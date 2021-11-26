СТАСОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский юрист, адвокат, общественный деятель.

На государственной службе

Родился в семье архитектора и академика Василия Петровича Стасова . В 1847 г. окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге. После этого был взят на службу в Сенат. В 1856 г. принял участие в коронации императора Александра II в качестве герольда, за что был пожалован бриллиантовым перстнем с рубином. В 1858 г. стал обер-секретарем гражданского департамента Сената. На плечи Стасова легла подготовка самой последовательной и прогрессивной реформы Александра II – судебной реформы 1864 г. В 1859 г. он собрал вокруг себя единомышленников, так появился кружок молодых юристов, в который вошли и государственные деятели, сыгравшие важную роль в проведении Великих реформ . В сентябре 1861 г. он выступил инициатором сбора подписей среди чиновников с просьбой о снисхождении к арестованным студентам. За это он был арестован и 8 октября уволен с государственной службы без права занятия каких бы то ни было должностей впредь.

Политические процессы

После этого он занялся частной адвокатской деятельностью (первоначально занимался юридической помощью и консультированием в решении тех или иных вопросов), а после появления Судебных уставов 1864 г. записался в присяжные поверенные. В 1866 г. был выбран председателем совета присяжных поверенных в Санкт-Петербурге. Стасов выступал в качестве защитника в ряде крупнейших политических процессов над революционерами-народовольцами (по делу Ишутина, Каракозова, Нечаева, «193-х» и др.), поэтому за ним была установлена негласная слежка. Более того, в 1879 г. через несколько часов после неудачного покушения народника А.К. Соловьева на Александра II Стасов был арестован и отпущен под огромный залог в 14 тысяч рублей. При обыске у него была найдена нелегальная литература. Через год по личному распоряжению М.Т. Лорис-Меликова его выслали из столицы в Тулу, правда, вскоре ему позволили вернуться.

Общественная деятельность

Кроме известных политических процессов и адвокатской деятельности, Стасов запомнился современникам и как общественный деятель, он дружил со многими художниками, композиторами и литераторами своего времени. В 1870-1880-е гг. в его доме по четвергам проходили музыкальные вечера, на которых бывали М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский , Н.А. Римский-Корсаков и многие другие. Принял участие в основании Русского музыкального общества (1859 г.), консерватории (1862 г.), состоял в ряде обществ, поддерживавших творческую молодежь. Д.В. Стасов был близко знаком со многими современными русскими писателями своего времени: И.С. Тургеневым , Л.Н. Толстым , Н.А. Некрасовым , М.Е. Салтыковым-Щедриным . В 1871 и 1881 гг. выступал в качестве адвоката П.И. Чайковского и его издателя П.И. Юргенсона . Принял участие еще в нескольких нашумевших процессах, в которых сталкивались интересы издателей и авторов произведений. Во многом, благодаря его усилиям в 1882 г. был принят закон об авторском праве музыкантов и композиторов. Был коллекционером русской живописи и скульптуры, большую часть впоследствии Стасов и его дочь В.Д. Комарова передали в дар Русскому музею и Третьяковской галерее .

Стасов был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры рядом со своими близкими.