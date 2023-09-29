Разночи́нцы

Разночи́нцы — смешанная, подвижная категория населения Российской империи, включавшая различные социальные подгруппы: отставных солдат и солдатских детей, низших государственных служащих, беглых крестьян, детей личных дворян, образованных людей недворянского происхождения и др. В официальных документах термин появился с начала XVIII в. Указы 1718 и 1720 определяют разночинцев как низшую группу лиц, не приписанных к податным городским сословиям, указ 1724 — как штатских служащих низшего ранга. Нередко законодательство определяло Р. методом исключения, как отдельную социальную группу, не принадлежавшую к дворянам, крестьянам и горожанам. Указ 1755 о создании Московского университета (см. Университеты в России ) относил к Р. всех людей недворянского происхождения.

К середине XIX в. разночинцами стали преимущественно называть выходцев из различных сословий, занимавшихся интеллектуальной деятельностью. Термин перестал употребляться в законодательстве и стал носить политико-культурологический хакартер. Р. называли образованных простолюдинов, иностранцев, прогрессивную демократическую интеллигенцию. В художественной литературе различные типы разночинцев представлены в образе Е. Базарова («Отцы и дети») и Р. Раскольникова («Преступление и наказание»). К писателям-разночинцам часто относят В. Г. Белинского , Н. Г. Чернышевского , Н. Г. Помяловского, А. И. Левитова, Г. И. Успенского, Н. А. Добролюбова.

Лит .: Виртшафтер Э. К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи / Пер. с англ. М., 2002. И. А. Кукушкина.