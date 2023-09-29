Никола́й II

Никола́й II (06[18].05.1868, Царское Село — 17.07.1918, Екатеринбург) — император Российской империи из династии Романовых.

Старший сын Александра III и Марии Федоровны. Получил домашнее образование, владел несколькими иностранными языками. Вступив на престол, объявил о продолжении охранительного и консервативного курса своего отца. 14 мая 1896 во время проведения коронации Н. II произошла Ходынская трагедия (см. «Ходынка» ), за что Н. II получил прозвище «Кровавый». Первые шаги императора были направлены на сохранение стабильности в государстве. В январе 1897 министром финансов С. Ю. Витте был установлен золотой стандарт руб­ля. Были приняты специальные меры, направленные на ускорение индустриализации страны, развитие банковского дела. Однако не решенные властью аграрно-­крестьянский, рабочий и национальный вопросы, а также сохранение самодержавия как устаревшей формы государственной власти приводили к внутренней дестабилизации русского общества. Это во многом привело к событиям Революции 1905–1907 в России , в ходе которой правительство было вынуждено пойти на уступки и ввести в России представительный законодательный орган — Государственную думу и демократические свободы. С 1907 премьер-министр П. А. Столыпин начал осуществлять Столыпинскую аграрную реформу . После гибели Столыпина (1911) реформа была фактически свернута.

Во внешней политике Н. II стремился укрепить авторитет России как великой державы в условиях обострения международных отношений. Одним из шагов в этом направлении было заключение в 1907 англо-­русского договора о разделе сфер влияния в Иране. Это ознаменовало оформление военно-­политического союза Великобритании, Франции и России ( Антанта ). Рост напряжения международной обстановки из-за борьбы держав за раздел сфер влияния, в частности стремление европейских держав разделить слабый Китай, сделал дальневосточное направление основным во внешней политики России. По итогам Русско-­японской вой­ны 1904–1905 Россия уступила Японии право аренды Квантунского п-ова с Порт-­Артуром и Южн. Сахалин. Поражение самодержавия в вой­не ускорило развитие революции 1905–1907. Взятый Н. II курс на сближение со странами Антанты привел к вступлению России в Первую мировую вой­ну 1914–1918 . Царь хотел лично возглавить армию, но протест Совета министров вынудил его назначить Верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича Младшего. Опасаясь роста популярности последнего в обществе и во­оруженных силах, а также после ряда поражений армии в 1914–1915, Н. II 23 августа 1915 отстранил Николая Николаевича от должности и сам стал Верховным главнокомандующим. Неудачи на фронте, огромные потери, разруха и разложение в тылу вы­звали резкое недовольство самодержавием во всех кругах русского общества. Начавшиеся в феврале 1917 в Петрограде беспорядки переросли в революцию, в ходе которой, находясь в г. Псков, 2 марта 1917 Н. II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Последний 3 марта 1917 подписал отречение в пользу Учредительного собрания, передав власть Временному правительству . Это озна­чало падение самодержавия и династии Романовых в России. 8 марта 1917 царская семья была арестована и содержалась в Царском селе. В августе 1917 решением Временного правительства Романовы были отправлены в Тобольск. После прихода большевиков к власти царская семья была перевезена в Екатеринбург с целью дальнейшего переезда в Москву для проведения судебного процесса. ­Однако с ­началом Гражданской вой­ны в России большевиками было принято решение о расстреле царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 Н. II, члены его семьи и приближенные были убиты в особняке купца Ипатьева в Екатеринбурге.

Ист. : Дневники императора Николая II. М., 1992; Переписка Николая и Александры [1914–1917]. М., 2013.

Лит. : Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989; Иоффе Г. З. Революция и семья Романовых. М., 2012; Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 3 т. СПб., 2015; Давыдов М. А. 20 лет до Великой вой­ны. Российская модернизация Витте — Столыпина. СПб., 2016; Российская империя между реформами и революциями, 1906–1916 / Под ред. А. И. Миллера, К. А. Соловьева. М., 2021. Н. А. Копылов.