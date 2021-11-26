БУБИ МУХЛИСА

БУБИ МУХЛИСА - мусульманский просветитель и общественный деятель, первая женщина-кади в России.

Из се­мьи по­том­ст­вен­ных уле­мов. Её отец ос­но­вал в Иж-Бо­бье мед­ре­се, пре­об­ра­зо­ван­ное её брать­я­ми Гу­бай­дул­лой и Габдуллой Бу­би в но­во­ме­тод­ную шко­лу (смотри Джа­ди­дизм ). Вме­сте с брать­я­ми и их жё­на­ми На­си­мой и Хус­ни­фа­ти­мой соз­да­ла в Иж-Бо­бье в 1901 году шестилет­нюю татарскую жен­скую шко­лу.

В 1907 году Буби от­кры­ла пер­вое училище, го­то­вив­шее учи­тель­ниц жен­ских мед­ре­се и мек­те­бов. В 1912 году оно бы­ло за­кры­то вла­стя­ми, но уже в 1914 году при по­мо­щи куп­цов Яу­ше­вых Буби от­кры­ла жен­ское мед­ре­се , а в 1915 году - жен­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию.

На первом Все­российском му­сульманском съез­де 1-11 мая 1917 года в Мо­ск­ве Буби из­бра­на за­се­да­те­лем (ка­ди) Центра ду­хов­но­го управ­ле­ния му­суль­ман (ЦДУМ).

Ра­бо­тая в ЦДУМ в Уфе, ве­ла мет­ри­ки, раз­би­ра­ла ис­ки му­суль­ман , вы­сту­па­ла со стать­я­ми по жен­ско­му во­про­су в га­зе­тах «Уль­фат», «Ах­бар», «Ва­кыт», жур­на­лах «Сю­юм­би­ке», «Ис­лам мад­жал­ласы».

Ре­прес­си­ро­ва­на по об­ви­не­нию в уча­стии в «контр­ре­во­лю­ци­он­ной на­цио­на­ли­сти­че­ской ор­га­ни­за­ции Баш­ки­рии»; реа­би­ли­ти­ро­вана по­смерт­но.