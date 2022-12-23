МЛАДОФИННЫ

Младофинны (Младофинская партия, Партия младофиннов) — политическая партия Великого Княжества Финляндского ( фин. Nuorsuomalainen Puolue; швед . Ungfinska partiet). Выделилась из Финской (Старофинской) партии сначала как либерально-демократическое крыло в 1894, а с 1906 как самостоятельная партия. Бoльшая часть членов партии была представителями интеллигенции, среди них — достаточно большое число журналистов и деятелей культуры. В финском парламенте партия на всех выборах оставалась третьей по численности, получая от 23 до 29 мандатов (из двухсот). 8 декабря 1918 во время революции партия раскололась: республиканское большинство (лидер Стольберг) образовало Национальную прогрессивную партию ( фин . Kansallinen Edistys Puolue; швед . Framstegspartiet). В. В. Рогинский.