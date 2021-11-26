ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК - российское государственное ипотечное кредитное учреждение, выдававшее на льготных условиях ссуды помещикам - потомственным дворянам.

Уч­ре­ж­дён для под­держ­ки дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния ре­ск­рип­том императора Алек­сан­д­ра III «Бла­го­род­но­му Рос­сий­ско­му дво­рян­ству», опуб­ли­ко­ван­ным 21.4(3.5).1885 года. Под­чи­нял­ся министру фи­нан­сов. Управ­ляю­щий Дворянским земельным банком од­но­вре­мен­но управ­лял и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ком. Пер­во­на­чаль­но Дворянский земельный банк дей­ст­во­вал в Ев­ропейской Рос­сии, с 1891 года - так­же в За­кав­ка­зье, с 1894 года - в Западном крае. В со­став со­ве­та бан­ка и его ме­ст­ных от­де­ле­ний вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли по­ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва, из­би­рав­шие­ся гу­берн­ски­ми дво­рян­ски­ми со­б­ра­ния­ми.

Банк вы­да­вал ссу­ды под за­лог на­хо­див­шей­ся вне го­ро­дов зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти, чья стои­мость пре­вы­ша­ла 500 рублей (до 1890 года - 1 тысяча рублей). Раз­мер ссу­ды со­став­лял 60-75% от стои­мо­сти име­ния. Ссу­ды вы­да­ва­лись в 1885-1889 годах из 5% го­до­вых, в 1889-1894 годах - из 4,5%, за­тем - из 4% го­до­вых (ча­ст­ные зе­мель­ные бан­ки вы­да­ва­ли ссу­ды под 6,25-7,5% го­до­вых). В 1897 году пла­те­жи по ра­нее вы­дан­ным ссу­дам умень­ше­ны до 3,5% при со­хра­не­нии преж­них пла­те­жей по вновь вы­да­вае­мым ссу­дам. Сро­ки по­га­ше­ния ссуд со­став­ля­ли 11-66,5 го­да. Ссу­ды вы­да­ва­лись за­клад­ны­ми лис­та­ми, в 1890-1906 годах, при от­сут­ст­вии дол­гов за име­ния­ми или при ус­ло­вии по­га­сить их из на­зна­чен­ной ссу­ды, - день­га­ми. В слу­чае не­уп­ла­ты пла­те­жей по ссу­де за­ло­жен­ное име­ние про­да­ва­лось на от­кры­тых тор­гах (в 1900-1910 годах на тор­гах про­да­но 431 име­ние); про­да­жа зем­ли че­рез Дворянский земельный банк яв­ля­лась од­ним из важ­ных фак­то­ров фор­ми­ро­ва­ния зе­мель­но­го рын­ка в Рос­сии. Ко­ли­че­ст­во за­ло­жен­ных бан­ку име­ний (тысячи) со­став­ля­ло: 20,2 в 1895 году, 28,2 в 1905 году, 31,9 в 1915 году, их об­щая пло­щадь (миллионы га) бы­ла рав­на 17,2 в 1895 году, 20,7 в 1905 году, 16,6 в 1915 году, а стои­мость (миллионы рублей) дос­ти­га­ла 887,9 в 1895 году, 1734 в 1905 году, 1564,8 в 1915 году (29,2% от объ­ё­ма ипо­теч­ной за­дол­жен­но­сти в стра­не). Сре­ди за­ём­щи­ков Дворянского земельного банка пре­об­ла­да­ли вла­дель­цы име­ний среднего раз­ме­ра (0,11-1,1 тыс. га). Большая часть име­ний (в 1886 году - 70%, в 1915 году - 79%), при­ня­тых бан­ком под за­лог, бы­ла об­ре­ме­не­на дол­га­ми другим ипо­теч­ным уч­ре­ж­де­ни­ям, ссу­ды вла­дель­цам та­ких име­ний вы­да­ва­лись за вы­че­том преж­них дол­гов.

Дворянский земельный банк ли­к­ви­ди­ро­ван дек­ре­том СНК от 25.11(8.12).1917 года в свя­зи с при­ня­ти­ем Дек­ре­та о зем­ле.

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