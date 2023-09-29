Освобожде́ния сою́з
Освобожде́ния сою́з (Союз освобождения) — умеренная оппозиционная организация в России в 1903–1905. О. с. складывался вокруг эмигрантского журнала «Освобождение», который в 1902 начал выпускать П. Б. Струве. В учредительной конференции, которая прошла 2–3 августа 1903 в Шаффхаузене, приняли участие деятели земского движения, в том числе И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской, В. И. Вернадский, Ф. И. Родичев, а также либеральные и умеренно-социалистические общественные деятели, такие как П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович, П. И. Новгородцев. Также созданию Союза способствовало совещание представителей групп в Харькове в сентябре 1903. 3–5 [16–18] января 1904 на частных квартирах в Петербурге прошел I съезд О. с., который принял устав и программу, требовавшую гарантии гражданских прав, конституционную монархию, всеобщие выборы, принудительное отчуждение частновладельческих земель. Председателем совета Союза стал Петрункевич. Союз принял участие в конференции оппозиционных и революционных организаций в сентябре 1904. 20–22 октября [2–4 ноября] в Петербурге II съезд принял решение содействовать принятию конституционалистских резолюций на Земском съезде, организовать банкетную кампанию 1904 (осуществлено в ноябре), начать формирование профессиональных оппозиционных союзов, которые затем объединить в Союз союзов (осуществлено в феврале — мае 1905). На III съезде в Москве 25–27 марта [7–9 мая] О. с. выступил за всенародные выборы в Учредительное собрание, 8‑часовой рабочий день. Был выдвинут проект «Основного закона Российской империи». На IV съезде 23–25 августа [5–7 сентября] О. с. выступил против бойкота законосовещательной Булыгинской думы. Численность О. с. превысила 1,5 тыс. членов. Вместе с Союзом земцев-конституционалистов О. с. принял участие в создании Конституционно-демократической партии на съезде 15–18 [28–31] октября 1905.
Лит.: Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. М., 1985; Пайпс Р. Струве. Биография. В 2‑х т. / Пер. с англ. Т. 1. М., 2001; Д. И. Шаховской. Союз освобождения // Либеральное движение в России. 1902–1905. М., 2001; Соловьев К. А. Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала XX века. М., 2021. А. В. Шубин.