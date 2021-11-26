ДАТТАН АДОЛЬФ ВАСИЛЬЕВИЧ

Первые шаги

Д. родился 22 октября 1854 г. в дер. Рудерсдорф в семье евангелического священника. Получил домашнее образование. На протяжении четырех лет обучался торговому делу в компании своего шурина в Наумбурге.

С восемнадцати лет жил в Гамбурге. Здесь он трудился бухгалтером, параллельно получая образование. Практический опыт получил во время работы на ювелира Ф. Альберса. Его брат Густав Людвиг в 1864 г. организовал совместно с Г. Кунстом торговую компанию «Кунст и Альберс» во Владивостоке.

«Кунст и Альберс»

Трудовая деятельность Д. на немецкую компанию «Кунст и Альберс» началась в роли бухгалтера. Постепенно Д. получал все большее доверие владельцев компании, и уже в 1879 г. имел право подписи. С 1881 г. Д. стал управляющим делами компании. Поскольку собственники фирмы не жили во Владивостоке, Д. занимался всеми делами компании. Он получал за свои труды 10 процентов от прибыли, что составляло неплохую прибавку к его жалованию.

Стараниями Д. в 1880-х гг. представительства компании – магазины были открыты в Амурской области. К 1914 г. компания владела 30 магазинами на Дальнем Востоке и Китае.

Постепенно Д. получал все большую долю в общем доходе. К 1886 г. ему причиталось 33 процента прибыли «Кунст и Альберс». С 1886 г. Д. стал русским подданным. Это позволило компании скупать земли на Дальнем Востоке, поскольку закон запрещал продавать их иностранцам. В 1904 г. после ухода из фирмы Г. Кунста Д. получил половину акций «Кунст и Альберс».

Дела государственные

С 1887 г. – немецкий торговый представитель во Владивостоке и Амурской области. С 1904 г. – германский вице-консул (до 1911 г.).

Наряду с немецкими должностями Д. занимал и различные должности и на русской службе: с 1900 г. – русский торговый советник, с 1904 г. – статский советник, с 1911 г. – действительный статский советник. С 1914 г. – наследственный дворянин.

Дела семейные

В 1887 г. по возвращении в Намбург Д. сочетался браком с М. Фендлер. Семья поселилась во Владивостоке. В 1901 г. Д. перевез семью в Намбург, сам продолжая работать во Владивостоке. Волею судеб его дети стали участниками Первой мировой войны и погибли на разных фронтах: Александр как офицер российской армии, Адольф – немецкой.

Увлечения

Д. увлекался коллекционированием разных старинных вещей коренных народов Восточной Сибири. Собранные коллекции он передал европейским музеям.

Последние годы

Воспользовавшись событиями Первой мировой войны, конкуренты «Кунст и Альберс» обвинили владельцев в шпионаже в пользу противника, что привело компанию на грань разорения. В октябре 1914 г. дом Д. обыскали и держали его под арестом на протяжении девяти дней. В 1915 г. Д. был отправлен в ссылку в дер. Колпащево Томской губернии. В 1917 г. ему позволили перебраться в Томск, но поправить дела компании было уже невозможно. Вернулся он во Владивосток уже в то время, когда в стране бушевала Гражданская война.