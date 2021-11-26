ЖИТКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

В истории Томска сохранились сведения о многих купцах и купеческих семьях. Все они носили разный статус, но каждый из них внес свой вклад в развитие этого славного города.

Торговая деятельность

О томском купце Иване Ивановиче Житкове сохранились немногочисленные сведения. Исторические источники указывают на 1853 г. рождения. Точное место рождения не указано. По происхождению он был мещанином. Его семья числилась как ялуторовские мещане.

В 1880-е гг. Ж. поступил на работу к томскому купцу М.Е. Голицину. Исполнял должность доверенного. Позднее Ж. перешел на службу в торговый дом «М.Е. Голицин и Кº». Здесь он был уже распорядителем.

Собственное дело

Получив большой опыт в торговой деятельности, Ж. открыл свое дело. Записался в купечество 2-й гильдии. Учредил торговый дом «И. Житков и М. Сапожников». Специализировался на оптово-розничной торговле, продавал ювелирные изделия, галантерею, картины, музыкальные инструменты, швейные машины, льняные и шерстяные нитки и пряжу, шорные товары, металлические изделия и эмалированную посуду.

Не только торговля привлекала внимание Ж. Имел он пай в Сибирском товариществе печатного дела. С 1919 Г. – член правления этого товарищества.

Вместе со своими родственниками в начале XX в. Ж. учредил торговый дом «Братья Житковы». В собственности торговой компании был модно-галантерейный магазин, располагавшийся в большом доме.

Общественная деятельность

Ж. был активным участником общественной жизни Томска: гласный Томской городской думы; в 1905 г. – член думской комиссии по разработке вопросов учреждения земства в Сибири. В 1907 г. Ж. выдвинули кандидатом в выборщики депутатов Государственной Думы по 1-му съезду томских избирателей.

Участвовал Ж. и в благотворительности. Пожизненный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам.

О последних годах жизни Ж. практически ничего не известно. Не сохранились данные о дате и месте его смерти.

Семья

О семейной жизни Ж. известно немного. Супруга – Анна Ивановна Житкова. Сохранились сведения о дочери Антонине.