АДЛЕРБЕРГ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы

Александр Васильевич родился 5 февраля 1860 г. в столице Российской империи. Отец – граф Василий Владимирович Адлерберг, мать – Екатерина Густавовна фон-Кнорринг.

Как и многие дворянские дети, получил блестящее военное образование. Обучался в Пажеском корпусе, который окончил в 1878 г. Был камер-пажем, затем – корнетом 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка.

Военная служба

С 1879 г. – в составе Кавалергардского полка. Служил на разных должностях, среди которых – полковой адъютант, квартирмейстер, казначей, заведующий полковым оружием.

После девяти лет военной службы состоялся перевод А. на должность чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Уральской области (февраль 1886 г.). Вместо прежнего чина он получил чин штабс-ротмистра армейской кавалерии. В 1888 г. повышен до ротмистра. С 1890 г. исполнял должность советника Уральского областного правления.

Гражданская служба

В 1891 г. А. окончательно меняет свою жизнь и переходит на статскую службу. Начал он гражданскую карьеру с поста Уфимского вице-губернатора. Здесь ему был присвоен чин надворного советника. На данном посту А. находился до 1893 г., после чего переведен на аналогичную должность в Псковскую губернию. В 1894 г. повышен до коллежского советника, а на следующий год – до камергера. Спустя еще год А. подучил статского советника.

Принимал участие в коронации императора Николая II. В его обязанности входило сопровождение принцессы Виктории Баттенбергской из Варшавы в столицу.

В 1898 г. А. оставил пост Псковского вице-губернатора и получил назначение Пензенским губернатором. На следующий год он повышен до действительного статского советника.

В 1903 г. А. переведен на должность Псковского губернатора, находился в чине шталмейстера, а в 1907 г. официально стал шталмейстером. Во время первой русской революции стремился сохранить порядок во вверенной ему территории.

В 1911 г. Высочайшим решением А. назначен Санкт-Петербургским губернатором с повышением до тайного советника. Был на этом посту до 1915 г.

С января 1912 г. – сенатор, с одновременным исполнением должности столичного губернатора.

Умер А. 6 декабря 1915 г.

Общественная деятельность

А. много сделал для Псковской земли, как на должности вице-губернатора, так и губернатора. Активно помогал общественности, состоял во многих обществах. С 1895 г. – действительный член Псковского отдела Императорского православного палестинского общества. Поддерживал Псковское археологическое общество, развивал организации, занимавшиеся изучением псковской старины. С 1897 г. – почетный член, дважды председатель Псковского археологического общества.

В 1911 г. решением Псковской городской думы А. был избран почетным гражданином Пскова. В этом же году решением Псковского губернского земства была учреждена стипендия имени А.

Семья

Супруга – Екатерина Николаевна Исакова. Дети: Николай, Василий, Анна.