БУБИ МУХЛИСА
БУБИ МУХЛИСА - мусульманский просветитель и общественный деятель, первая женщина-кади в России.
Из семьи потомственных улемов. Её отец основал в Иж-Бобье медресе, преобразованное её братьями Губайдуллой и Габдуллой Буби в новометодную школу (смотри Джадидизм). Вместе с братьями и их жёнами Насимой и Хуснифатимой создала в Иж-Бобье в 1901 году шестилетнюю татарскую женскую школу.
В 1907 году Буби открыла первое училище, готовившее учительниц женских медресе и мектебов. В 1912 году оно было закрыто властями, но уже в 1914 году при помощи купцов Яушевых Буби открыла женское медресе, а в 1915 году - женскую учительскую семинарию.
На первом Всероссийском мусульманском съезде 1-11 мая 1917 года в Москве Буби избрана заседателем (кади) Центра духовного управления мусульман (ЦДУМ).
Работая в ЦДУМ в Уфе, вела метрики, разбирала иски мусульман, выступала со статьями по женскому вопросу в газетах «Ульфат», «Ахбар», «Вакыт», журналах «Сююмбике», «Ислам маджалласы».
Репрессирована по обвинению в участии в «контрреволюционной националистической организации Башкирии»; реабилитирована посмертно.