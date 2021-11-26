БОТКИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Дмитрий Петрович Боткин родился 12 сентября 1829 г. в Москве. Отец Б. всерьез занимался образованием своих детей, поэтому Б. получил блестящее образование.

Семья Боткиных занималась чайным делом. Сам Б. тоже пошел по пути предпринимательства, став совладельцем торговой фирмы «Петра Боткина сыновья» – одной из крупнейших чаеторговых фирм России.

Дело всей жизни

С ранних лет Б. коллекционировал многие вещи, прежде всего, картины, акварели и рисунки. Это увлечение он сохранил на протяжении всей своей жизни. В его коллекции, которую помогал собирать художник А.П. Боголюбов, были произведения известных западноевропейских художников. В 1862 г. Б. выкупил у коллекционера А.Ф. Марка дом, в котором находились и картины. Дом стал резиденцией Б.

В 1875 г. увидел свет каталог произведений, собранных Б. В 1882 г. он был переиздан. В каталоге насчитывалось более 100 произведений, большая часть из которых – европейские художники. Только десять картин принадлежали кисти российских художников.

Б. был не единственным коллекционером того времени. Близким другой Б. был его родственник П.М. Третьяков – основатель Третьяковской галереи. Своему близкому другу Б. передал в дар произведение Ф.А. Васильева «После грозы».

Общественная жизнь и благотворительность

Б. стал участником организации Арнольдовского училища для глухонемых в Химках. Состоял членом попечительского совета Александровского коммерческого училища.

В 1882 – 1889 гг. Б. возглавлял Московское общество любителей художеств. Член Московского художественного общества. С 1884 г. – почетный член Академии художеств.

Умер Б. 26 мая 1889 г. в родовом имении Тихий Хутор, располагавшемся в Харьковской губернии. Похоронен на кладбище Покровского монастыря в Москве.

Наследие

Дело всей жизни Б. получили в наследство его сыновья. Стараниями сына Сергея в 1896 г. часть коллекции была отправлена в Париж. Унаследованные Петром картины после 1917 г. оказались в Музее изящных искусств.

Семья

Супруга – Софья Сергеевна Мазурина. Дети: Петр, Сергей, Дмитрий, Елизавета.