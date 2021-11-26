ЗУБАТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗУБАТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - деятель российского политического сыска.
Из обер-офицерских детей. Учился в гимназии в Москве (1875-1882 годы; не окончил). Служащий в Московской дворянской опеке, телеграфист на московских станциях телеграфной связи (1882-1886 годы). В 1886 году был обвинён в связях с народовольцами, принял предложение начальника Московского охранного отделения о сотрудничестве в качестве секретного агента, работал среди членов партии «Народная воля».
С помощью Зубатова ликвидированы 3 нелегальные типографии, арестован ряд народовольцев, в т. ч. М. Р. Гоц и И. И. Фондаминский. В 1888 году Зубатов прекратил работать в качестве секретного агента из-за распространившихся среди революционеров подозрений в том, что он - сотрудник «охранки». С 1889 года заведующий агентурной сетью Московского охранного отделения (с 1896 года начальник отделения). В 1894 году о инициативе Зубатова при Московском охранном отделении сформирован особый Летучий отряд наблюдательных агентов, который следил за революционерами по всей стране.
Зубатов ввёл систематическую регистрацию и фотографирование арестованных, а также строгие правила конспирации агентуры. Под его руководством проведены аресты многих членов Московского «Рабочего союза» (1895 год), ликвидированы типография народовольцев в поселке Лахта близ Санкт-Петербурга (1896 год), Русско- Кавказский кружок в Москве (1897 год), Северный союз социалистов-революционеров и его типография в Томске (1901 год), а также арестованы члены 1-го съезда РСДРП в Минске (1898 год).
В 1898 году Зубатов выступил с собственной программой борьбы с российским революционным движением (в революционной среде названа «полицейским социализмом»), поддержанной московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем и московским обер-полицеймейстером Д. Ф. Треповым. Зубатов считал, что революционеры-интеллигенты и создаваемые ими организации опасны только в союзе с массовым рабочим движением; для разрушения этой связи, по мнению Зубатова, политическая полиция должна способствовать улучшению положения рабочих и законному урегулированию их конфликтов с предпринимателями.
Полагал необходимым создать отраслевые легальные корпорации рабочих, которые должны были представлять их интересы перед предпринимателями, а также наладить среди самих рабочих систему взаимопомощи и вести просветительскую работу. Введение в эти организации секретных агентов должно было упростить выявление революционеров. Под руководством Зубатова в Москве создано Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве (1901 год; аналогичные организации при поддержке Зубатова появились и в др. городах), в 41-ю годовщину отмены крепостного права проведена грандиозная верноподданническая манифестация рабочих у памятника императору Александру II (1902 год).
Чтобы отвлечь еврейское население от участия в революционном движении, Зубатов способствовал организации Еврейской независимой рабочей партии (1901 год) и проведению первого в России легального сионистского съезда (1902 год, Минск). В 1901 году выступил с идеей организации постоянных «наблюдательных постов» в 14 городах с наиболее развитым революционным движением (предложения Зубатова легли в основу реформы полиции, проведённой В. К. Плеве в 1902 году). С октября 1902 года Зубатов - заведующий Особым отделом Департамента полиции. Содействовал возникновению «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга».
Против деятельности созданных при поддержке Зубатова рабочих организаций, вступавших в конфликты с предпринимателями, выступили с протестами министр финансов С. Ю. Витте и главноуправляющий торговым мореплаванием и портами великий князь Александр Михайлович, что послужило причиной отставки Зубатова (1903 год). Поводом к ней стало обвинение Зубатова со стороны Плеве в разглашении государственной тайны: Зубатов сообщил лидеру Союза машиностроительных и механических рабочих Одессы Г. И. Шаевичу о данном Плеве императором Николаем II повелении «богатого еврейства не распускайте, а бедноте жить давайте».
После отставки Зубатову было запрещено жить в Санкт-Петербургской и Московской губерниях (в 1904 году ограничения сняты). В 1904 году новый министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский предложил Зубатову вернуться на службу в полицию, но он отказался. Жил во Владимире, с 1910 года в Москве. Публиковался в журнале «Гражданин», отстаивал идею сохранения неограниченной монархии. Узнав об отречении императора Николая II от престола и отказе великого князя Михаила Александровича принять власть, застрелился.