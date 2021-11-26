АДРЕС ПЯТИ

Проект реформ, представленный членами губернских комитетов А. М. Унковским (Тверская губерния), Д. Н. Хрущевым и А. Г. Шретером (Харьковская губерния), Д. В. Васильевым и П. Н. Дубровиным (Ярославская губерния) Александру II в сентябре 1859.

Составленный А. Г. Шретером проект включал: освобождениe крестьян с землей за выкуп; образование местных общесословных выборных управлений; учреждение суда присяжных и др. Критиковал проект редакционных комиссий. Однако «адрес пяти» не достиг своей цели, а его авторы получили выговор от имени царя.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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