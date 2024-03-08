РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Росси́йская социáл-демократи́ческая рабóчая пáртия (РСДРП) — марк­систская партия в России в конце XIX — начале ХХ в. Ее создание было провозглашено на I съезде в Минске 1–3 марта 1898. Партия не могла фактически начать работу из-за арестов. Организующим ядром РСДРП стала созданная за границей газета «Искра». Ее редакция состояла из старых марксистов, создателей группы «Освобождение труда» во главе с Г. В. Плехановым и недавно эмигрировавших за границу его молодых последователей В. И. Ленина , Ю. О. Мартова и др. В 1903 на II съезде РСДРП произошел раскол на два течения: большевизм и меньшевизм , в партию не вошли участвовавшие в съезде последователи экономизма и «Бунд» . Предпринимались попытки сохранить единство партии. На IV объединительном съезде РСДРП в 1906 меньшевики получили большинство в ЦК, на V съезде РСДРП в 1907 ЦК перешел под контроль большевиков, но фракционные структуры сохранились. Партия участвовала в Революции 1905–1907 в России , в том числе в вооруженной борьбе и создании Советов , успешно выступила на выборах во II Государственную думу в Российской империи , получив 65 мест. В РСДРП шла борьба между ликвидаторами , партийцами (сторонниками сочетания легальных и нелегальных методов) и отзовистами . В январе 1912 РСДРП окончательно раскололась, и Ленин создал собственный ЦК РСДРП (большевиков). После Февральской революции 1917 большинство фракций меньшевиков восстановили РСДРП (объединенную). В нее не вошли сторонники Плеханова (организация «Единство»), занимавшие правый фланг меньшевизма, и левые фракции — «новожизненцы» и межрайонцы . Межрайонцы вступили в РСДРП (большевиков), которая в 1918 была переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков). В ходе революции влияние РСДРП (объединенной) падало. После 1922 ее члены либо были арестованы, либо заявили о выходе из партии, либо эмигрировали. В эмиграции существовала Зарубежная делегация РСДРП, выпускавшая журнал «Социалистический вестник».

Ист .: Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959; Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959; Пятый (лондонский) съезд РСДРП. Протоколы. М., 1963; Меньшевики в 1917 году. М., 1996; Меньшевики в 1918 году. М., 1999; Меньшевики в 1919–1920 гг. М., 2000; Меньшевики в 1921–1922 гг. М., 2002; Меньшевики в 1922–1924 гг. М., 2004.

Лит .: Политические партии России в конце XIX — первой трети ХХ в. М., 1997; Тютюкин С. В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2002; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007; Ненароков А. П. Правый меньшевизм. Прозрения российской социал-демократии. М., 2011; История КПСС. М., 2013; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 г. М., 2014. А. В. Шубин.