. Ему удалось сесть на поезд с немецкими ранеными и доехать до Германии, изображая умственно отсталого. Его жена смогла покинуть страну и воссоединиться с мужем лишь через 2 года. Они жили с семьёй последнего оставшегося сына, Петра, в сербском городке Сремски-Карловцы, где летом 1923 года Николай Врангель скончался.

Через год, в 1924 году, в Берлине были изданы мемуары барона Николая Егоровича Врангеля – "Воспоминания (От крепостного права до большевиков)".