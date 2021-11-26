НЕКРАСОВЫ

Иван Александрович

Родоначальником известной купеческой семьи из Томска был Иван Александрович Некрасов. Согласно историческим источникам он оказался в ссылке в Сибири. В 1821 г. числился как томский мещанин, с 1838 г. – купец 3-й гильдии. Семья: супруга – Марфа Васильевна; дети: Максим, Лука, Егор, Василий, Михаил.

Максим Иванович

Сын Ивана Александровича Максим Иванович родился в 1819 г. Получил образование. Трудовую деятельность начал в первой половине 1840-х гг., работая на отца. С середины 1840-х гг. – купец 3-й гильдии, с середины 1860-х гг. – купец 2-й гильдии. С 1883 г. – потомственный почетный гражданин. В 1858 г. Н. и купец С.С. Валгусов построили два торговых ряда на Сенном рынке в Томске. В собственности Н. находились нотариальная и маклерская контора, унаследованный деревянный одноэтажный дом с землей. Стараниями Н. была сооружена церковь в с. Уртам. Умер Н. 1 декабря 1905 г. в Томске. Семья: супруга – Мария Степановна; дети: Александра, Глафира, Анна, Ольга, Таисия, Дмитрий, Иван, Прокопий, Александр.

Лука Иванович

Сын Ивана Александровича Лука Иванович родился в 1826 г.

С 1859 г. – купец 3-й гильдии, со второй половины 1860-х гг. – 2-й гильдии. В собственности Н. были золотые прииски. Однако уже в 1873 г. его объявили несостоятельным должником. Умер 31 января 1902 г. в Томске. Семья: супруга – Александра Алексеевна; дети: Раиса, Людмила, Александр, Серафима, Дмитрий, Иван, Прокопий.

Егор Иванович

Сын Ивана Александровича Егор Иванович родился в 1828 г. Зачислен в купцы 3-й гильдии, с 1864 г. – 2-й гильдии. С начала 1890-х гг. – мещанин. Собственник золотых приисков в Алтайском горном округе. С 1891 г. – публичный маклер и нотариус. Семья: супруга – Юлия Яковлевна; дети: Любовь, Эмилия, Клавдия, Владимир.

Василий Иванович

Сын Ивана Александровича Василий Иванович родился в 1832 г. С 1859 г. – купец 3-й гильдии, с 1864 г. – 2-й гильдии. Умер в 1866 г.

Михаил Иванович

Сын Ивана Александровича Михаил Иванович родился в 1837 г. Купец 2-й гильдии, золотодобытчик. Семья: супруга – Наталья Михайловна.

Иван Максимович

Сын Максима Ивановича Иван Максимович родился в 1850 г. (по другим данным – в 1852 г.). С 1870-х гг. – купец 2-й гильдии, с 1890-х – 1-й гильдии. Владелец двух лавок и магазина, нескольких домов. В 1897 г. запустил кирпичный завод. Много занимался общественными делами: глава комитета по постройке Сретенской церкви в Томск, действительный член Императорского православного палестинского общества, староста домовой церкви Томского женского епархиального училища; гласный Томской городской думы, Томский городской голова. После 1919 г. сведений нет. Семья: супруга – Мария (или Марфа) Дмитриевна; дети: Петр, Вера, Надежда, Людмила.

Александр Максимович

Сын Максима Ивановича Александр Максимович родился в 1861 г. Записался купцом 2-й гильдии. В 1894 г. вместе с И.К. Якимовым и П.Н. Крыловым учредил «Сибирское товарищество для сухой перегонки дерева». Около 1897 г. организовал торговый дом «Якимов и Некрасов». В 1899 г. приобрел краскотерочное заведение. Вел торговлю в Гостином дворе. В разные годы активно участвовал в общественной жизни: гласный Томской городской думы, почетный блюститель Еланского мужского приходского училища, член правления Томского добровольного пожарного общества. Умер 4 сентября 1901 г. во время тушения пожара на пивоваренном заводе Р.И. Крюгера. Семья: супруга – Екатерина Христофоровна; дети: Иван, Римма, Елизавета, Модест, Николай, Клавдия, Зинаида.

Иван Александрович

Сын Александра Максимовича Иван Александрович родился 18 апреля 1890 г. Обучался в Томской губернской мужской гимназии, затем – на медицинском факультете Императорского Томского университета (1908 – 1909), после чего перевелся на юридический факультет Петербургского университета (с 1910 г.). В Томске исполнял должность доверенного по торгово-промышленным делам своей матери. В годы Первой мировой войны трудился в продовольственной комиссии при Томской городской думе. С 1917 г. – член руководящего комитета Томского отдела партии народной свободы. В 1919 г. – редактор газеты «Народный вестник». В годы Советской власти работал в аппарате Совета министров СССР (Москва). Семья: супруга – Надежда Петровна; дети: Александр, Яна.