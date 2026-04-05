Первые шаги России в Среднюю Азию: разгром Кокандского ханства Первая попытка проникновения русских в Среднюю Азию состоялась ещё при Петре I. Посланный в Хиву для прекращения грабительских набегов хивинцев 4-тысячный корпус Бековича легко разбил многочисленные войска хивинского хана, перебив более тысячи врагов и потеряв всего десяток своих. Но стал жертвой азиатской хитрости.

Первая попытка проникновения русских в Среднюю Азию состоялась ещё при Петре I. Посланный в Хиву для прекращения грабительских набегов хивинцев 4-тысячный корпус Бековича легко разбил многочисленные войска хивинского хана, перебив более тысячи врагов и потеряв всего десяток своих. Но стал жертвой азиатской хитрости. Заключивший мир хан просил рассредоточить русский корпус, т.к. у Хивы, якобы, не хватало на его снабжения продовольствия. После чего многократно превосходящие хивинские войска перебили разделённых на малые отряды русских, а живых продали в рабство. Появилась даже поговорка "Пропал, как Бекович под Хивой".

Тем не менее, уже в середине XIX века Россия снова стала уделять всё больше внимания Средней Азии. И дело тут не только в экономическом интересе (в Среднюю Азию везли железо, а оттуда – хлопок). Но главным мотивом была всё же безопасность южных границ: три центра работорговли – Хива, Коканд и Бухара подначивали кочевавшие по степи орды киргизов и киргиз-кайсаков (нынешние казахи) к разбойничьим набегам за рабами на нашу территорию. Попытки решить дело миром и выкупать пленных результата не давали – на Востоке ценят только силу, а любое миролюбие воспринимают как слабость. Увеличение Россией ассигнований на выкуп захваченных людей только провоцировало разбойников на новые набеги.

Создавалась и вполне ощутимая геополитическая угроза: в ХIХ веке в Среднюю Азию активно старались проникнуть враждебные России англичане. Целью которых было создать буфер на подходе к контролируемым ими Индии и Афганистану из враждебных России среднеазиатских монархий и степных орд. Но хотя на данном направлении трудилось множество британских разведчиков, получалось это не очень: максимум, чего добились – это льготного налогообложения для английских товаров. Решать проблему русские начали с укрепления южных граний – создания сначала Сибирской линии (141 укрепление, включая Семипалатинск и Усть-Каменогорск), а затем – Оренбургской. В итоге уже к 1830-м годам русские посты продвинулись на 600-700 вёрст южнее – до самой Голодной степи, а киргизские орды, почувствовав силу Империи, начали переходить в русское подданство.

В 1839 году генерал Перовский с отрядом в 3000 чел. при 16 орудиях двинулся южнее, на Хиву, усиленно провоцировавшую волнения среди степняков. Но лютые степные морозы, цинга и тиф заставили его повернуть назад. Тем не менее, замирение киргизов продолжалось: в 1845 году русские укрепления появились на реках Иргиз и Тургай, в 1847 году русские достигли Аральского моря и учредили там флотилию, а в 1850 году в степи появилось Семиреченское казачье войско. Наконец всё тот же Перовский, вновь назначенный оренбургским губернатором, в 1853 году имея 5000 чел. при 36 орудиях осадил кокандскую крепость Ак-Мечеть (впоследствии – форт Перовский, а ныне Кызыл-Орда), запиравшую у Аральского моря пути в Среднюю Азию. Пройдя за 24 дня по степи 900 вёрст, он 1 июля взял эту сильнейшую крепость, потеряв лишь 11 офицеров и 164 солдата. Кокандцев из всего гарнизона оставили в живых лишь 74 человека. Так было положено начало новой Сырдарьинской оборонительной линии. Год спустя Перовским был основан форт Верный (ныне – Алма-Ата).

18 декабря того же 1853 году кокандцы попытались отбить Ак-Мечеть, но гарнизон под командой подполковника Огарева численностью в 1055 человек геройски отбил все атаки 12-тысячной армии кокандцев, а затем смелой вылазкой опрокинул орду, перебив 2000 человек, взяв 11 знамён и 17 орудий. Потери русских при этом составили 62 человека.

Тем не менее, между Сыр-Дарьинской и Сибирской оборонительными линиями сохранялся разрыв в 900 вёрст, через который кокандские орды с опорой на свои крепости Азрек, Чимкент, Аулие-Ата, Пишпек и Токмак, продолжали набеги. В конце лета кокандский хан, собрав 22 тыс. воинов, пошёл уничтожить Верный, чтобы затем взбунтовать киргизскую степь и уничтожить все русские поселения Семиречья. Ему противостоял начальник угрожаемого района подполковник Колпаковский, имевший всего 2 тыс. солдат. Тем не менее, он (прозванный "Котляревским Туркестана"), пройдя за день 44 версты, встретил с отрядом в 1 тыс. человек при 8 орудиях кокандское полчище в урочище Кара-Костек и разбил его наголову. Одновременно отряд полковника Циммермана взял и разорил крепости Токмак и Пишпек., а в 1862 году Колпаковский добавил к ним крепость Мерке.

Весной 1864 года навстречу друг другу двинулись отряды полковника Черняева (1500 чел. при 4 орудиях) и полковника Верёвкина(1200 чел. при 10 орудиях). Пройдя Пишпек, Черняев взял штурмом крепость Аулие-Ата, а затем недалеко от Чимкента выдержал бой против 25 тыс. кокандцев. Верёвкин взял 12 июля крепость Туркестан. После чего соединился с Черняевым, (которого как раз произвели в генералы). 22 сентября Черняев, имея 1 тыс. человек при 9 орудиях, взял Чимкент, разгромив 10 тыс. его защитников и взял 4 знамени и 31 орудие, потеряв всего 47 человек. Он попытался взять и Ташкент, куда отступили уцелевшие кокандцы, но был отбит и отступил в Туркестан. На который двинулась новая 12-тысячная армия кокандцев. Но её остановила и задержала с 4 по 6 декабря всего одна героическая казачья сотня 2-го Уральского полка. В живых при этом осталось всего 11 казаков из 110, но сопротивление их сломило боевой дух кокандцев, и они, узнав, что на выручку русским выслан ещё один отряд, ушли.

Финалом кампании стало взятие Черняевым Ташкента. Имея 1800 человек при 12 орудиях, он разбил кокандцев под стенами города, но хитрые ташкенцы решили отдаться под власть бухарского эмира, рассчитывая на его помощь. Это вынудило Черняева поспешить со штурмом, и Ташкент, имевший 30 тыс. защитников, был взят. Русские при этом потеряли 123 человека и взяли 16 знамён и 63 орудия.

Таким образом, заняв Ташкент, Россия твёрдой ногой встала в Средней Азии. Но впереди её ждали новые бои и новые победы.