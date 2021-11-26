МАКАРИЙ, Парвицкий-Невский Михаил Андреевич
МАКАРИЙ, Парвицкий-Невский Михаил Андреевич - митрополит Московский и Коломенский, миссионер, святой.
Сын причетника.
Окончил Тобольскую духовную семинарию (1854 год).
Пострижен в монашество и рукоположен в иеромонахи (1861 год), игумен (1871 год). С 1855 года работал в Алтайской духовной миссии, помощник начальника (с 1875 года), начальник (1883-1891 годы) миссии.
Организовывал школы, издание богослужебных книг на алтайском языке. В 1868-1869 годы в сотрудничестве с Н.И. Ильминским подготовил к печати первую грамматику алтайского языка, составленную миссионерами.
12(24) февраля 1884 года рукоположен в епископы с титулом Бийского, назначен викарием Томской епархии.
Благодаря Макарию возросло число миссионерских станов, церквей, школ, открыто миссионерское катехизаторское училище в Бийске (1883 год). Макарий способствовал развитию Киргизской миссии.
С 1891 года епископ Томский и Семипалатинский (с учреждением в 1895 году Омской епархии стал именоваться епископ Томским и Барнаульским), с 1906 года архиепископ. После учреждения Барнаульского викариатства (1908 года) стал именоваться архиепископ Томским и Алтайским. Современники видели в нём преемника архимандрита Макария (Глухарёва), называли его «вторым Макарием» и «просветителем Алтая».
В ноябре (декабре) 1912 года - марте (апреле) 1917 года митрополит Московский и Коломенский, член Синода, председатель Православного миссионерского общества. С 1913 почетный член Санкт-Петербургской духовной академии.
После Февральской революции 1917 года уволен из Синода и смещён с Московской кафедры. Выступил с протестом против своего увольнения, считая его неканоничным, совершённым под давлением обер-прокурора Синода В.Н. Львова. Был сослан в Николо-Угрешский монастырь, где проживал до самой кончины. 19 августа 1920 года по предложению патриарха Тихона Макарию пожизненно присвоен титул митрополита Алтайского. Управлял делами Алтайской миссии из Николо-Угрешского монастыря. Погребён на кладбище близ станции Люберцы Рязано-Уральской железной дороги.
В 1957 году по благословению патриарха Алексия I (Симанского) останки Макария перенесены в Троице-Сергиеву лавру и ныне находятся в крипте Успенского собора. Канонизирован РПЦ в 2000 году. День памяти 16 февраля (29 февраля/ 1 марта) и в Соборе Московских святых.
Сочинения:
Советы для миссионеров Алтайской и Киргизской миссий и инструкции для учителей миссионерских школ. Бийск, 1887;
Лепта: Духовно-нравственные песнопения (с цифирными нотами). Бийск, 1888;
Полное собрание проповеднических трудов (слов, бесед, поучений, посланий, воззваний и наставлений) за все время его служения в архиерейском сане (1884-1913 гг.). Сергиев Посад, 1914;
Избранные слова, речи, беседы, поучения (1884-1913). М., 1996.