БУЛГАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Русский философ, богослов, экономист, церковный и общественный деятель.
Родился в семье священника. Обучался в Ливенском духовном училище (1881-1884), затем в Орловской духовной семинарии, вследствие кризиса веры оставил её в 1888 году и перешёл в Елецкую гимназию. В 1890-1894 годах учился на юридическом факультете Московского университета. С 1895 года преподавал политическую экономию в Московском коммерческом училище, примыкая к направлению «легального марксизма» («О рынках при капиталистическом производстве», 1897). Анализируя связь денежного и товарного обращения при капитализме, Булгаков пришёл к выводу, что в России ещё совершается процесс «отделения города от деревни».
В 1898-1900 годах в заграничной командировке в Берлине, откуда выезжал в Женеву, Цюрих, Париж, Лондон, Венецию; общался с германскими социал-демократами (К. Каутским, А. Бебелем, Э. Бернштейном, В. Адлером), познакомился с Г. В. Плехановым. В магистерской диссертации «Капитализм и земледелие» (т. 1-2, 1900) выступил с обоснованием устойчивости мелкого хозяйства при капиталистической организации народного хозяйства и критикой закона концентрации производства, сформулированного К. Марксом. С 1901 года профессор Киевского политехнического института и приват-доцент университета Св. Владимира. Знакомство с философией И. Канта и неокантианства охладило увлечение Булгакова марксизмом; кроме того, он пришёл к выводу, что «прогноз Маркса, имевший определённое значение для своего времени… для настоящего времени просто неприложим».
Публичные лекции «Иван Карамазов как философский тип» (1901) и «Что даёт современному сознанию философия Владимира Соловьёва» (1903) знаменовали начало «идеалистического» периода в творчестве Булгакова, восприятия идеалов христианского гуманизма в духе Ф. М. Достоевского и Вл. С. Соловьёва (участие в программном сборнике «Проблемы идеализма», 1902; авторский сборник «От марксизма к идеализму», 1903). Один из организаторов и член Союза освобождения. С осени 1904 года участвовал в журнале «Новый путь», в 1905 году совместно с Н. А. Бердяевым редактировал журнал «идеалистического направления» «Вопросы жизни». С 1906 года в Москве, профессор политэкономии Московского коммерческого института и приват-доцент Московского университета («Краткий очерк политической экономии», 1906; курсы лекций по истории социальных и экономических учений).
Булгаков активно разрабатывал идеалы «христианской политики», в начале 1907 года избран депутатом II Государственной думы, называл себя беспартийным «христианским социалистом». С 1906 года принимал участие в работе петербургского «Братства ревнителей церковного обновления», московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьёва, Кружка ищущих христианского просвещения, в 1910 году – в создании книгоиздательства «Путь». Участвовал в сборнике «Вехи» (ст. «Героизм и подвижничество»), в 1911 году выпустил сборник статей «Два града. Исследования о природе общественных идеалов» (т. 1-2; в ст. «Карл Маркс как религиозный тип» марксистская философия истории рассматривалась как разновидность секуляризованной иудеохристианской апокалиптики). В 1910 году познакомился с П. А. Флоренским, дружба с которым породила интеллектуальное и творческое сотрудничество. В 1911 году в числе большой группы преподавателей Булгаков покинул Московский университет в знак протеста против увольнения правления университета.
В этот период философская система Булгакова – своеобразный вариант христианского платонизма, определяемый им как «панентеизм» (от греч. πᾶν ἐν θεᾦ – всё в Боге), – получила выражение в его работах «Философия хозяйства» (1912, докторская диссертация, вскоре переведена на японский язык), «Свет Невечерний. Созерцания и умозрения» (1917, новое издание - 1994 год). В духе идей ранних славянофилов и Вл. Соловьёва Булгаков рассматривает социально-культурные феномены – от типа хозяйственной деятельности вплоть до философских построений – в их соотнесении с характером исповедуемой религии. Религия как соборное переживание связи с Богом даётся опытом жизни в Церкви и порождает догмат – истину, являющуюся плодом соборного решения.
В основе философии лежит миф, религиозный по своей природе; миф позволяет преодолеть ограниченность критической философии кантианского типа, открывая возможность «умного ви́дения», сродного платоновскому созерцанию идей. Творение мира Богом мыслится Булгаковым как «самораздвоение Абсолютного… жертва Абсолютного ради относительного, которое становится для него "другим"… творческая жертва любви» («Свет Невечерний». М., 1994. С. 159). Первым актом творения является превращение «ничто» (абсолютного небытия, «укона») в материю тварности, «Великую Матерь природного мира» (относительное небытие, потенцию бытия, «меон»). Поиск выхода из античного дуализма духа и материи приводит Булгакова к философскому осмыслению ветхозаветного образа Софии – Премудрости Божией, получившего воплощение в православной иконописи и зодчестве Киевской и Московской Руси. София у Булгакова выполняет роль живого посредника между божественным и тварным миром, понимается им как личное бытие, особая – четвёртая – ипостась, являющаяся началом новой тварной многоипостасности, как мировая душа, творящая природа, идеальное человечество, ангел-хранитель твари, в плане экономическом – как единый трансцендентальный субъект хозяйства. Христианство понимается Булгаковым прежде всего как религия воплощения, центральной задачей христианской активности в мире через Церковь является освящение всего материального бытия. Человеческая деятельность в мире носит «софийный», космический характер, она призвана приводить мир в соответствие с Божьим замыслом и Промыслом о нём.
В 1917-1918 годах Булгаков как представитель от Таврической епархии на Всероссийском поместном соборе участвовал в работе подкомиссии по изучению вопроса об имяславии. Стремление к церковной реабилитации осуждённых Святейшим Синодом афонских монахов-имяславцев послужило толчком к написанию книги «Философия имени» (1917-1919 годы, издана в Париже в 1953 году), где язык рассматривается как онтологическая реальность, в которой «просвечивают голоса самих вещей». В сборнике «Тихие думы» (1918 год, переиздан 1996 год) собраны публицистические статьи Булгакова 1900-1910-х годов, в сборнике «Из глубины» (1918) опубликован историософский диалог Булгакова «На пиру богов». Вскоре после принятия священнического сана в июне 1918 года Булгаков уехал в Киев, а оттуда в Крым; приходской священник в храмах Кореиза и Гаспры, с сентября 1921 года в соборе Св. Александра Невского в Ялте. В 1919-1920 годах профессор политэкономии в Таврическом университете в Симферополе. В Крыму написаны «Трагедия философии» (опубликована на немецком языке в 1927 году, русское издание – 1993 год), диалог «У стен Херсонеса» (опубликован в 1993 году). Начиная с этого периода Булгаков стремился к преодолению философии, считая, что «философия проистекает из той расщеплённости бытия, его неистинности, при котором мышление оказывается обособленной областью духа»; история философии мыслится им как «религиозная ересиология», а философские системы как произвольное гипостазирование одного из элементов троичного бытия – личности, природы или существования. Для Булгакова антиномичность человеческого познания является его неискоренимой чертой, ибо полнота истины неуловима для логических дедукций.
В 1922 году арестован ГПУ и по обвинению в контрреволюционной деятельности «бессрочно выслан за границу», в Константинополь. В 1923-1925 годах профессор церковного права и богословия юридического факультета Русского научного института в Праге. Здесь началось сотрудничество Булгакова с Русским студенческим христианским движением, в съездах которого он регулярно участвовал. Булгаков возглавил воссозданное в Праге Братство Св. Софии, в котором принимали участие В. В. Зеньковский, А. В. Карташёв, П. Б. Струве и Г. Флоровский. С 1925 года в Париже, профессор догматического богословия, затем декан созданного при его участии Богословского института во имя прп. Сергия, где сформировалась «парижская школа» в богословии, представленная именами П. Н. Евдокимова, В. В. Зеньковского, В. Н. Ильина, еп. Кассиана (Безобразова), архиеп. Киприана (Керна), А. В. Карташёва, Г. П. Федотова и др.
В богословских трилогиях – малой – «Друг Жениха. О православном почитании Предтечи (Iо. 3, 28–30)» (1927), «Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери» (1927) и «Лествица Иаковля. Об ангелах» (1929), и большой – «О Богочеловечестве»: «Агнец Божий» (1933, переизд. 2000), «Утешитель» (1936, переизд. 2003) и «Невеста Агнца» (1945) Булгаков стремился дать софиологическую интерпретацию основных церковных догматов, посвятив две части этой трилогии ипостасям Пресвятой Троицы – Сыну и Святому Духу, а третью – Церкви. К европейским читателям обращены вышедшая во французском переводе книга «Православие» (1932, русское издание 1965 года) и в английском переводе – «София, Премудрость Божия» (1937).
Понимание Софии у Булгакова в этот период претерпело существенную эволюцию: он отказался от трактовки Софии как личного бытия и стал осмыслять её как божественную природу-усию, делающую Троицу единым Богом. Одновременно он не исключал и трактовки Софии как совокупности божественных энергий в духе учения св. Григория Паламы. В 1935 году софиологические взгляды отца Сергия были осуждены Архиерейским собором Русской православной церкви за границей и двумя Указами Московской патриархии, изданными митрополитом Сергием (Страгородским). Богословская комиссия, созданная митрополитом Евлогием, отвела обвинение Булгакова в ереси, однако читать лекции по софиологии ему было запрещено.
Булгаков активно участвовал в экуменическом движении, в работе православно-англиканского Братства св. мученика Албания и прп. Сергия. Он выступал на богословских съездах и конференциях в Лозанне, Мерфилде, Оксфорде, Эдинбурге, Афинах. В 1939 году перенёс рак горла и в результате операции почти полностью лишился голоса, однако продолжал шёпотом служить литургии и даже читать лекции. В последних трудах Булгаков («Невеста Агнца»; «Апокалипсис Иоанна», 1948) большое внимание уделяется проблеме апокатастасиса (восстановления) падшей твари в эсхатологической перспективе. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.