МАКАРИЙ, Парвицкий-Невский Михаил Андреевич

МАКАРИЙ, Пар­виц­кий-Нев­ский Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич - митро­по­лит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский, мис­сио­нер, свя­той.

Сын при­чет­ни­ка.

Окон­чил То­боль­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1854 год).

По­стри­жен в мо­на­ше­ст­во и ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи (1861 год), игу­мен (1871 год). С 1855 года ра­бо­тал в Ал­тай­ской ду­хов­ной мис­сии, по­мощ­ник на­чаль­ни­ка (с 1875 года), на­чаль­ник (1883-1891 годы) мис­сии.

Ор­га­ни­зо­вы­вал шко­лы, из­да­ние бо­го­слу­жеб­ных книг на алтайском языке. В 1868-1869 годы в со­труд­ни­че­ст­ве с Н.И. Иль­мин­ским под­го­то­вил к пе­ча­ти пер­вую грам­ма­ти­ку алтайского языка, со­став­лен­ную мис­сио­не­ра­ми .

12(24) февраля 1884 года ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Бий­ско­го, на­зна­чен ви­ка­ри­ем Том­ской епар­хии.

Бла­го­да­ря Макарию воз­рос­ло чис­ло мис­сио­нер­ских ста­нов, церк­вей, школ, от­кры­то мис­сио­нер­ское ка­техи­за­тор­ское учи­ли­ще в Бий­ске (1883 год). Макарий спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию Кир­гиз­ской мис­сии.

С 1891 года епископ Том­ский и Се­ми­па­ла­тин­ский (с уч­ре­ж­де­ни­ем в 1895 году Ом­ской епар­хии стал име­но­вать­ся епископ Том­ским и Бар­на­уль­ским), с 1906 года ар­хи­епи­скоп. По­сле уч­реж­де­ния Бар­на­уль­ско­го ви­ка­ри­ат­ст­ва (1908 года) стал име­но­вать­ся ар­хи­епископ Том­ским и Ал­тай­ским. Со­вре­мен­ни­ки ви­де­ли в нём пре­ем­ни­ка ар­химандрита Ма­ка­рия (Глу­ха­рё­ва), на­зы­ва­ли его «вто­рым Ма­ка­ри­ем» и «про­све­ти­те­лем Ал­тая».

В ноябре (декабре) 1912 года - мар­те (апреле) 1917 года митрополит Мо­с­ков­ский и Ко­ло­мен­ский, член Си­но­да, председатель Пра­во­слав­но­го мис­сио­нер­ско­го об­ще­ст­ва. С 1913 почетный член Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года уво­лен из Си­но­да и сме­щён с Московской ка­фед­ры. Вы­сту­пил с про­тес­том про­тив сво­его уволь­не­ния, счи­тая его не­ка­но­нич­ным, со­вер­шён­ным под дав­ле­ни­ем обер-про­ку­ро­ра Си­но­да В.Н. Льво­ва. Был со­слан в Ни­ко­ло-Уг­реш­ский мо­на­стырь, где про­жи­вал до са­мой кон­чи­ны. 19 августа 1920 года по пред­ло­же­нию пат­ри­ар­ха Ти­хо­на Макарию по­жиз­нен­но при­сво­ен ти­тул митрополита Ал­тай­ско­го. Управ­лял де­ла­ми Ал­тай­ской мис­сии из Ни­ко­ло-Уг­реш­ско­го монастыря. По­гре­бён на клад­би­ще близ станции Лю­бер­цы Ря­за­но-Ураль­ской железной дороги.

В 1957 году по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Алек­сия I (Си­ман­ско­го) ос­тан­ки Макария пе­ре­не­се­ны в Трои­це-Сер­гие­ву лав­ру и ны­не на­хо­дят­ся в крип­те Ус­пен­ско­го со­бо­ра. Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ в 2000 году. День па­мя­ти 16 февраля (29 февраля/ 1 мар­та) и в Со­бо­ре Мо­с­ков­ских свя­тых.

Сочинения:

Со­ве­ты для мис­сио­не­ров Ал­тай­ской и Кир­гиз­ской мис­сий и ин­ст­рук­ции для учи­те­лей мис­сио­нер­ских школ. Бийск, 1887;

Леп­та: Ду­хов­но-нрав­ст­вен­ные пес­но­пе­ния (с ци­фир­ны­ми но­та­ми). Бийск, 1888;

Пол­ное со­б­ра­ние про­по­вед­ни­че­ских тру­дов (слов, бе­сед, по­уче­ний, по­сла­ний, воз­зва­ний и на­став­ле­ний) за все вре­мя его слу­же­ния в ар­хие­рей­ском са­не (1884-1913 гг.). Сер­ги­ев По­сад, 1914;

Из­бран­ные сло­ва, ре­чи, бе­се­ды, по­уче­ния (1884-1913). М., 1996.