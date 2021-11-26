ЗУБАТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗУБАТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - дея­тель российского по­ли­тического сыс­ка.

Из обер-офи­цер­ских де­тей. Учил­ся в гим­на­зии в Мо­ск­ве (1875-1882 годы; не окон­чил). Слу­жа­щий в Московской дво­рян­ской опе­ке, те­ле­гра­фист на московских стан­ци­ях те­ле­граф­ной свя­зи (1882-1886 годы). В 1886 году был об­ви­нён в свя­зях с на­ро­до­воль­ца­ми , при­нял пред­ло­же­ние начальника Московского ох­ран­но­го от­де­ле­ния о со­труд­ни­че­ст­ве в ка­че­ст­ве сек­рет­но­го аген­та, ра­бо­тал сре­ди чле­нов пар­тии «На­род­ная во­ля».

С по­мо­щью Зубатова ли­к­ви­ди­ро­ва­ны 3 не­ле­галь­ные ти­по­гра­фии, аре­сто­ван ряд на­ро­до­воль­цев, в т. ч. М. Р. Гоц и И. И. Фон­да­мин­ский. В 1888 году Зубатов пре­кра­тил ра­бо­тать в ка­че­ст­ве сек­рет­но­го аген­та из-за рас­про­стра­нив­ших­ся сре­ди ре­во­лю­цио­не­ров по­доз­ре­ний в том, что он - со­труд­ник «ох­ран­ки». С 1889 года заведующий аген­тур­ной се­тью Московского ох­ран­но­го от­де­ле­ния (с 1896 года начальник от­де­ле­ния). В 1894 году о ини­циа­ти­ве Зубатова при Московском ох­ран­ном от­де­ле­нии сфор­ми­ро­ван осо­бый Ле­ту­чий от­ряд на­блю­да­тель­ных аген­тов, ко­то­рый сле­дил за ре­во­лю­ци­о­не­ра­ми по всей стра­не.

Зубатов ввёл сис­те­ма­тическую ре­ги­ст­ра­цию и фо­то­гра­фи­ро­ва­ние аре­сто­ван­ных, а так­же стро­гие пра­ви­ла кон­спи­ра­ции аген­ту­ры. Под его ру­ко­вод­ст­вом про­ве­де­ны аре­сты многих чле­нов Московского «Ра­бо­че­го со­ю­за» (1895 год), ли­к­ви­ди­ро­ва­ны ти­по­гра­фия на­ро­до­воль­цев в поселке Лах­та близ Санкт-Пе­тер­бур­га (1896 год), Русско- Кавказский кру­жок в Мо­ск­ве (1897 год), Северный со­юз со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров и его ти­по­гра­фия в Том­ске (1901 год), а так­же аре­сто­ва­ны чле­ны 1-го съез­да РСДРП в Мин­ске (1898 год).

В 1898 году Зубатов вы­сту­пил с собственной про­грам­мой борь­бы с российским ре­во­люционным дви­же­ни­ем (в ре­во­люционной сре­де на­зва­на «по­ли­цей­ским со­циа­лиз­мом»), под­дер­жан­ной московским ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром великим князем Сер­ге­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем и московским обер-по­ли­цей­мей­сте­ром Д. Ф. Тре­по­вым. Зубатов счи­тал, что ре­во­лю­цио­не­ры-ин­тел­ли­ген­ты и соз­да­вае­мые ими ор­га­ни­за­ции опас­ны толь­ко в сою­зе с мас­со­вым ра­бо­чим дви­же­ни­ем; для раз­ру­ше­ния этой свя­зи, по мне­нию Зубатова, по­ли­тическая по­ли­ция долж­на спо­соб­ст­во­вать улуч­ше­нию по­ло­же­ния ра­бо­чих и за­кон­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию их кон­флик­тов с пред­при­ни­ма­те­ля­ми.

По­ла­гал не­об­хо­ди­мым соз­дать от­рас­ле­вые ле­галь­ные кор­по­ра­ции ра­бо­чих, ко­то­рые долж­ны бы­ли пред­став­лять их ин­те­ре­сы пе­ред пред­при­ни­ма­те­ля­ми, а так­же на­ла­дить сре­ди са­мих ра­бо­чих сис­те­му взаи­мо­по­мо­щи и вес­ти про­све­тительскую ра­бо­ту. Вве­де­ние в эти ор­га­ни­за­ции сек­рет­ных аген­тов долж­но бы­ло уп­ро­стить вы­яв­ле­ние ре­во­лю­цио­не­ров. Под руководством Зубатова в Мо­ск­ве соз­да­но Общество вза­им­но­го вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ра­бо­чих в ме­ха­ническом про­изводстве (1901 год; ана­ло­гич­ные ор­га­ни­за­ции при под­держ­ке Зубатова поя­ви­лись и в др. го­ро­дах), в 41-ю го­дов­щи­ну от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва про­ве­де­на гран­ди­оз­ная вер­но­под­дан­ни­че­ская ма­ни­фе­ста­ция ра­бо­чих у па­мят­ни­ка императору Алек­сан­д­ру II (1902 год).

Что­бы от­влечь еврейское на­се­ле­ние от уча­стия в ре­во­люционном дви­же­нии, Зубатов спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции Еврейской не­за­ви­си­мой ра­бо­чей пар­тии (1901 год) и про­ве­де­нию пер­во­го в Рос­сии ле­галь­но­го сио­ни­ст­ско­го съез­да (1902 год, Минск). В 1901 году вы­сту­пил с иде­ей ор­га­ни­за­ции по­сто­ян­ных «на­блю­да­тель­ных по­стов» в 14 го­ро­дах с наи­бо­лее раз­витым ре­во­люционным дви­же­ни­ем (пред­ло­же­ния Зубатова лег­ли в ос­но­ву ре­фор­мы по­ли­ции, про­ве­дён­ной В. К. Пле­ве в 1902 году). С октября 1902 года Зубатов - заведующий Осо­бым от­де­лом Де­пар­та­мен­та по­ли­ции. Со­дей­ст­во­вал воз­ник­но­ве­нию «Со­б­ра­ния рус­ских фаб­рич­но-за­во­дских ра­бо­чих Санкт-Пе­тер­бур­га».

Про­тив дея­тель­но­сти соз­дан­ных при под­держ­ке Зубатова ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций, всту­пав­ших в кон­флик­ты с пред­при­ни­ма­те­ля­ми, вы­сту­пи­ли с про­тес­та­ми министр фи­нан­сов С. Ю. Вит­те и глав­но­управ­ляю­щий тор­го­вым мо­ре­пла­ва­ни­ем и пор­та­ми великий князь Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, что по­слу­жи­ло при­чи­ной от­став­ки Зубатова (1903 год). По­во­дом к ней ста­ло об­ви­не­ние Зубатова со сто­ро­ны Пле­ве в раз­гла­ше­нии государственной тай­ны: Зубатов со­об­щил ли­де­ру Сою­за ма­ши­но­стро­ительных и ме­ха­нических ра­бо­чих Одес­сы Г. И. Шае­ви­чу о дан­ном Пле­ве императором Ни­ко­ла­ем II по­ве­ле­нии «бо­га­то­го ев­рей­ст­ва не рас­пус­кай­те, а бед­но­те жить да­вай­те».

По­сле от­став­ки Зубатову бы­ло за­пре­ще­но жить в Санкт-Пе­тербургской и Московской гу­бер­ни­ях (в 1904 году ог­ра­ни­че­ния сня­ты). В 1904 году но­вый министр внутренних дел П. Д. Свя­то­полк-Мир­ский пред­ло­жил Зубатову вер­нуть­ся на служ­бу в по­ли­цию, но он от­ка­зал­ся. Жил во Вла­ди­ми­ре, с 1910 года в Мо­ск­ве. Пуб­ли­ко­вал­ся в журнале «Гра­ж­да­нин», от­стаи­вал идею со­хра­не­ния не­ог­ра­ни­чен­ной мо­нар­хии. Уз­нав об от­ре­че­нии императора Ни­ко­лая II от пре­сто­ла и от­ка­зе великого князя Ми­хаи­ла Алек­санд­ро­ви­ча при­нять власть, за­стре­лил­ся.