ПЕРЛОВЫ
ПЕРЛОВЫ - российские предприниматели, чаеторговцы, благотворители.
Выходцы из московских посадских людей. С 1836 года потомственные почётные граждане, в 1887 году возведены в потомственное дворянство «во внимание к 100-летней деятельности их рода». Иван Михайлович (1700-1759 годы) в 1752 году числился московским купцом 2-й гильдии. Его сын Алексей Иванович (1750 год - ?) в 1787 году основал собственное дело, начав оптовую закупку чая в Кяхте у китайских поставщиков и его розничную продажу в Москве. Его сыновья, Василий Алексеевич [24 марта (4 апреля) 1784 - 1(13) июня 1869 годы], Михаил Алексеевич (1792 год - ?) и Иван Алексеевич [27 февраля (9 марта) 1796 - 20 мая (1 июня) 1861 годы], открыли в Москве амбар в Старом гостином дворе (1816 год) и магазин на улице Ильинка (1823 год); в 1835-1840 годах братья разделились, чаеразвесочную фабрику на 1-й Мещанской улице и амбар в Старом гостином дворе получил В.А. Перлов, купец 1-й гильдии (1830 год), гласный Московской шестигласной думы (1816-1819 годы), заседатель 1-го департамента Московской уголовной палаты (1831-1834 годы), директор Московской конторы Государственного коммерческого банка (1855-1858 годы), член Московского отделения Коммерческого совета (1858-1868 годы).
В 1860 году он и его сыновья, купцы 1-й гильдии Семён Васильевич [16(28) марта 1821 - 1(13) мая 1879 годы] и Сергей Васильевич [1835 - 13(26) декабря 1910 годы], учредили Товарищество чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями Семёном и Сергеем» (с 1894 года «Василий Перлов с сыновьями»), ставшее одной из крупнейших чаеторговых фирм в России (к 1897 году ей принадлежало 88 магазинов, из них 14 в Москве, 10 в Варшаве, 8 в Санкт-Петербурге, 3 в Киеве, а также по одному в Берлине, Вене и Париже). Семён В. Перлов состоял членом Московского коммерческого суда (1866-1870 годы) и Учётно-ссудного комитета Московской конторы Государственного банка (1870-1875 годы), выборным Московского купеческого общества (с 1866 года) и Московского биржевого общества (с 1870 года), гласным Московской городской думы (с 1873 года). Его сыновья, купцы 1-й гильдии: Василий Семёнович [19 сентября (1 октября) 1841 - 19(31) августа 1892 годы], выборный Московского купеческого общества (1882-1887 годы) и Московского биржевого общества (1885-1891 годы), товарищ гильдейского старосты (1881-1883 годы), гильдейский староста (1883-1885 годы), член Московского общества сельского хозяйства (с 1871 года); Иван Семёнович [17(29) мая 1843 - 12(24) января 1900 года]; Николай Семёнович [1849 - 20 сентябр (3 октября) 1911 года].
В.С. Перлов в 1878 году приобрёл близ Москвы большое имение, которое использовал для строительства дачного посёлка (более 80 дач к 1894 году), получившего название Перловка. После его смерти расширение посёлка продолжили его братья, на свои средства построившие деревянную церковь в честь Донской иконы Божией Матери (1897 год, архитектор П.П. Зыков), в 1898 году рядом с посёлком открыт полустанок Перловка Московско-Ярославской железной дороги (ныне платформа Перловская в черте города Мытищи; в 1909 году Н.С. Перлов продал землю в Перловке Удельному ведомству). На средства В.С. Перлова в 1880 году построен один из 15 домов в Александровском убежище для увечных, престарелых и неизлечимо больных воинов в Москве. В.С. и И.С. Перловы с 1860-х годов разводили племенной скот, основали Мытищинскую образцовую молочную ферму, регулярно участвовали в выставках породистого скота. И.С. Перлов также основал птицеводческую ферму в своём имении близ села Акулово в Звенигородском уезда Московской губернии; завещал имение Московскому обществу сельского хозяйства для создания сельскохозяйственного училища, крупные суммы - Московскому городскому общественному управлению на постройку больницы для алкоголиков, а также основанному им начальному училищу и церковно-приходскому попечительству в Акулове. После смерти Н.С. Перлова было назначено внешнее управление Товариществом «Василий Перлов с сыновьями» (администрация в составе 6 человек: П.Д. Боткин, А.Л. Катуар и др.).
С.В. Перлов, выборный Московского купеческого общества (1876-1878 годы) и Московского биржевого общества (1879-1900 годы), гласный Московской городской думы (1881-1902 годы), агент Московского комитета о просящих милостыни (1876-1877 годы), почётный член Санкт-Петербургского дома милосердия (с 1880 года). В 1869 году вышел из Товарищества «Василий Перлов с сыновьями Семёном и Сергеем», впоследствии учредил Товарищество чайной торговли «С.В. Перлов и Кo», которое затем совместно с зятем, крупным чаеторговцем И.И. Казаковым, преобразовал в торговый дом «С.В. Перлов и И.И. Казаков» (с 1912 году Товарищество чайной торговли «С.В. Перлов», председатель правления - Казаков). Фирме принадлежали фабрика «электрической развески чаёв» в Москве (1905-1906 годы, архитектор К.К. Гиппиус) и до 40 магазинов и оптово-розничных складов, в том числе 10 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге. Владел имением Булатово в Козельском уезде Калужской губернии и усадьбой в селе Пущино Серпуховского уезда Московской губернии. С 1891 года оказывал значительную помощь Шамординской Казанской Свято-Амвросиевской пустыни в Козельском уезда; в частности, на его средства в обители закончено строительство Казанского собора (1902 год, архитектор С.В. Шервуд), построены каменный футляр над зданием, в котором скончался Амвросий Оптинский (с 1996 года в нём открыт храм в честь преподобного Амвросия Оптинского), водокачка (1906 год), жилые помещения, больница, мастерские (росписи по дереву, чеканки, переплётная, ковроткачества), типография, фотолаборатория, а также усыпальница (1910 год, архитектор Б.А. Савицкий), где был похоронен и сам С.В. Перлов.
Обе чаеторговые фирмы Перловых рассчитывали принять у себя китайского государственного деятеля Ли Хунчжана во время коронационных торжеств в Москве в 1896 году. В связи с этим особняк С.В. Перлова на Мясницкой улице (1893 год, архитектор Р.И. Клейн) был перестроен К.К. Гиппиусом с использованием элементов китайской архитектуры (в доме до сих пор существует магазин чая и кофе). Ли Хунчжан выбрал в качестве своей временной резиденции дом Н.С. Перлова на 1-й Мещанской улице, принадлежавший Перловым с 1836 года (перестроен и расширен по проекту Клейна).
В 1918 году обе фирмы Перловых были национализированы.