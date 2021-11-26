МАНТАШЕВЫ

МАНТАШЕВЫ (Ман­та­шянц) - российские пред­при­ни­ма­те­ли ар­мян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Алек­сандр Ива­но­вич [1842 год, Тиф­лис - 19 апреля (2 мая) 1911 года, Санкт-Пе­тер­бург], ку­пец 1-й гиль­дии (1881 год). Из ку­печеской се­мьи.

Дет­ст­во про­вёл в Теб­ри­зе (Пер­сия), где его отец, Ова­нес (Иван) Ман­та­шев (?-1887 годы), вёл круп­ную тор­гов­лю тка­ня­ми; в 1869-1872 годы в Ман­че­сте­ре (Ве­ли­ко­бри­та­ния) изу­чал ор­га­ни­за­цию тек­стиль­ной промышленности и за­ку­пал тка­ни для от­ца. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию от­крыл вме­сте с от­цом в Тиф­ли­се два ма­га­зи­на по про­да­же тка­ней. Член прав­ле­ния Тиф­лис­ско­го общества вза­им­но­го кре­ди­та (1873-1885 годы). Глас­ный Тиф­лис­ской городской ду­мы (1881-1892 годы). Круп­ней­ший ак­цио­нер (с 1880-x годов), член (1882-1884 годы), заместитель пред­се­да­те­ля (1885-1889 годы) и пред­се­да­тель (1890-1911 годы, с пе­ре­ры­ва­ми) со­ве­та Тиф­лис­ско­го ком­мерческого бан­ка. Член ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Тиф­лис­ско­го от­де­ления Государственного бан­ка (1882-1888 годы).

С 1889 года ак­цио­нер неф­те­до­бы­ваю­щей фир­мы «А. Ца­ту­ров и другие» (Ба­ку), по­сте­пен­но выку­пил до­ли боль­шин­ст­ва ос­таль­ных пай­щи­ков и в 1899 году со­вме­ст­но с од­ним из них, М. Ара­мян­цем, ос­но­вал Неф­те­про­мыш­лен­ное и тор­го­вое общество «А.И. Ман­та­шев и Ко» с ус­тав­ным ка­пи­та­лом 22 миллионов рублей, в ко­то­ром до­ля А.И. Ман­та­ше­ва со­став­ля­ла 75% (он - председатель прав­ле­ния до 1910 года). В начале XX века Об­ще­ст­во за­ни­ма­ло 3-е ме­сто по до­бы­че нефти в Ба­кин­ском неф­тя­ном рай­оне (до 400 тысяч т в год), вла­де­ло в Ба­ку ке­ро­си­но­вым за­во­дом и за­во­дом сма­зоч­ных ма­сел, в Ба­ту­ми за­во­дом по про­изводству ящи­ков (в 1905-1906 годы пе­ре­не­сён в Алек­сан­д­рию в Егип­те), на­лив­ны­ми стан­ция­ми, морскими су­да­ми (тан­кер «Бор­жом», па­ро­хо­ды «Ба­ку­риа­ни» и «Ли­ка­ни»), а так­же пар­ком железнодорожных цис­терн, име­ло от­де­ле­ния в Рос­сии (свыше 30), Ос­ман­ской им­пе­рии , Егип­те и других стра­нах; экс­пор­ти­ро­ва­ло неф­те­про­дук­ты на Ближ­ний Вос­ток, в Ин­дию и на Даль­ний Вос­ток. А.И. Ман­та­шев - круп­ный ак­цио­нер Товарищества неф­тя­но­го про­изводства братьев Но­бель, Неф­те­про­мыш­лен­но­го и тор­го­во­го общества «И.Е. Пи­то­ев и Кo», Рус­ско­го для внеш­ней тор­гов­ли и Азов­ско-Дон­ско­го ком­мерческих бан­ков.

К 1890-м годам яв­лял­ся од­ним из круп­ней­ших до­мо­вла­дель­цев Тиф­ли­са, по­стро­ил в нём Ман­та­шев­ские тор­го­вые ря­ды (1903 год), Гос­ти­ный двор на Армянскомбаза­ре, Ман­та­шев­скую тор­го­вую шко­лу (1911 год) и другое, вёл строи­тель­ст­во в других го­ро­дах Рос­сии.

Круп­ный бла­го­тво­ри­тель, ви­це-пре­зи­дент со­ве­та Армянского бла­го­тво­ритель­но­го общества на Кав­ка­зе; оп­ла­тил обу­че­ние свыше 200 сти­пен­диа­тов в российских и европейских уни­вер­си­те­тах, со­дер­жал си­рот­ский при­ют и шко­лу для сле­пых де­тей в Тиф­ли­се; фи­нан­си­ро­вал строи­тель­ст­во зда­ния риз­ни­цы ка­то­ли­ко­са всех ар­мян в Эч­ми­ад­зи­не и ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ской церк­ви в Па­ри­же (1904 год, на­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на), рес­тав­ра­цию ря­да ар­мя­но-гри­го­ран­ских хра­мов.

Его сын, Ле­вон (Ле­он) Алек­сан­д­ро­вич (1880 год - 23 октября 1954 года, Па­риж), по­томственный по­чёт­ный гра­ж­да­нин, член (1907-1910 годы), за­тем председатель прав­ле­ния Общества «А.И. Ман­та­шев и Ко» (в 1912 году во­шло в со­став «The Russian General Oil Corporation Ltd.», уч­ре­ж­дён­ной в Лон­до­не груп­пой российских и иностранных ка­пи­та­ли­с­тов), член прав­ле­ния Нефте­промыш­лен­но­го и торгового общества «И.Е. Пи­то­ев и Кo», член со­ве­тов Азов­ско-Дон­ско­го и Тиф­лис­ско­го ком­мерческих бан­ков. Кон­но­за­вод­чик и вла­де­лец ска­ко­вых ло­ша­дей.

В 1918 году, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года , эмиг­ри­ро­вал, жил в Па­ри­же, член ЦК Российского тор­го­во-промышленного и фи­нан­со­во­го сою­за (Торг­пром, дей­ст­во­вал в 1920-1940 годы).

Умер в бед­но­сти.

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