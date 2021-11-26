ФУКСМАН

Илья Леонтьевич

По другому – Илиокум Вульфович. Родился по одним данным в 1835 г., по другим – в 1840 г. в еврейской семье в черте оседлости. Вместе с родителями оказался в ссылке в Сибири. Здесь семья приписалась к мещанам г. Каинска Томской губернии.

В 1857 г. в отношении Ф., его отца и брата Иоселя состоялся приговор, вынесенный Томским губернским судом по делу о краже масла у каинской торговки Мошковичевой. Ф. и его отец оказались в тюрьме. Отца в дальнейшем сослали в Восточную Сибирь. Ф. с братьями и матерью перебрались в Томск.

Около 1867 г. Ф. записался купцом 2-й гильдии, с 1890-х гг. – купцом 1-й гильдии. В 1868 г. взял в аренду паровой Гавриило-Николаевский завод на р. Ушайке неподалеку от дер. Хайдуковой, принадлежавший Н.И. Лучшеву.

В декабре 1876 г. стал одним из учредителей товарищества «И. и О., братья Фуксманы». Товарищество владело водочным заводом в Воскресенской части Томска, оптовым складом вина и спирта, пекарней. С 1870-х гг. владел землей и Мариинским винокуренным заводом у дер. Хайдуковой. Здесь же им была построена паровая мукомольная мельница, названная Ильинской. Мельница освещалась электричеством. В 1893 г. мельница сгорела, остались только амбары с хлебом. Ф. после получения страховки восстановил мельницу. Она сгорела в 1905 г. во время черносотенного погрома в Томске.

Владелец золотых приисков, конного завода. Вел торговлю вином и мукой собственного производства, породистым скотом, чистокровными лошадями.

Участник стачки виноторговцев (вместе с А.Н. Пастуховым и В.Н. Вытновым), целью которой было повышение цен на винопродукцию. В итоге в 1888 г. подвергся аресту на шесть месяцев.

В разные годы занимал разные общественные должности. Умер 13 мая 1917 г.

Семья: супруга – Екатерина Леонтьевна; дети: Герша (Григорий), Маргарита.

Иосиф (Осип) Леонтьевич

Родился в 1845 г. Являлся братом Ильи Леонтьевича. Записался в купцы 2-й гильдии. В 1876 г. вместе с братьями организовал товарищество «И. и О., братья Фуксманы». Собственник водочного завода, аптекарского магазина. Членствовал в Обществе попечения о начальном образовании. В 1892 – 1894 гг. был почетным блюстителем Томского еврейского училища. Староста Хоральной синагоги. Умер 29 июля 1914 г.

Семья: вторая супруга – Мария; дети: Яков, Мария.

Борис Леонтьевич

По другому – Берко Вульфович. Родился в 1852 г. Брат Ильи Леонтьевича. Записался в купцы 2-й гильдии по Томску. Вел торговлю кожами, мылом, свечами. Владел лавкой в гостином дворе, складом вина и спирта. Основал торговый дом «Борис Фуксман с сыном Владимиром», который владел кожевенным заводом. В 1896 г. получил серебряную медаль на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Семья: супруга – Елизавета Исаевна (Ширинца Исааковна); дети: Елена, Владимир, Рахиль (Раиса), Рейда, Виктория, Маргарита.

Григорий (Герша) Ильич

Сын Ильи Леонтьевича. Родился в 1862 г. Числился купцом 2-й гильдии по Барнаулу, с 1899 г. – купцом 2-й гильдии по Томску, позднее – купцом 1-й гильдии.

С 1870-х гг. арендовал у отца винокуренный завод на берегу р. Ушайки. Владел конным заводом. Выставлял лошадей на бега на Томском ипподроме. Занимался транспортными перевозками на пароходах «Владимир» и «Николай». В 1916 г. расторг договор аренды земли под пристань. С 1919 г. – соорганизатор Сибирского торгово-промышленного банка (Томск). В 1919 г. Ф., А.Е. Кухтерин и А.В. Горохов учредили товарищество «Томские мукомолы» для совместной закупки зерна и продажи муки в Томске.

В годы Гражданской войны поставлял коней в армию временного Сибирского правительства. Постановлением Томской уездной ЧК в феврале 1920 г. отправлен в концлагерь до окончания Гражданской войны. В 1937 г. Ф. арестовали и расстреляли.

Семья: супруга – Анна Федоровна Сапожникова; дети: Констанция, Владимир.