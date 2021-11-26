БЛИОХ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ

Русский предприниматель еврейского происхождения, известный пацифист.

С 1860-х годов Блиох участвовал в железнодорожных концессиях, которые позволили ему разбогатеть. Не получив систематического образования, он стремился к знаниям, было издано несколько его трудов по экономическим вопросам. В конце XIX века в обществе распространились антивоенные настроения, на волне которых Блиох начал свою пацифистскую деятельность. Международную славу ему принесла работа «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях» (1898). Блиох распорядился перевести этот многотомный труд на основные языки и активно распространял его. По некоторым данным, знакомство с этой книгой подвигло Николая II на инициативу по созыву Гаагской мирной конференции в 1899 году. Впрочем, многие, в числе прочих С.Ю. Витте, сомневались в том, что сам Блиох пишет книги, подписанные его именем.

В книге «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях» проводится мысль о невозможности в будущем крупной европейской войны.

Во-первых, прогресс в вооружениях сделал оборону гораздо более выгодной, чем наступление, а железные дороги теперь помогают парировать любую попытку окружения. Конфликт, следовательно, неизбежно зайдет в тупик и превратится в войну на измор.

Во-вторых, снабжать долгое время огромные армии станет невозможно. Это подорвет благосостояние государства и вызовет социальное брожение, которое может закончится революцией.

В-третьих, психология людей поменялась. Городская жизнь сделала их более нервными и впечатлительными, слишком привычными к комфорту, а значит они не смогут выдержать трудности современной войны и впечатления боя.

В-четвертых, должны быть более разумные способы решать международные конфликты, чем война.

Блиох активно ездил по миру, читал лекции, распространяя идеи, высказанные в этой книге. Его поддержал в письме отставной военный министр Д.А. Милютин, однако большинство военных отнеслось к идеям Блиоха резко отрицательно. Он был уличен в некоторых статистических передергиваниях и искажениях мнений тех авторитетов военной мысли, которых он хотел привлечь на свою сторону. Хотя Блиоху удалось предсказать многие явления Первой мировой войны, его идеи о том, что война невозможна по экономическим причинам, оказались несостоятельны. Давление на экономику противника просто стало еще одним инструментом в руках воюющих сторон.