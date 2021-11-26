ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК
ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК - российское государственное ипотечное кредитное учреждение, выдававшее на льготных условиях ссуды помещикам - потомственным дворянам.
Учреждён для поддержки дворянского землевладения рескриптом императора Александра III «Благородному Российскому дворянству», опубликованным 21.4(3.5).1885 года. Подчинялся министру финансов. Управляющий Дворянским земельным банком одновременно управлял и Крестьянским поземельным банком. Первоначально Дворянский земельный банк действовал в Европейской России, с 1891 года - также в Закавказье, с 1894 года - в Западном крае. В состав совета банка и его местных отделений входили представители поместного дворянства, избиравшиеся губернскими дворянскими собраниями.
Банк выдавал ссуды под залог находившейся вне городов земельной собственности, чья стоимость превышала 500 рублей (до 1890 года - 1 тысяча рублей). Размер ссуды составлял 60-75% от стоимости имения. Ссуды выдавались в 1885-1889 годах из 5% годовых, в 1889-1894 годах - из 4,5%, затем - из 4% годовых (частные земельные банки выдавали ссуды под 6,25-7,5% годовых). В 1897 году платежи по ранее выданным ссудам уменьшены до 3,5% при сохранении прежних платежей по вновь выдаваемым ссудам. Сроки погашения ссуд составляли 11-66,5 года. Ссуды выдавались закладными листами, в 1890-1906 годах, при отсутствии долгов за имениями или при условии погасить их из назначенной ссуды, - деньгами. В случае неуплаты платежей по ссуде заложенное имение продавалось на открытых торгах (в 1900-1910 годах на торгах продано 431 имение); продажа земли через Дворянский земельный банк являлась одним из важных факторов формирования земельного рынка в России. Количество заложенных банку имений (тысячи) составляло: 20,2 в 1895 году, 28,2 в 1905 году, 31,9 в 1915 году, их общая площадь (миллионы га) была равна 17,2 в 1895 году, 20,7 в 1905 году, 16,6 в 1915 году, а стоимость (миллионы рублей) достигала 887,9 в 1895 году, 1734 в 1905 году, 1564,8 в 1915 году (29,2% от объёма ипотечной задолженности в стране). Среди заёмщиков Дворянского земельного банка преобладали владельцы имений среднего размера (0,11-1,1 тыс. га). Большая часть имений (в 1886 году - 70%, в 1915 году - 79%), принятых банком под залог, была обременена долгами другим ипотечным учреждениям, ссуды владельцам таких имений выдавались за вычетом прежних долгов.
Дворянский земельный банк ликвидирован декретом СНК от 25.11(8.12).1917 года в связи с принятием Декрета о земле.