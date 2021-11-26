ГУБОНИН ПЁТР ИОНОВИЧ

ГУБОНИН ПЁТР ИОНОВИЧ - один из крупнейших российских предпринимателей 2-й половины XIX века, благотворитель, тайный советник.

Из кре­по­ст­ных кре­сть­ян Д.Г. Би­би­ко­ва (в 1858 году по­лу­чил воль­ную). По­томственный почетный гра­ж­да­нин (1868), по­том­ственный дво­ря­нин (1872; воз­ве­дён имен­ным Вы­со­чай­шим ука­зом). Унас­ле­до­вал от от­ца ка­ме­но­лом­ни в селе Лыт­ка­ри­но Брон­ниц­ко­го уезда и селе Ко­тель­ни­ки Московского уезда Московской губернии. Раз­бо­га­тел на уча­стии в под­ряд­ных ра­бо­тах, главным образом на строи­тель­ст­ве Мо­с­ков­ско-Бре­ст­ско­го шос­се (1848), Мо­с­ков­ско-Кур­ской, Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской (1863-1864 годы) и Ор­лов­ско-Ви­теб­ской (1866-1868 годы) же­лез­ных до­рог. С 1858 года московский ку­пец 3-й гиль­дии, впо­след­ст­вии - 1-й гиль­дии. За­ни­мал­ся пла­ни­ро­ва­ни­ем и ор­га­ни­за­ци­ей подготовительных ра­бот для строи­тель­ст­ва так называемой Кав­каз­ской се­ти же­лез­ных до­рог (1869-1870 годы), же­лез­ной до­ро­ги для пе­ре­воз­ки со­ли от озера Бас­кун­чак до реки Вол­га (1870) и др. Глав­ный уча­ст­ник кон­цес­сий по по­строй­ке Гря­зе-Ца­ри­цын­ской (1871), Ло­зо­во-Се­ва­сто­поль­ской (1875), Ураль­ской гор­но­за­вод­ской (Пермь - Ека­те­рин­бург, 1878) и других же­лез­ных до­рог. Член прав­ле­ний ря­да ак­цио­нер­ных железнодорожных об­ществ, в том числе Орен­бург­ской и Фас­тов­ской же­лез­ных до­рог. К концу 1870-х годов при уча­стии Губонина по­строе­но не ме­нее 20% всей се­ти российских же­лез­ных до­рог. В ре­зуль­та­те уч­ре­ди­тель­ской дея­тель­но­сти при­об­рёл мно­го­мил­ли­он­ное со­стоя­ние.

Со­вме­ст­но с В.А. Ко­ко­ре­вым уч­ре­дил Волж­ско-Кам­ский банк (1870), Северное общество стра­хо­ва­ния и скла­да то­ва­ров с вы­да­чей вар­ран­тов (1872), Ба­кин­ское неф­тя­ное общество (1874), Перм­ское товарищество по тор­гов­ле со­лью (1873). Уча­ст­во­вал в уч­ре­ж­де­нии ак­цио­нер­ных об­ществ - Ко­ло­мен­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да (1871), Брян­ско­го за­во­да (1873) и АО «Нефть» (1884). В середине 1870-х годов по­стро­ил ли­нии кон­но-же­лез­ных до­рог в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве.

При­об­ре­тал зем­лю (к 1891 году вла­дел свыше 39 тысяч га), в 1881 году ку­пил име­ние Гур­зуф в Кры­му, пре­вра­тив его в мод­ный ку­рорт. Вла­дел ле­со­пиль­ны­ми за­во­да­ми, со­ле­ва­рен­ным и со­ле­моль­ным про­изводством и др.

При­сяж­ный по­пе­чи­тель Московского ком­мерческого су­да (1862-1864 годы), вы­бор­ный от Московского ку­печеского общества (1869-1873 годы). Глас­ный Московской го­род­ской ду­мы (1873-1894 годы). Совместно с X.X. Мей­е­ном ос­но­вал Ко­мис­са­ров­ское тех­ническое училище в Мо­ск­ве (1865), по­стро­ил при нём цер­ковь. Ка­зна­чей 1-го Ар­бат­ско­го от­де­ле­ния Дам­ско­го по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных в Мо­ск­ве (с 1865 года) и почетный член его Со­ве­та (с 1871 года), член Общества по­пе­че­ния о ра­не­ных и боль­ных вои­нах (с 1870 года), До­ма при­зре­ния и ре­мес­лен­но­го об­ра­зо­ва­ния бед­ных де­тей в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1869 году пе­ре­дал 25 тысяч рублей Ни­ко­ла­ев­ско­му до­му при­зре­ния вдов и си­рот московского ку­пе­че­ст­ва. Председатель железнодорожного от­де­ла По­ли­тех­нической вы­став­ки 1872 года в Мо­ск­ве (по­жерт­во­вал круп­ную сум­му на её уст­рой­ст­во и на строи­тель­ст­во По­ли­тех­нического му­зея). Один из ор­га­ни­за­то­ров Все­российской ху­дожественно-промышленной вы­став­ки 1882 года в Мо­ск­ве. Уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Свя­то-Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра близ Се­ва­сто­по­ля, в ре­кон­ст­рук­ции Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге и церкви Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы на Пят­ниц­кой улице в Мо­ск­ве. На­граж­дён ор­де­на­ми Святого Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни (1877), Святой Ан­ны 1-й сте­пе­ни (1878), Святой Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни (1882). В 1878 году Гу­бо­ни­ны по­лу­чи­ли дво­рян­ский герб с де­ви­зом «Не се­бе, а Ро­ди­не».

Иллюстрации:

Губонин, портрет. Архив БРЭ.