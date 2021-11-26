КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК - в Российской империи государтсвенное кредитное учреждение, выдававшее долгосрочные ссуды крестьянам на покупку земли; вместе с Дворянским земельным банком составлял систему государственного ипотечного кредита .

По­ло­же­ние о бан­ке ут­верж­де­но 18(30).5.1882 года, банк от­крыл свои дейст­вия в 1883 году. На­хо­дил­ся в ве­де­нии Министерства фи­нан­сов. Пер­во­на­чаль­но дей­ст­во­вал на тер­ри­то­рии Ев­ропейской Рос­сии, за­тем дея­тель­ность бан­ка ох­ва­ти­ла Цар­ст­во Поль­ское (1888), За­кав­ка­зье и при­бал­тий­ские гу­бер­нии (1906). К 1905 году су­ще­ст­во­ва­ло 40 от­де­ле­ний бан­ка (в 1915 году - 52), из ко­то­рых 17 бы­ли са­мо­стоя­тель­ны­ми, а 23 - объ­е­ди­нён­ны­ми с от­де­ле­ния­ми Дво­рян­ско­го зе­мель­но­го бан­ка (с 1885 года оба бан­ка воз­глав­ля­лись од­ним управ­ляю­щим). Управ­ляю­щие ме­ст­ны­ми от­де­ле­ния­ми Крестьянского поземельного банка на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром фи­нан­сов, 1 член от­де­ле­ния на­зна­чал­ся гу­бер­на­то­ром, 2 чле­на из­би­ра­лись гу­берн­ским зем­ским со­б­ра­ни­ем. В от­ли­чие от других ипо­теч­ных уч­ре­ж­де­ний, вы­да­вав­ших не­це­ле­вые ссу­ды, Крестьянский поземельный банк кре­ди­то­вал кре­сть­ян толь­ко при ус­ло­вии по­куп­ки ими зем­ли (она же яв­ля­лась за­ло­гом). Ссу­ды под 7,5-8,5% го­до­вых вы­да­ва­лись на срок 24,5-34,5 го­да, с 1894 года - на срок 13-55,5 го­да. Сред­ст­ва для вы­да­чи ссуд Крестьянский поземельный банк по­лу­чал пу­тём вы­пус­ка и про­дажи государственных сви­де­тельств. С 1895 года при­об­ретал зем­ли для их по­сле­дую­щей про­дажи, осо­бен­но ак­тив­но ску­пал зем­ли дво­рян в 1906-1908 годах, пре­пят­ст­вуя па­де­нию цен на зем­лю в ус­ло­ви­ях фи­нан­со­вой и по­ли­тической не­ста­биль­но­сти, вы­зван­ной Ре­во­лю­ци­ей 1905-1907 годов.

По­лу­ча­те­ля­ми ссуд и по­ку­па­те­ля­ми зем­ли Крестьянского поземельного банка мог­ли быть сель­ские об­ще­ст­ва, сельскохозяйственные то­ва­ри­ще­ст­ва и отдельные кре­сть­я­не. Пер­во­на­чаль­но банк вы­сту­пал в ка­че­ст­ве пас­сив­но­го сред­ст­ва кон­сер­ва­ции су­ще­ст­во­вав­ших зе­мель­ных от­но­ше­ний, вы­да­вал ссу­ды пре­имущественно сельскохозяйственными то­ва­ри­ще­ст­вам (74,4% зе­мель, при­об­ре­тён­ных в 1883-1905 годах при со­дей­ст­вии Крестьянского поземельного банка) и сель­ским об­ще­ст­вам (23,4%), до­ля еди­но­лич­ных кре­сть­ян сре­ди по­лу­ча­те­лей ссуд бы­ла ни­чтож­но ма­ла (2,2%). В 1883-1905 годах при по­сред­ни­че­ст­ве Крестьянского поземельного банка или из его име­ний кре­сть­я­на­ми при­об­ре­те­но 62,4% зе­мель (9864 тысяч га), ку­п­лен­ных кре­сть­я­на­ми в этот пе­ри­од.

С 1906 года, на­ря­ду с зем­ле­уст­рои­тель­ны­ми ко­мис­сия­ми, Крестьянский поземельный банк был од­ним из важ­ней­ших ин­ст­ру­мен­тов про­ве­де­ния сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, обес­пе­чи­вая рас­ши­ре­ние кре­сть­ян­ско­го ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния. За­ко­ном от 12(25).8.1906 года и ука­зом императора Ни­ко­лая II от 27.8(9.9).1906 года Крестьянский поземельный банк по­лу­чил в своё рас­по­ря­же­ние часть ка­зён­ных и удель­ных зе­мель для про­да­жи кре­сть­я­нам, в 1907-1916 годах ему при­над­ле­жа­ло 7039 тысяч га зем­ли. При про­да­же зе­мель Крестьянский поземельный банк сти­му­ли­ро­вал об­ра­зо­ва­ние ху­то­ров и от­рубов. В 1906-1916 годах на ссу­ды из Крестьянского поземельного банка кре­сть­я­на­ми при­об­ре­те­но 10938 тысяч га зем­ли. Сре­ди за­ём­щи­ков бан­ка пре­об­ла­да­ли ма­ло­зе­мель­ные (52,6% в 1910-1915 годах) и сред­не­зе­мель­ные (22,4%) кре­сть­я­не.

К 1915 году Крестьянскому поземельному банку при­над­ле­жа­ло 1-е ме­сто сре­ди уч­ре­ж­де­ний ипо­теч­но­го кре­ди­та в Рос­сии по стои­мо­сти (38,1% от об­ще­го объ­ё­ма) и чис­лу (74,4%) ссуд, вы­дан­ных под за­лог зем­ли в Российской им­пе­рии. К 1917 году банк иг­рал круп­ней­шую роль на рын­ке цен­ных бу­маг в Рос­сии. В 1883-1915 годах кре­сть­я­не ку­пи­ли че­рез Крестьянский поземельный банк 19378 тысяч га зем­ли, или 76,7% всех зе­мель, при­об­ретён­ных кре­сть­я­на­ми в этот пе­ри­од, по­лу­чи­ли 398 тысяч ссуд на сум­му 1774,3 миллионов рублей; по чис­лу сде­лок пре­об­ла­да­ли еди­но­лич­ные по­ку­па­те­ли (78%), по пло­ща­ди ку­п­лен­ной зем­ли - сельскохозяйственные то­ва­ри­ще­ст­ва (59%).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уп­разд­нён дек­ре­том СНК от 25.11(8.12).1917 года.

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