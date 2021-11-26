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ОСКОЛКИ
ОСКОЛКИ - русский еженедельный юмористический журнал с карикатурами.
Выходил в 1881-1916 годах в Санкт-Петербурге. Редакторы-издатели: Р.Р. Голике, Н.А. Лейкин, В.В. Билибин, К.С. Баранцевич и другие. Основные жанры: юмористическое обозрение, рассказ-сценка, анекдот, стихотворная юмореска; высмеивал нравы в купеческой, чиновничьей и театральной среде. На страницах «Осколков» печатались стихи А.Н. Плещеева, Л.Н. Трефолева; проза А.В. Амфитеатрова, В.А. Гиляровского, Н.С. Лескова и других. В 1882-1887 годах в «Осколках» активно сотрудничал молодой А.П. Чехов.
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