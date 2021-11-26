ЩУКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Предприниматель, меценат, действительный статский советник, коллекционер.

П.И. Щукин родился в 1853 году. Начальное образование получил дома, затем учился в Выборге, в Бемской школе, а с 14 лет - в пансионе Гирста в Петербурге. После окончания Берлинского торгового училища Петр отправился во Францию изучать теорию и практику производства шелковых тканей. Там он работал ткачом на фабрике.

В 1876 году он получил место в комиссионерском доме Warburg и Ко в Лионе с жалованьем в две тысячи франков. Тогда же Петр увлекся коллекционированием. Собирая французские издания, положил начало своей западноевропейской коллекции, здесь же увлекся иконографией и составил коллекции фотографий и гравюр актеров, писателей, ученых, военных и др.

В 1878 году Петр вернулся в Москву и стал совладельцев торгового дома “И. В. Щукин с сыновьями”. Но и нового увлечения не бросил. Вскоре он попал в круг известных московских коллекционеров, собиравших редкие книги, гравюры и автографы: Н. С. Мосолова, Н. В. Баснина, Н. Г. Егорова, С. С. Шайкевича, И. М. Остроглазова, В. С. Абакумова, В. К. Вульферта и др.

Получилось так, что основное его занятие - торговля тканями – в немалой степени обусловило на начальном этапе и содержание его коллекции. Так появилась коллекция восточных ковров и тканей. Петр Иванович перекупал и целые собрания (А. А. Брокара, Г. Д. Филимонова, В. Г. Сапожникова, М. И. Тюлина, А. В. Комарова). Небольшая часть восточного собрания П. И. Щукина с 1919 года хранится в Государственном музее искусств народов Востока.

В 1891-1893 годах специально для размещения своей коллекции П.И. Щукин построил здание на Малой Грузинской улице, д.15 (архитектор Б.В. Фрейденберг, художник О.А. Леве). Внешний вид здания был выдержан в древнерусском стиле. Выстроено оно было из камня, поскольку П.И. Щукин опасался пожара, который мог погубить экспонаты. Для посетителей музей был открыт в 1895 году, но вскоре было построено еще одно здание, поскольку к этому времени коллекция Петра Ивановича заметно увеличилась. Таким образом, был создан целый музейный комплекс, состоящий из двух зданий и склада для хранения архива.

П.И. Щукин стремился привлечь внимание людей к своей коллекции. С этой целью он занялся изданием ее иллюстрированных описаний. В 1895-1912 годах было выпущено 13 сборников и книг (всего 45 томов). Тираж изданий насчитывал 200 экземпляров. В продажу они не поступали. Щукин рассылал их своим знакомым, а также передавал в библиотеки.

За заслуги в области просвещения в 1905 году Петр Иванович Щукин получил титул действительного статского советника по Министерству народного просвещения .

В 1905 году Петр Иванович передал свою коллекцию (23190 единиц хранения) вместе с городской усадьбой в дар Историческому музею . Дар был оценен в 500 тысяч рублей.

Женился П.И. Щукин поздно, в 1907 году, и это стало неожиданностью для многих. Его супругой стала Мария Ивановна Пономарева, вдова из Нижнего Новгорода с двумя детьми, младшего из которых, Григория, он усыновил. Семья поселилась в Мансуровском переулке на Пречистенке.

П.И. Щукин умер в Москве 12 октября 1912 года от гнойного аппендицита и погребен на кладбище Покровского монастыря.