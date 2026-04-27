Российское дворянство в XIX – начале XX века В начале XIX века именно дворянство было движущей силой в культурной и общественной жизни России. Именно дворяне составляли основу основных идеологических течений – западников и славянофилов.

В начале XIX века именно дворянство было движущей силой в культурной и общественной жизни России. Именно дворяне составляли основу основных идеологических течений – западников и славянофилов. Именно дворяне, проникнувшись после войны 1812-1814 годах республиканскими идеями активно участвовали в масонских ложах и тайных антиправительственных организациях, а в 1825 году – в восстании декабристов. Они же оставались в России главными землевладельцами, а уездные предводители дворянства фактически возглавляли местные администрации.

Земельный вопрос

Но при этом начиная с середины XIX века влияние дворянства начало постепенно падать, особенно после отмены крепостного права в результате крестьянской реформы 1861 года. Площадь принадлежащей дворянам земли с этого момента уменьшалась в среднем на 0,68 млн десятин в год. Если после отмены крепостного права дворянам принадлежало около половины земли, то к началу XX века у помещиков осталось лишь 60% того, чем они владели в 1861 году. И тенденция продолжалась: к началу 1915 года в Европейской части России помещики из 98 млн десятин пригодной земли владели лишь 39 млн. десятин, а к 1917 году в руках крестьян (во владении или в аренде) оказывается уже около 90% земли. Так что лозунг революционеров "Земля-крестьянам!" был, мягко говоря, лукавством: арендованные земли просто передали в собственность арендаторам, изгнав землевладельцев. Другое дело, что многие бывшие крестьяне довольно быстро смекнули, что землю можно выкупать (или отнимать за долги) и передавать в аренду на выгодных для себя условиях, создав к началу XX века новые виды долговой зависимости для своих соотечественников.

Попытки поддержать дворян экономически через создание Дворянского банка, дающего помещикам льготные ссуды, не помогли: если в 1861 году помещики из числа дворян составляли 88%, то к 1905 году – всего 30-40%, причём к 1915 году мелкопоместное дворянское землевладение, недавно ещё – самое массовое, исчезло практически полностью.

Вхождение в сословие

Одновременно с ограничением дворянского землевладения, государство начало ограничивать массовый приток в дворянство не-дворян через выслугу, награды и чины. Для чего 10 апреля 1832 года для удовлетворения амбиций не-дворян была узаконено "промежуточное" сословие "почётных граждан", освобождённых от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Уже с июня 1845 году давать "почётное гражданство" вместо личного дворянства стали гражданским чинам X—XIV классов, с 1856 года – начиная с IX класса, а потомственное — с VI класса (полковник) по военной службе и с IV (действительный тайный советник) по гражданской. Напротив, круг допускаемых в "почётные граждане" постоянно расширялся: сначала – дети обладателей личного дворянства, затем – купцы I гильдии, коммерции- и мануфактур-советники, и наконец – художники, выпускники определённых учебных заведений, дети православных священников и так далее.

В итоге к началу XX века потомственное дворянство, которое веками являлось "опорой престола", постепенно утрачивало как экономическое, так и политическое влияние. Так в 1897 году доля потомственных дворян среди офицеров составляло всего 52%, а среди гражданских чиновников - 31%. По мере развития капитализма в России дворянство утратило и финансовое доминирование, которое перешло к буржуазии. Так из 30 крупнейших капиталов Российской Империи (более 6 млн. руб.) дворянским родам принадлежало только шесть, остальные происходили из купцов, мещан, а то и бывших крепостных. Дворянство фактически перестало быть правящим классом.

Дворянство и две революции

Надо ли удивляться, что с началом революционных событий 1917 года немалое число дворян попытались самореализоваться в новых условиях. Когда в России появилась Дума (1906 год), дворяне принимали активное участие в её работе и состояли в самых разных политических партиях. Дума же, как известно, стала "штабом революции" 1917 года.

В момент свержения Николая II дворянство разделилось, немалая часть его (включая изрядную часть великих князей "дома Романовых") способствовала свержению царя или сохраняла пассивность, хотя, казалось бы, именно дворяне должны были стать главной опорой монархии. Последний российский император, как известно, отрёкся в результате заговора генералов (командующих фронтов), также являвшихся дворянами.

После свержения Николая II дворяне входили во Временное правительство, первым главой которого был князь Георгий Львов. Впрочем, и среди свергнувших его в октябре 1917г большевиков дворян тоже имелось немало. Дворянами по происхождению был каждый пятый большевистского Политбюро ЦК: Жданов, Крестинский, Орджоникидзе, Куйбышев, да и сам Ленин: его мать стала потомственной дворянкой в 1859 году, а отец, дослужившийся до чина действительного статского советника (IV класс Табели о рангах) получил потомственное дворянство в 1877г.

Добавим сюда Маленкова, будущего премьер-министра пост-сталинского СССР и главу ВЧК Дзержинского. Причём, из руководства ВЧК (ГПУ, НКВД) дворян и кроме него хватало. Например, в руководстве НКВД в 1934-1941 годов дворянами были такие известные фигуры, как: Менжинский, Бокий, Кишкин, Красовский, Меркулов, Пилляр, Прокофьев, Пузицкий, Сперанский.

Что же касается дворянства в целом, то, в точности так же, как активно финансировавшая революцию буржуазия, в итоге оно оказалось в проигрыше. Уже 12 ноября 1917 года вышел декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов" все сословия были ликвидированы. "Декрет о земле" лишил всех дворян собственности на землю. Огромное число дворян в ходе революции и Гражданской войны были вынуждены эмигрировать, многие из оставшихся, как "контрреволюционный класс", в 1920-1930-е годы подверглись преследованиям и репрессиям.