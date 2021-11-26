МОРОЗОВА МАРГАРИТА КИРИЛЛОВНА
МОРОЗОВА МАРГАРИТА КИРИЛЛОВНА - российская общественная деятельница, благотворительница, меценатка.
Из рода Мамонтовых.
Жена М.А. Морозова из купеческого рода Морозовых (с 1891 года).
В детские годы близко познакомилась с художественными собраниями своего деда по материнской линии О.И. Левенштейна, а также Д.П. Боткина, К.С. Солдатёнкова, П.М. Третьякова (его жена В.Н. Третьякова приходилась тётей).
После смерти мужа (1903 году) М.К. Морозова проводила в своём московском доме религиозно-философские собрания, в которых участвовали А. Белый, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.А. Серов (написал несколько портретов М.К. Морозовой), Г.А. Рачинский, А.Н. Скрябин, Ф.А. Степун, княгини Е.Н. Трубецкой и другие деятели культуры, в 1910 году основала издательство религиозно-филосовской направленности «Путь» (существовало до 1917 года).
В 1906-1910 годы финансировала газету Е.Н. Трубецкого «Московский еженедельник».
Член Религиозно-филосовского общества.
Выполняя завещание М.А. Морозова, передала Третьяковской галерее 83 картины из семейного собрания, оставив у себя 17 полотен (национализированы в 1918 году).
М.К. Морозова - одна из директоров Московского отделения Русского музейного общества и Филармонического общества.
Член совета и попечительница приютов для престарелых и семейных лиц обоего пола в попечительстве о бедных в 3-м участке Рогожской части Москвы, в 1905 году устроила приют им. М.А. Морозова с ремесленной школой на 100 детей, попечительница 3-го Рогожского мужского начального училища и женской гимназии Н.Л. Хвостовой.
Пожертвовала 45 га земли из своего имения Морозово в Малоярославецком уезде Калужской губернии обществу «Детский труд и отдых» для создания детской летней колонии «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого.
М.К. Морозова оказывала помощь композитору А.Н. Скрябину, у которого брала уроки музыки в юности (в 1904-1908 годы ежегодно передавала ему по 2 тыс. руб.), а также С.П. Дягилеву в организации Русских сезонов в Париже (1907 год). Вместе с И.А. Морозовым содействовала созданию Вятского художественно-исторического музея (1910 год).
Автор воспоминаний, рисующих широкую панораму культурной жизни Москвы предреволюционных десятилетий (опубликованы в журнале «Наше наследие», 1991 год, № 6).