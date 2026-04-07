Взятие Геок-Тепе "белым генералом" Скобелевым После присоединения Конандского ханства и ликвидации угроз от Бухары и Хивы, единственной проблемой для России в Средней Азии остались не имевшие государственности воинственные туркменские племена.

После присоединения Конандского ханства и ликвидации угроз от Бухары и Хивы, единственной проблемой для России в Средней Азии остались не имевшие государственности воинственные туркменские племена. Принадлежащие им степи вдавались клином в новые русские владения, пересекая караванные пути и отделяя Закаспийский край от Туркестана – так, что сообщение между Красногорском и Ташкентом приходилось осуществлять через Оренбург. Чем воинственные туркмены, жившие в основном грабежом, вовсю пользовались.

Особенной воинственностью выделялись текинцы, обитавшие в Ахал-Текинском и Мервском оазисах (район нынешнего Ашхабада), господствовавшие над другими туркменскими племенами. При этом их земли отделялись от моря 500-вёрстной безводной пустыней. В 1877-1879 годах организованные один за другим три тысячевёрстных похода русских войск через неё закончились неудачей – единственный прошедший пустыню генерал Ломакин довёл до текинской крепости Геок-Тепе 3000 обессиленных солдат, пытался штурмовать её, но потерпел неудачу, потеряв 27 офицеров и 418 солдат (самые большие потери с начала среднеазиатской кампании) и тоже вынужден был уйти. Это уверило туркмен в собственной неуязвимости и подняло их престиж у окрестных народов.

К тому же трепетавшая по поводу того, "что скажут в Лондоне" российская дипломатия настаивала на полумерах и переговорах. Эмир бухарский клялся, что для штурма Геок-Тепе надо бросить не менее 100 тыс. солдат, а хивинский хан и персы вообще советовали с текинцами не связываться. Именно в этот момент командующим экспедиции был назначен уже прославившийся в боях против хивинцев и кокандцев герой Балканской войны "белый генерал" Михаил Скобелев. Задача представлялась почти невыполнимой: пустыня, а за ней - более 50 тыс. вооружённых текинцев (из которых 10 тыс. – отличная конница), половина – с огнестрельным оружием. К тому же текинцы решили в полевые сражения не лезть, а встретить русских в Геок-Тепе с его стенами в 3 сажени толщиной, не боявшимися русской артиллерии.

Скобелев же начал готовить поход не как его предшественники, а с организации снабжения и логистики. От Каспийского моря сразу начала строиться узкоколейная железная дорога для снабжения русских войск, а что касается организации питания, то генерал приказал "Кормить солдат до отвала и не жалеть того, что испортится". Кроме того, он уделил самое тщательное внимание техническим новшествам, способным компенсировать многократное численное превосходство противника: взял в поход холодильные и опреснительные установки, воздушные шары, и даже опытные образцы первых пулемётов и реактивных мин.

Потом броском русские овладели городом Бами в Кизил-Арватском оазисе. Тем самым решались две задачи: во-первых, теперь до Геок-Тепе вместо 500 вёрст было 100, а во-вторых, в оазисе поспела посеянная текинцами пшеница, в дополнение к которой Скобелев велел разбить огороды, что обеспечило армию продовольствием на месте. Затем генерал провёл разведку на месте: с малым отрядом (700 чел. с 8 орудиями и 2 пулемётами) дошёл до Геок-Тепе, проверив по пути все дороги и колодцы, потом под музыку обошёл крепость со всех сторон, легко отбивая попытки нападения и… вернулся в Бами.

Лишь 23 ноября, всё подготовив, Скобелев подошёл к Геок-Тепе и начал осаду. Против его 7-тысячного отряда в крепости находилось 25 тысяч бойцов, имевших 5 тыс. ружей, множество пистолетов, а также до 20 тыс. гражданского населения. Текинцы, верные своей тактике, совершали дерзкие вылазки, причём, однажды им удалось вырезать до сотни солдат, утащить две пушки и артиллериста Агафона Никитина. Текинцы требовали от него научить их стрелять из пушек, но герой отказался и был зверски замучен.

Скобелев же сделал ставку не на пушки, а на минно-взрывную тактику, подводя мину под стену. К чему текинцы, полагая, что русские роют подкоп, чтобы проникнуть в крепость, отнеслись спокойно: мол, когда "белые рубахи" станут вылезать из подкопа по одному, мы их перережем. Но 12 января 1881г в 11-20 мина рванула, снеся целый участок стены, после чего русские бросились на штурм. Текинцы дрались насмерть, но русских солдат было уже не остановить. Потеряв на штурме 398 человек, включая 34 офицеров (потери за всю кампанию составили 1104 человека), они перебили 8000 врагов, остальные бежали. При этом Апшеронский полк вернул назад своё ранее отбитое текинцами на вылазке знамя. Внутри крепости взяли в плен до 5 тыс. женщин и детей, а кроме того – 500 рабов персов, которых, разумеется, отпустили.

Вскоре после взятия Геок-Тепе высланные Скобелевым отряды полковника Куропаткина заняли Асхабад (Ашхабад) и разоружили население более чем на 100 вёрст на север, замирив весь край. Разгром главного разбойничьего гнезда имел серьёзные последствия: Ахал-Текинский оазис покорился, Тыкма-сердарь и туркменские старейшины прибыли к императору и присягнули на подданство России, а Мервский и Пендинский оазисы (с г. Мервом и крепостью Кушка) вошли в её состав добровольно. Скобелев был произведён в генералы от инфантерии и награждён орденом св.Георгия 2-й степени. Причём, к побеждённым текинцам он относился с уважением, говоря: "Текинцы такие молодцы, что свести несколько сотен такой кавалерии под Вену – не последнее дело" (немцев и австрийцев генерал не любил). И он был прав: впоследствии, уже в Первую Мировую войну, текинцы составили в русской армии добровольческий конный полк, отличавшийся отменной храбростью.

А вот кто был взбешён победой Скобелева, так это англичане, мечтавшие превратить граничащий с новыми владениями России Афганистан в аналог Крымского ханства при Иване Грозном. При этом наша дипломатия, робевшая перед Англией, позволила афганскому эмиру, подстрекаемому британцами, захватить ряд территорий Мервского оазиса, которые сами просились в русское подданство. Почуяв "слабость" России афганцы, подстрекаемые англичанами, полезли было дальше, но 18 марта 1885 года начальник Закаспийской области генерал Комаров, имея лишь 1800 чел. при 4 орудиях разгромил 4700 отборных афганских воинов (афганцы, заметим, в 1841 и 1879 годах побеждали даже англичан). Русские при этом потеряли 9 чел. убитыми и 45 ранеными, положив на месте более 1000 афганцев, взяв все бывшие у них 8 орудий и 2 знамени. Это, кстати, было единственное военное действие в правление Александра III (Миротворца), который грозившей нам войной Англии ответил, как обычно, жёстко, после чего та резко сбавила тон. А от индийских её владений Россию теперь отделяло всего 150 км. афганских гор.