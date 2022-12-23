МАМОНТОВ, САВВА ИВАНОВИЧ

Мамонтов, Савва Иванович (02[14].10.1841, г. Ялуторовск, Тобольская губ. (ныне Тюменская обл.) — 06.04.1918, Москва) — крупный промышленник, меценат, купец 1 гильдии, мануфактур-советник (1896), потомственный почетный гражданин, гласный Московской городской думы (1873—1880, 1885—1888). Из старинной купеческой династии Мамонтовых. Закончил юридический факультет Императорского московского университета (1862). Руководил Московским отделением Закаспийского торгового товарищества (1863). С 1860-х — член правления, директор (1872) акционерной компании «Общество Московско-Ярославской железной дороги» (далее «Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги»), председатель его правления (1894—1899). В 1865 женился на Елизавете Григорьевне Сапожниковой (1847—1908), двоюродной сестре К. С. Алексеева (Станиславского). В семье было пятеро детей.

М. интересовался изобразительным искусством, архитектурой, театром. В период учебы в университете участвовал в постановках Секретаревского драматического кружка А. Н. Островского, позже брал уроки вокала в Милане, занимался рисунком в Риме. В 1870 семья М. приобрела усадьбу Абрамцево. На территории имения построили больницу (1873), школу (1874) со столярной мастерской (1876), столярно-резчицкую, скульптурную, керамическую (в 1896 была переведена в Москву и получила название Керамико-художественный гончарный завод «Абрамцево») мастерские; возвели церковь Спаса Нерукотворного Образа и др. Московский дом М. и Абрамцево посещали многие представители творческих профессий. Содружество этих мастеров вошло в историю искусства как Мамонтовский (Абрамцевский) художественный кружок, заложивший основу национального, неорусского направления стиля модерн. М. сам был талантливым скульптором, художником, увлекался изготовлением майолики. Владел уникальным собранием произведений русских художников. М. был одним из инициаторов реформы русского оперного сценического искусства, выдающимся режиссером-постановщиком. М. материально поддерживал художников и музыкантов, журнал «Мир искусства», совместно с С. Т. Морозовым в 1899—1902 издавал газету либерального толка «Россия», жертвовал средства в фонд Музея изящных искусств им. императора Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) и др.

В 1876 получил концессию на строительство Донецкой каменно­угольной железной дороги (завершена в 1882), связавшей Донбасс с Мариупольским портом. Владел основными пакетами акций и был председателем правлений Московского товарищества Невского механического завода (1891), Общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов (1891), Московского акционерного общества вагоностроительного завода (1896, ныне АО «Метровагонмаш»). В 1894 получил концессию на строительство железной дороги от Вологды до Архангельска. Пытался организовать конгломерат промышленных и транспортных предприятий. Для производства подвижного состава для железных дорог приобрел ряд заводов (Невский механический, Николаевский металлургический и др.), для модернизации которых требовались значительные средства. В 1898 в надежде провести выгодную сделку М. продал 1650 акций Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Международному банку и получил ссуду под залог акций и векселей. Сделка не удалась, и в июне 1899 М. не смог расплатиться с кредиторами. Министерство финансов назначило ревизию, в результате которой М. арестовали. Его обвинили в том, что он незаконно переводил деньги для объединения и реконструкции заводов со счетов других предприятий. В 1900 М. был признан невиновным, но объявлен несостоятельным должником, все его имущество было распродано для уплаты долгов. Сохранилась усадьба в Абрамцево, переписанная в 1880 на Е. Г. Мамонтову. Последние годы жизни М. проживал в доме рядом с Керамико-художественным гончарным заводом «Абрамцево» в Москве, руководил его работой, занимался скульптурой и керамикой. На Всемирной выставке в Париже (1900) М. как экспонент был награжден золотой медалью. Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. (1897).

Соч. : Хроника нашего художественного кружка. М., 1895; Назревший вопрос. Ташкент-Томская железная дорога. М., 1903; О железнодорожном хозяйстве в России. М., 1909.

Лит. : Мамонтов В. С. Воспоминание о русских художниках: Абрамцевский художественный кружок. М., 1951; Коган Д. З. Мамонтовский кружок. М., 1970; Копшицер М. И. Савва Мамонтов М., 1972; Арензон Е. Р. Савва Мамонтов: искусство и железные дороги. М., 2011; Бахревский В. А. Савва Мамонтов. М., 2018. А. В. Володько.