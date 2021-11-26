АРМАНД ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Предприниматель, меценат, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник.

Родился в 1840 году в Москве в семье фабриканта Евгения Ивановича Арманда и его супруги Марии Францевны. Евгений Евгеньевич - правнук Поля Арманда, который переселился из Франции в Россию еще в 1790-е годы, в эпоху Великой Французской революции. Поль Арманд торговал модными французскими товарами. Его магазин располагался на Кузнецком мосту в Москве.

Евгений Иванович Арманд еще в 1835 году приобрел механоткацкую, отделочную и красильную фабрику в Подмосковье, в Пушкино. В 1859 году рядом была построена и самоткацкая фабрика.

У Евгения Ивановича и Марии Францевны было три сына - наследника созданного Торгового дома “Евгений Арманд с сыновьями” - Евгений, Адольф и Эмиль. Братья получили образование в московских гимназиях, затем учились во Франции и Германии. Их специализацией было в основном текстильное дело.

Именно старший сын - Евгений - стал продолжателем фамильного дела, при содействии братьев. С 1877 года Евгений Евгеньевич - совладелец и содиректор Торгового дома. Именно он выступал представителем от фирмы на различных ярмарках (в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге), а также на всероссийских и всемирных выставках.

На этих выставках фирма Арманд имела успех, и сам Евгений Евгеньевич получил ряд наград. Так, в 1873 году он был награжден на Всемирной выставке в Вене самим австрийским императором (Кавалерским крестом Франца Иосифа). В 1874 году император Александр II удостоил Е.Е. Арманда ордена Св. Станислава 3-й степени.

Евгений Евгеньевич Арманд был членом Московского отделения совета мануфактур, директором Московского металлического завода, а также принимал активное участие в благотворительных и просветительских учреждениях Москвы. Так, в 1912 году в музее Изящных искусств имени императора Александра III был открыт зал, построенный на средства братьев Арманд в память о своем отце.

Евгений Евгеньевич с супругой Варварой Карловной воспитали 12 детей.