НЕКРАСОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ

В исторических источниках встречаются разногласия в определении даты рождения Ивана Максимовича. По одним данным это 1850 г., по другим – 1852 г. Отец – купец Максим Иванович Некрасов.

Торговая деятельность

Продолжил семейное дело. В начале 1870-х гг. записался как купец 2-й гильдии, с конца 1890-х гг. – купец 1-й гильдии.

В собственности Н. находились две лавки и магазин. Продавал изделия из железа, скобяные и москательные товары. С 1919 г. вел торговлю инструментами из железа и скобяными изделиями в Гостином дворе.

В 1897 г. Н. построил кирпичный завод, который производил кирпичи для сооружения Томского технологического института и других зданий Томска. В годы Первой мировой войны кирпичный завод был приобретен купцом Ф.Ф. Пичугиным.

Н. был домовладельцем, в собственности у него находились несколько зданий.

Общественная деятельность

В 1887 – 1914 гг. – гласный Томской городской думы. В 1906 – 1914 гг. – Томский городской голова.

В разные годы исполнял общественные должности: член Томского окружного податного присутствия, торговый депутат, директор Сибирского общественного банка, глава городового сиротского суда, почетный мировой судья. Организатор Томского общества взаимного от огня страхования. Председатель правления Томского общества взаимного кредита, глава Томского биржевого комитета, глава Томского железнодорожного комитета по ходатайству о постройке железнодорожной линии Томск – Енисейск.

Благотворительность

Н. был известным меценатом и благотворителем. Финансировал строительство церквей и обслуживание их нужд. Староста кафедрального Благовещенского собора, домовой церкви Томского женского епархиального училища. Был действительным членом Императорского православного палестинского общества. Попечительствовал над детским приютом и домом трудолюбия при женском Иоанно-Предтеченском монастыре.

В 1902 – 1907 гг. руководил комитетом по строительству Сретенской церкви в Томске. В 1909 г. предоставил продукцию кирпичного завода для сооружения Петропавловской церкви. На средства Н. были привезены четыре иконы с Афонской горы.

В 1915 г. Н. передал в дар духовному ведомству свою усадьбу с трехэтажным каменным домом на Воскресенском взвозе. Здесь начала работу епархиальная библиотека.

Последние годы жизни Н. не сохранились в источниках. Сведения о нем обрываются после 1919 г.

Семья

Супруга – Мария (или Марфа) Дмитриевна. Дети: Петр, Вера, Надежда, Людмила.