Освобожде́ния сою́з

Освобожде́ния сою́з (Союз освобождения) — умеренная оппозиционная организация в России в 1903–1905. О. с. складывался вокруг эмигрантского журнала «Освобождение», который в 1902 начал выпускать П. Б. Струве . В учредительной конференции, которая прошла 2–3 августа 1903 в Шаффхаузене, приняли участие деятели земского движения, в том числе И. И. Петрункевич , Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский , Ф. И. Родичев, а также либеральные и умеренно-социалистические общественные деятели, такие как П. Б. Струве, Н. А. Бердяев , С. Н. Булгаков , С. Л. Франк, Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович , П. И. Новгородцев. Также созданию Союза способствовало совещание представителей групп в Харькове в сентябре 1903. 3–5 [16–18] января 1904 на частных квартирах в Петербурге прошел I съезд О. с., который принял устав и программу, требовавшую гарантии гражданских прав, конституционную монархию, всеобщие выборы, принудительное отчуждение частновладельческих земель. Председателем совета Союза стал Петрункевич. Союз принял участие в конференции оппозиционных и революционных организаций в сентябре 1904. 20–22 октября [2–4 ноября] в Петербурге II съезд принял решение содействовать принятию конституционалистских резолюций на Земском съезде, организовать банкетную кампанию 1904 (осуществлено в ноябре), начать формирование профессиональных оппозиционных союзов, которые затем объединить в Союз союзов (осуществлено в феврале — мае 1905). На III съезде в Москве 25–27 марта [7–9 мая] О. с. выступил за всенародные выборы в Учредительное собрание, 8‑часовой рабочий день. Был выдвинут проект «Основного закона Российской империи». На IV съезде 23–25 августа [5–7 сентября] О. с. выступил против бойкота законосовещательной Булыгинской думы . Численность О. с. превысила 1,5 тыс. членов. Вместе с Союзом земцев-­конституционалистов О. с. принял участие в создании Конституционно-демократической партии на съезде 15–18 [28–31] октября 1905.

Лит. : Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. М., 1985; Пайпс Р. Струве. Биография. В 2‑х т. / Пер. с англ. Т. 1. М., 2001; Д. И. Шаховской . Союз освобождения // Либеральное движение в России. 1902–1905. М., 2001; Соловьев К. А. Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала XX века. М., 2021. А. В. Шубин .