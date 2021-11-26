МАНТАШЕВЫ
МАНТАШЕВЫ (Манташянц) - российские предприниматели армянского происхождения.
Александр Иванович [1842 год, Тифлис - 19 апреля (2 мая) 1911 года, Санкт-Петербург], купец 1-й гильдии (1881 год). Из купеческой семьи.
Детство провёл в Тебризе (Персия), где его отец, Ованес (Иван) Манташев (?-1887 годы), вёл крупную торговлю тканями; в 1869-1872 годы в Манчестере (Великобритания) изучал организацию текстильной промышленности и закупал ткани для отца. По возвращении в Россию открыл вместе с отцом в Тифлисе два магазина по продаже тканей. Член правления Тифлисского общества взаимного кредита (1873-1885 годы). Гласный Тифлисской городской думы (1881-1892 годы). Крупнейший акционер (с 1880-x годов), член (1882-1884 годы), заместитель председателя (1885-1889 годы) и председатель (1890-1911 годы, с перерывами) совета Тифлисского коммерческого банка. Член ревизионной комиссии Тифлисского отделения Государственного банка (1882-1888 годы).
С 1889 года акционер нефтедобывающей фирмы «А. Цатуров и другие» (Баку), постепенно выкупил доли большинства остальных пайщиков и в 1899 году совместно с одним из них, М. Арамянцем, основал Нефтепромышленное и торговое общество «А.И. Манташев и Ко» с уставным капиталом 22 миллионов рублей, в котором доля А.И. Манташева составляла 75% (он - председатель правления до 1910 года). В начале XX века Общество занимало 3-е место по добыче нефти в Бакинском нефтяном районе (до 400 тысяч т в год), владело в Баку керосиновым заводом и заводом смазочных масел, в Батуми заводом по производству ящиков (в 1905-1906 годы перенесён в Александрию в Египте), наливными станциями, морскими судами (танкер «Боржом», пароходы «Бакуриани» и «Ликани»), а также парком железнодорожных цистерн, имело отделения в России (свыше 30), Османской империи, Египте и других странах; экспортировало нефтепродукты на Ближний Восток, в Индию и на Дальний Восток. А.И. Манташев - крупный акционер Товарищества нефтяного производства братьев Нобель, Нефтепромышленного и торгового общества «И.Е. Питоев и Кo», Русского для внешней торговли и Азовско-Донского коммерческих банков.
К 1890-м годам являлся одним из крупнейших домовладельцев Тифлиса, построил в нём Манташевские торговые ряды (1903 год), Гостиный двор на Армянскомбазаре, Манташевскую торговую школу (1911 год) и другое, вёл строительство в других городах России.
Крупный благотворитель, вице-президент совета Армянского благотворительного общества на Кавказе; оплатил обучение свыше 200 стипендиатов в российских и европейских университетах, содержал сиротский приют и школу для слепых детей в Тифлисе; финансировал строительство здания ризницы католикоса всех армян в Эчмиадзине и армяно-григорианской церкви в Париже (1904 год, награждён орденом Почётного легиона), реставрацию ряда армяно-григоранских храмов.
Его сын, Левон (Леон) Александрович (1880 год - 23 октября 1954 года, Париж), потомственный почётный гражданин, член (1907-1910 годы), затем председатель правления Общества «А.И. Манташев и Ко» (в 1912 году вошло в состав «The Russian General Oil Corporation Ltd.», учреждённой в Лондоне группой российских и иностранных капиталистов), член правления Нефтепромышленного и торгового общества «И.Е. Питоев и Кo», член советов Азовско-Донского и Тифлисского коммерческих банков. Коннозаводчик и владелец скаковых лошадей.
В 1918 году, после Октябрьской революции 1917 года, эмигрировал, жил в Париже, член ЦК Российского торгово-промышленного и финансового союза (Торгпром, действовал в 1920-1940 годы).
Умер в бедности.