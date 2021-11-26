БОГАРСУКОВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ

Первые успехи

О ранних годах жизни Б. известно немного. Никита Павлович родился в 1834 г. Был выходцем известной армянской династии купцов Богарсуковых. Его предки переселились из Константинополя на Кавказ, где жили на протяжении нескольких веков. Армянская семья соседствовала с горцами.

Не получив образования, Б. рано встал во главе семьи и семейного дела. Поначалу его деятельность была связана с земледелием и мелкой торговлей.

Перебравшись на Кубань, Б. стал русским подданным. Живя в сложном Кубанском регионе, Б. регулярно выступал посредником в диалоге русских, черкесов и армян.

В 1860 г. состоялся переезд Б. в Армавир. Здесь он преуспел в торговом деле, которое приносило ему большой доход. Часто Б. ездил по Кубанским землям, постепенно приобретая авторитет у местного населения.

Б. вместе с братьями Карпом и Христофором Павловичами перебрался в Екатеринодар, который к этому времени перешел в состояние гражданского города. Здесь семейное дело Б. стало быстро развиваться. Братья Б. открыли гостиницу «Централь». Построили большой дом напротив «Гранд-отеля», который превзошел по красоте и роскоши знаменитый отель. Б. были владельцами нескольких домов в городе.

Долгие годы Б. исполнял обязанности ктитора церкви Успения Пресвятой Богородицы (Екатеринодар).

Общее дело

В 1889 г. братья Б. основали Торговый дом «Братья Карп и Христофор Богарсуковы», который быстро наращивал капитал. Помимо него, Б. владели еще одним торговым домом: Никита Павлович и его потомки были владельцами торгового дома «Никита Богарсуков и сыновья». В 1910 г. оба дома объединились в одно предприятие. Это было акционерное общество.

Компания со временем превратилась в одно из крупнейших российских торговых организаций того периода. Торговый дом быстро развивался. К 1914 г. капитал компании насчитывал 1,2 млн. руб. Магазины и склады располагались в Ростове-на-Дону, Майкопе, Сухуми, Новороссийске, Армавире и Екатеринодаре. Закупали продукцию в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Лодзи.

О последних годах жизни Б. известно так же немного. Умер Б. 2 марта 1913 г.

Благотворительная деятельность

Семья Б. была известна своей благотворительностью, жертвуя на различные нужды десятки тысяч рублей. Стараниями Б. была построена Новороссийская армянская церковь. Жертвовались средства на помощь неимущим.

Семья

Дети: Артемий, Аким, Яков, Егор.