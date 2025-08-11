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Начало правления Николая II ведет отсчет с 1 ноября 1894 года (20 октября по старому стилю) после смерти его отца, императора Александра III. Первое десятилетие его правления вплоть до Русско-Японской войны можно считать ключевым в формировании вообще всего хода истории страны на ближайший век.

Не дождавшись истечения траура по отцу, Николай и Аликс вступают в брак. Долгое время не могут родить наследника, пока в предвоенном 1904м, наконец, не появляется на свет цесаревич Алексей.

17 января 1895 года Николай II впервые выступил на публике в качестве императора, произнеся речь перед депутациями дворянства, земств и городов. В ней он заявил, что «будет охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». Однако усвоенные еще в детстве представления о либеральных послаблениях, как о «бессмысленных мечтаниях» вызвали как гнев со стороны оппозиции, так и недоумение со стороны консерваторов. Его называют «слабосильным деспотом». Усугубляют положение события на Ходынском поле после его коронации, последующей трагедии и на фоне этого – бала новоиспеченного царя, как ни в чем ни бывало.

12 июня 1900 года указом императора была отменена ссылка в Сибирь для уголовников, а для политических преступников она была оставлена. Росли оппозиционные настроения, в Брюсселе состоялась встреча членов партии РСДПР.