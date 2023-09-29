Поалéй-­Циóн

Поалéй-­Циóн (Рабочие Сиона) — общественно-­политическое движение, сочетавшее политический сионизм с идеей строительства социалистического общества. В 1900–1901 на территории России в Екатеринославе еврейскими публицистами Б. Бороховым и Ш. Добиным образована первая группа П.-Ц. В 1901–1903 подобные организации возникли в Варшаве, Вильно, Витебске, Одессе и других городах. В августе 1905 в Цюрихе сторонники создания самостоятельного еврейского государства в Палестине из групп П.-Ц. объединились в «Еврейскую социал-­демократическую рабочую партию» (ЕСДРП). В результате раскола среди организаций П.-Ц. «палестинофилы», так называемые ортодоксы, признавшие национальную автономию вне «земли предков» второстепенной задачей, на Всероссийском съезде в феврале 1906 в Полтаве утвердили название партии — Еврейская социал-­демократическая рабочая партия Поалей-­Цион. Программа-­минимум партии включала борьбу за создание территориальной автономии евреев в Палестине и ее устройство на демократических началах, программа-­максимум — обобществление средств производства и переустройство общества на социалистических началах путем классовой борьбы еврейского пролетариата в рядах интернациональной социал-­демократии. В середине 1906 в партии состояло около 16 тыс. членов. П.-Ц. активно участвовала в организации стачечного движения. Печатные органы: газета «Еврейская рабочая хроника», журнал «Молот» и др. П.-Ц. враждебно отнеслась к установлению власти большевиков, из-за чего в июне 1918 ее членов исключили из состава Советов . В 1919 в Гомеле от П.-Ц. откололась левая фракция, учредившая Еврейскую коммунистическую партию (ЕКП) П.-Ц., которая вместе с подобными организациями Австрии, Италии, Латвии и др. создала Всемирный еврейский коммунистический союз Поалей-­Цион (Коммунистич Вельтфарбанд). Под давлением РКП(б) ЕКП отказалась от сионистской идеологии, в декабре 1922 заявила о самороспуске в советских республиках. Последние группы П.-Ц. в СССР прекратили свое существование в конце июля 1928.

Ист. : Программа Еврейской социал-­демократической рабочей партии («Поалей-­Цион»). Петроград, [б. г.].

Лит. : Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). М., 2005. Т. С. Мельниченко .