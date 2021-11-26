МАХАЙСКИЙ ЯН ВАЦЛАВ
МАХАЙСКИЙ ЯН ВАЦЛАВ - российский революционный деятель.
Из семьи чиновника. Учился на медицинскуом факультете Варшавского университета (1886-1991 годы, не окончил). С конца 1880-х годов участвовал в польском революционном движении, в 1891 году подвергся кратковременному аресту, затем уехал в Цюрих. В 1892 году с транспортом нелегальной литературы арестован на русско-австрийской границе, отбыл тюремное заключение (1893-1895 годы) и ссылку в город Вилюйск Якутской области (1895-1900 годы).
В 1898-1899 годах подготовил памфлет «Умственный рабочий» (первоначально распространялся в гектографированном виде, опублиуован в Женеве, часть 1-3, 1904-1905 годы, первое легальное издание в России: часть 1-2, 1905-1906 годы; по некоторым данным, написан совместно с М. Ш. Розенбломом), в котором предпринял попытку создать собственное близкое к анархизму учение о классовой борьбе (получило назвавние «махаевщина»).
Махайский выдвинул идею антагонизма рабочих и интеллигенции, которая, по его мнению, не только не могла стать союзником пролетариата в борьбе за справедливое общество, но и была его главным врагом, эксплуатировала пролетариат с помощью монопольного обладания знанием и готовила своё «будущее господство». Стремясь скрыть свои истинные намерения, интеллигенция, по мнению Махайского, прибегала к проповеди социалистических идей, обещая рабочим счастье в отдалённом будущем и отвлекая их тем самым от борьбы за улучшение условий труда, в чём Махайский видел главную задачу рабочего класса.
Основными средствами борьбы Махайский называл всеобщую стачку, массовые экспроприации буржуазной собственности и т. д. Цель рабочего движения - «равный доход и равное образование для всех». Главной движущей силой революции Махайский считал деклассированные элементы, которые, в отличие от квалифицированных рабочих, не заинтересованы в сохранении своего положения. После освобождения из ссылки дважды арестовывался - за хранение нелегальной литературы (1900 год) и попытку организации рабочей стачки в Иркутске (1902 год), в 1903 году приговорён к ссылке на 6 лет в Средне-Колымск, бежал и выехал в Женеву, где руководил кружком своих последователей.
Группы махаевцев, призывавших рабочих к вооруженной борьбе против власти и капитала, возникли в Одессе (1903 год, «Рабочий заговор», или «Непримиримые», отделения в Белостоке, Бердичеве, Варшаве, Вильне, Остроге Волынской губернии), Екатеринославе (1904 год, «Партия борьбы с мелкой собственностью и всякой властью»). В Революцию 1905-1907 годов и некоторое время после неё объединения махаевцев действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Киеве, а также Кракове (Австро-Венгрия). Группы последователей Махайского были немногочисленными по составу, однако они подготовили образование в России первых анархистских организаций (большинство махаевцев стали их членами). В 1907 году Махайский издал в Женеве в виде журнала программу группы «Рабочий заговор». В 1910 году в Австро-Венгрии подвергся кратковременному аресту по подозрению в связях с террористами. С 1911 года жил в Париже. После Февральской революции 1917 года вернулся в Россию. Расценил Октябрьскую революцию 1917 года как первый шаг интеллигенции к власти, который приведёт к возникновению «нового класса управляющих». Летом 1918 году выпустил один номер журнала «Рабочая революция». С конца 1918 года технический редактор журнала ВСНХ «Народное хозяйство».
Сочинения:
Буржуазная революция и рабочее дело. Б. м., 1905;
Умственный рабочий. N. Y.; Balt., 1968;
Le socialisme des intellectuels. P., 2001.