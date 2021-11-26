МОЛВА
МОЛВА. 1) Русская газета, выходившая в 1831-1836 годы в Москве под редакцией Н.И. Надеждина как приложение к журналу «Телескоп».
Была задумана как газета «мод и новостей»; печатала в основном небольшие по объёму материалы: стихотворения, фельетоны, рецензии, библиографические и театральные обзоры. В «Молва» была опубликована первая крупная статья В.Г. Белинского [«Литературные мечтания. (Элегия в прозе)», 1834 год, часть 8], ставшего ведущим сотрудником газеты (№ 24-49 за 1835 год вышли под его редакцией).
В 1835 году в «Молве» появились постоянные разделы, в том числе «Литературная хроника». Запрещена одновременно с «Телескопом».
2) Русская еженедельная газета, выходившая в Москве с апреля по декабрь 1857 года (всего 38 номеров).
Офицальный редактор - С.М. Шпилевский, фактический - К.С. Аксаков, под руководством которого «Молва» стала печатным органом славянофилов. Среди сотрудников: С.Т. Аксаков, П.А. Бессонов, О.М. Бодянский, Н.Ф. Павлов, А.С. Хомяков, Ф.В. Чижов, С.П. Шевырёв.
3) Русская газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1879-1881 годы под редакцией В.А. Полетики, который переименовал так газету «Биржевые ведомости», приобретённую им в 1874 году. В «Молве» сотрудничали Э.К. Ватсон, Ф.Ф. Воронов, В.Ф. Корш, Д.Д. Минаев, А.Н. Плещеев и другие.