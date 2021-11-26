ДУРДИНЫ

Начало династии

Родоначальником династии считается Иван Алексеевич Дурдин. Именно с него началось становление крупной династии пивоваров Санкт-Петербурга.

Основатель династии родился с. Шестихине – имении помещиков Сумароковых и происходил из крепостных крестьян. В семье было еще двое детей – Алексей и Феодосия.

Добившись вольной у своих хозяев, Иван Алексеевич в конце 1820-х гг. отбыл в Москву, где работал по найму в пивоваренном деле. За усердие в работе отправлен в Санкт-Петербург контролировать сооружение пивоваренного завода. Однако завод прогорел. Его имущество и выкупил Иван Алексеевич. С этого момента начинается самостоятельный бизнес семьи Дурдиных.

Семейное дело

В 1836 г. последовало открытие пивоваренного завода Дурдиных в Санкт-Петербурге. Спустя четыре года, Иван Алексеевич выкупил и второй пивной завод. Дела пошли в году, и новоиспеченный пивовар стал купцом 3-й гильдии, затем – 2-й гильдии, а уже в 1863 г. – купцом 1-й гильдии.

В 1857 г. продукция, выпускаемая заводом Дурдиных, получила логотип – государственный герб. Это стало свидетельством высокого качества дурдинского пива. Продукция экспонировалась на всероссийских и международных выставках, продавалась в фешенебельные рестораны и гостиницы столицы.

С 1873 г. Иван Алексеевич и его сыновья Иван и Андрей были произведены в потомственные почетные граждане. В 1876 г. они учредили «Товарищество пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина». Капитал предприятия составлял 1,2 млн. руб. С этого времени они сосредоточились на этом производстве.

Наследники

После смерти Ивана Алексеевича в 1878 г. семейный бизнес перешел его сыновьям. Иван Иванович возглавлял Правление «Товарищества пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина», а его брат Андрей Иванович исполнял должность директора-распорядителя. Контрольный пакет акций товарищества находился в руках семейства Дурдиных.

Производство развивалось, закуплено новейшее оборудование. Расширилась сеть складов. Пивоваренный завод выпускал разные популярные марки пива. Семья владела собственной системой развозки пива. Повозки имели фирменные знаки. В итоге к началу XX в. производство семьи Дурдиных входило в пятерку ведущих пивоваренных предприятий столицы.

В 1910-е гг. правление товарищества возглавлял Иван Иванович (младший), директором был Николай Андреевич. При них и их братьях товарищество достигло вершины развития. Дивиденды составили 12% годовых.

Начало краха бизнеса пришлось на 1914 г., когда был введен сухой закон. Монополия на производство спиртных напитков государство забрало себе. Уже после революции 1917 г. дурдинские заводы подверглись национализации.