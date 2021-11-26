КУЛОМЗИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КУЛОМЗИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный дея­тель, ис­то­рик, тайный советник (1892 год), гоф­мей­стер (1879 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1858 год), учил­ся в Лейп­циг­ском, Гей­дель­берг­ском и Окс­форд­ском университетах (1858-1860 годы). Ми­ро­вой по­сред­ник в Ко­ст­ром­ской губернии (1861-1863 годы). Слу­жил в Государственной кан­це­ля­рии (1864-1868 годы) и кан­це­ля­рии Комитета ми­ни­ст­ров (1868-1880 годы; с 1875 года помощник управ­ляю­ще­го). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра государственного иму­щества (1880-1883 годы). Статс-сек­ре­тарь (1883 год). Уп­р­а­в­ляю­щий де­ла­ми Комитета ми­ни­ст­ров (1883-1902 годы). Управ­ляю­щий де­ла­ми (1893-1905 годы), член (с 1899 года) Ко­ми­те­та Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ги, председатель ко­мис­сии для пред­ва­рительного рас­смот­ре­ния ме­ро­прия­тий по уст­рой­ст­ву пе­ре­се­лен­цев в Си­би­ри.

Сыг­рал важ­ную роль в строи­тель­ст­ве Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли , фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей пе­ре­се­лен­че­ст­ва из Ев­ропейской Рос­сии в при­ле­гаю­щие к до­ро­ге рай­оны, в сво­их по­езд­ках по ним со­брал ма­те­ри­ал о со­ци­аль­но-эко­но­мическом по­ло­же­нии пе­ре­се­лен­цев (1896-1897 годы). По ини­циа­ти­ве Куломзина при Комитете ми­ни­ст­ров уч­ре­ж­дён фонд для со­дей­ст­вия цер­ков­но­му строи­тель­ст­ву на пе­ре­се­ленческих уча­ст­ках (1894 год), в даль­ней­шем он так­же спо­соб­ст­во­вал мас­со­во­му строи­тель­ст­ву пра­во­слав­ных хра­мов и школ в рай­онах пе­ре­се­ления. Сто­рон­ник по­сте­пен­ной ру­си­фи­ка­ции ино­род­цев Си­би­ри пу­тём соз­да­ния для них государственных на­чаль­ных школ с учи­те­ля­ми из ко­рен­ных на­ро­дов и при­ори­тет­ным изу­че­ни­ем русской ис­то­рии и тра­ди­ций.

По ини­циа­ти­ве Куломзина в 1897-1902 годах про­ве­де­но гид­ро­гра­фическое ис­сле­до­ва­ние озера Бай­кал. Председатель Ко­мис­сии для ис­сле­до­ва­ния зем­ле­вла­де­ния и зем­ле­поль­зо­ва­ния в За­бай­каль­ской области, соз­дан­ной в 1897 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом За­бай­каль­ской железной дороги, ре­дак­тор её «Тру­дов…» (тома 1-16, 1898 год). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ствен­ной про­мыш­лен­но­сти (1902-1905 годы), по его по­ру­че­нию Куломзин под­го­то­вил про­ект вве­де­ния все­об­ще­го на­чаль­но­го обу­че­ния де­тей 7-11 лет («Дос­туп­ность на­чаль­ной шко­лы в Рос­сии», 1904 год). Он пре­ду­смат­ри­вал ско­рей­шее соз­да­ние 122,3 тысяч школ в де­рев­не и 7,35 тысяч - в го­ро­дах, за счёт средств каз­ны (около 37%), сель­ских и городских об­ществ (25%), ча­ст­ных бла­го­тво­ри­те­лей (19%) и земств (18%). Ус­та­нов­ле­ние обя­за­тель­но­сти на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния Куломзин счи­тал преж­де­вре­мен­ным. Член (с 1902-1903 годов), председатель [с 15(28) июля 1915 года по 1(14) января 1917 года] Государственного со­ве­та, с 1906 года при­мы­кал к груп­пе пра­во­го цен­тра. Председатель на­блю­да­тель­ной ко­мис­сии Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва (с 1915 года). В 1919 года эмиг­ри­ро­вал, с 1920 года жил во Фран­ции.

Ав­тор ра­бот по фи­нан­со­во-эко­но­мическим во­про­сам, ис­то­рии государственных до­хо­дов и рас­хо­дов. В 1865 году в се­рии ста­тей в газете «Рус­ский ин­ва­лид» вы­сту­пил с тре­бо­ва­ни­ем по­вы­сить до­лю рас­хо­дов Цар­ст­ва Поль­ско­го на об­ще­го­су­дар­ст­вен­ные ну­ж­ды. Опуб­ли­ко­вал «Фи­нан­со­вые до­ку­мен­ты…» цар­ст­во­ва­ния императрицы Ека­те­ри­ны II (1880 год) и Алек­сан­д­ра I (1885 год). Из­дал крае­ведческие ма­те­риа­лы «Ар­хив сель­ца Зи­новь­е­ва (ак­ты и пись­ма)» и «Ар­хив сель­ца Кор­ни­ло­ва» (оба 1913 года, совместно с М. Г. Кур­дю­мо­вым). Ре­дак­тор сборника до­ку­мен­тов «Жур­на­лы Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров» (тома 1-2, 1888-1889 годы), 4-го и 5-го то­мов «Ис­то­рии Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров» (1902 год), ис­то­рических очер­ков «На­ша же­лез­но­до­рож­ная по­ли­ти­ка по до­ку­мен­там Ар­хи­ва Ко­ми­те­та ми­ни­ст­ров» (1902 год), «Си­бир­ская же­лез­ная до­ро­га в её про­шлом и на­стоя­щем» (1903 год). Уча­ст­ник 4-го (1860 год, Лон­дон) и 5-го (1863 год, Бер­лин) ме­ж­ду­народного ста­ти­стического кон­грес­сов, в 1871-1872 годах член под­го­то­вительной ко­мис­сии 8-го кон­грес­са (1877 год, Санкт-Пе­тер­бург). Член (с 1871 года), по­мощ­ник пред­се­да­те­ля (1906-1917 годы) Русского ис­то­рического общества. Председатель 1-го съез­да пред­ста­ви­те­лей гу­берн­ских учё­ных ар­хив­ных ко­мис­сий (май 1914 года, Санкт-Пе­тер­бург). В 1880-е годы в сво­ём име­нии в селе Кор­ни­ло­во на­ла­дил про­изводство и про­да­жу фос­фо­рит­ной му­ки.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний, цен­но­го ис­точ­ни­ка по ис­то­рии российского государственного ап­па­ра­та в по­след­ней тре­ти XIX века («Пе­ре­жи­тое», наи­бо­лее пол­ный ва­ри­ант, до­ве­дён­ный до 1903 года, хра­нит­ся в РГИА в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Из них опуб­ли­ко­ва­ны вы­держ­ки: «Мои вос­по­ми­на­ния в долж­но­сти ми­рово­го по­сред­ни­ка Ки­не­шем­ско­го уез­да пер­во­го при­зы­ва» (журнал «Вест­ник Ки­не­шем­ско­го зем­ст­ва», 1914 год, № 1-8), «Из ар­хи­ва А. Н. Ку­лом­зи­на. Вос­по­ми­на­ния ми­ро­во­го по­сред­ни­ка» («За­пис­ки от­де­ла ру­ко­пи­сей ГБЛ», 1941 год, выпуск 10), «Во­ля толь­ко здесь...» (альманах «Ом­ская ста­ри­на», 1995 год, выпуск 3).

Сочинения:

По­зе­мель­ная по­дать в Анг­лии. Санкт-Петербург, 1861 год;

Очерк на­ло­гов на спир­то­вые на­пит­ки в не­ко­то­рых го­су­дар­ст­вах За­пад­ной Ев­ро­пы // Рус­ский вест­ник. 1861 год. № 3-4;

По­строй­ка же­лез­ных до­рог в Рос­сии и на За­па­де // Там же. 1865 год. № 11;

Го­су­дар­ст­вен­ные до­хо­ды и рас­хо­ды в Рос­сии XVIII сто­ле­тия // Вест­ник Ев­ро­пы. 1869 год. № 5;

Свод­ная таб­ли­ца к во­про­су о даль­ней­шем раз­ви­тии на­род­ной шко­лы. Санкт-Петербург, 1908 год;

М.Х. Рей­терн. Санкт-Петербург, 1910 год (совместно с В. Г. Рей­тер­ном);

Опыт­ный под­счет со­вре­мен­но­го со­стоя­ния на­ше­го на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния. Санкт-Петербург, 1912 год;

Д.Н. За­мят­нин. Петроград, 1914 год.