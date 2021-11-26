ВАЛЬ ВИКТОР (ВИКТОР КАРЛ КОНРАД ВИЛЬГЕЛЬМ) ВАСИЛЬЕВИЧ (ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ) фон

Сын приходского судьи, из дворян Лифляндской губернии, лютеранин. 9.9.1858 поступил в кондукторскую роту Николаевского инженерного училища. 28.1.1859 получил звание портупей-юнкера. 16.6.1859 окончил училище, произведен в военные инженеры-прапорщики с зачислением на теоретическое отделение Николаевской инженерной академии. 10.8.1860 переведен на практическое отделение академии. 14.9.1860 произведен в подпоручики.16.6.1861 отчислен от академии с обойдением один раз чином при производстве и оправлен в штаб генерал-инспектора по инженерной части. 5.2.1861 переведен в 1-й саперный батальон. 8.9.1861 по собственному желанию переведен в Смоленский уланский полк поручиком. Участник подавления польского мятежа 1863 г. 19.3.1863 назначен и. д. адъютанта главнокомандующего войсками в Царстве Польском. 5.6.1863 произведен в штабс-ротмистры. 7.9.1863 легко контужен гранатой в левую ногу при покушении на и. д. наместника Царства Польского графа Ф.Ф. Берга. 11.2.1864 произведен в ротмистры за боевые отличия. 16.2.1864 утвержден в должности адъютанта главнокомандующего войсками в Царстве Польском. 11.8.1866 переведен в лейб-гвардии Уланский полк штабс-ротмистром с оставлением в должности. 30.8.1867 произведен в ротмистры. 9.3.1873 произведен в полковники за отличие по службе с назначением состоять для особых поручений при главнокомандующем войсками Варшавского военного округа. 9.1.1874 назначен флигель-адъютантомего императорского величества с оставлением в должности. В июне–июле 1874 г. состоял при эрцгерцоге Альбрехте Австрийском. 27.10.1875 прикомандирован к Министерству внутренних дел. В январе 1876 г. состоял при великом герцоге мекленбург-шверинском Фридрихе Франце II. 19.2.1876 назначен ярославским вице-губернатором. 4.6.1878 назначен гродненским губернатором. 9.1.1879 произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту его императорского величества и оставлением в должности. 27.2.1879 назначен харьковским губернатором. 20.4.1880 назначен витебским губернатором. 24.7.1884 назначен подольским губернатором. 5.6.1885 назначен волынским губернатором. 25.2.1889 назначен курским губернатором. 4.5.1892 назначен градоначальником Санкт-Петербурга. 30.8.1893 произведен в генерал-лейтенанты. 6.12.1895 назначен почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. 13.12.1896 назначен управляющим Ксенинским институтом в Санкт-Петербурге. 2.10.1901 назначен виленским губернатором с оставлением почетным опекуном. 5.5.1902 ранен в руку и ногу навылетна выходе из цирка во время покушения, которое осуществил сапожник Г. Лекерт, позднее казненный через повешение согласно приговору суда. 15.9.1902 назначен товарищем министра внутренних дел – командиром Отдельного корпуса жандармов с оставлением почетным опекуном. 28.3.1904 произведен в генералы от кавалерии. 10.1.1904 назначен членом Государственного Совета. После реформы Государственного Совета (1906 г.) назначался к присутствию, входил в группу правых. Скончался в Петрограде. Погребен на кладбище при Иоанновской церкви в Юрьеве (ныне Тарту).

Жена: Елизавета Георгиевна (урожденная де Синклер) (1852–1941). Дети: Надежда (в замужестве Мясоедова) (23.12.1875–22.4.1965), Василий (Вильгельм Георг Виктор) (1.11.1880–1944), полковник лейб-гвардии Конного полка.