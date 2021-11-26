БРИНЕР ЮЛИЙ ИВАНОВИЧ

Первые шаги в торговле

Юлий Иванович (Юлиус Йозеф) Бринер родился в 1849 г. в швейцарской общине Ла Рош. По происхождению немец-лютеранин. Детские годы Б. прошли в общине Мёрикен, которая располагалась в кантоне Аргау.

Дальнейшая судьба Б. связана с торговой деятельностью. Первоначально он вел торговлю шелком в Шанхае. Во Владивостоке Б. впервые появился в 1874 г. Тогда его судоходное агентство в Йокогаме тесно сотрудничало с Владивостокским торговым домом «Кунст и Альберс». Войдя в число владельцев дальневосточной торговой пароходной компании, которая располагала рядом филиалов, Б. перебрался во Владивосток.

Находясь во Владивостоке, Б. расширял свои владения и капиталы. В 1880-х гг. ему удалось создать «Торговый дом Бринер и Ко», который был открыт при вливании в его российско-англо-немецких капиталов. Во Владивостоке Б. познакомился с бывшим польским ссыльным М.И. Янковским, с которым его связали годы дружбы и родственные отношения.

Русский поданный

С 1890 г. – русский поданный. На следующий год Б. и А.Н. Кузнецов создали новую организацию под названием «Бринер, Кузнецов и Ко». Новая компания специализировалась на стивидорских работах в порту, хранении грузов на складах и их отправке. Кроме того, компания проводила земельные операции во Владивостоке, занималась строительством домов.

Постепенно Б. увлекся лесоразработками и рудным делом. В 1908 г. Б. организовал разработку леса на о-ве Сахалин и свинцово-цинковых рудников в Ольгинском уезде. На следующий год «Бринер и Ко» и «Гирш и сын» (Германия) организовали совместное «Акционерное горнопромышленное общество Тетюхи».

Б. создал так же Уссурийское горнопромышленное акционерное общество, входил в комитет по учреждению торгово-промышленного банка Сибири. В 1914 г. обзавелся Монгугайскими угольными копями на побережье Амурского залива.

Общественная деятельность

В разные годы Б. исполнял обязанности коммерческого агента Голландии, входил в состав Приморского областного статистического комитета, совета Владивостокской женской прогимназии. Действительный член Владивостокского общества поощрения изящных искусств. Гласный городской думы, член Техническо-строительной комиссии городской управы, старшина Биржевого комитета Владивостокской биржи.

Большой заслугой Б. стало создание «Общества изучения Амурского края». Член-соревнователь Приморского филиала Русского Географического общества.

Б. выделял средства на различные инициативы. Его средства шли на археологические раскопки, изготовление литографий для публикации результатов экспедиций. Сам Б. не раз передавал экспонаты в музей.

Умер Б. 10 марта 1920 г.

Семья

Супруга – Наталья Иосифовна Куркутова. Дети: Леонид, Борис, Феликс, Мария, Нина, Маргарита.