«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК»

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК» - офи­ци­аль­ные ор­га­ны пе­ча­ти.

1. Еже­днев­ная га­зе­та пра­ви­тель­ст­ва Российской им­пе­рии.

Из­да­ва­лась Глав­ным управ­ле­ни­ем по де­лам пе­ча­ти МВД в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1869 - февраль/март 1917 годов). Сме­ни­ла газету «Се­вер­ная поч­та». Ини­циа­тор вы­пус­ка «Правительственный вестник» - министр внутренних дел А.Е. Ти­ма­шев. Впер­вые ста­ла опе­ра­тив­но пуб­ли­ко­вать офиц. ма­те­риа­лы всех центральных уч­ре­ж­де­ний: рас­по­ря­же­ния, Вы­со­чай­шие по­ве­ле­ния и при­ка­зы, объ­яв­ле­ния, от­чё­ты, сте­но­грам­мы, во­енные свод­ки, оп­ро­вер­же­ния, разъ­яс­не­ния. В га­зе­те по­ме­ща­лись так­же ре­чи официальных лиц, хро­ни­ка со­бы­тий в Рос­сии и за ру­бе­жом, бир­же­вой ука­за­тель, ме­тео­свод­ки, ста­тьи на по­ли­тическую, литературные и на­учные те­мы, ре­цен­зии и другие.

Вы­пуск га­зе­ты при­ос­та­нов­лен во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года. Во­зоб­нов­лён 5(18) мар­та под названием «Вест­ник Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва» [до 24 октября (6 но­ября)]. Со­дер­жа­ние га­зе­ты рас­ши­ри­лось (пуб­ли­ко­ва­ла за­ко­но­про­ек­ты, от­чё­ты о за­се­да­ни­ях пра­ви­тель­ст­ва, Государственного со­ве­ща­ния, Пред­пар­ла­мен­та, а так­же све­де­ния о бывших сек­рет­ных со­труд­ни­ках по­ли­тической по­ли­ции и других).

С 28 октября (10 но­ября), по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, вы­пус­ка­лась СНК под названием «Га­зе­та Вре­мен­но­го ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» [с 20 января (2 февраля) 1918 года, по­сле раз­го­на Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, - «Га­зе­та ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го пра­ви­тель­ст­ва», вы­хо­ди­ла до 9 марта 1918 года]. При­ло­же­ния к «Правительственный вестник»: га­зе­ты «Сель­ский вест­ник»(1881-1905 годы, в даль­ней­шем само­сто­ятельное из­да­ние), «При­бав­ле­ние…» (1901-1905 годы, 1908-1916 годы, со­об­ще­ния Российского те­ле­граф­но­го агент­ст­ва), «Рус­ское го­су­дар­ст­во» (1906 год), «Ве­чер­нее при­бав­ле­ние к "Пра­ви­тель­ст­вен­но­му вест­ни­ку"» (1906-1907 годы), «По­след­ние из­вес­тия» (ут­рен­ний и ве­чер­ний вы­пус­ки с но­во­стя­ми с фрон­та, 1914-1917 годы). Сре­ди ре­дак­то­ров «Правительственный вестник» - Г.П. Да­ни­лев­ский (1881-1890 годы), К.К. Слу­чев­ский (1891-1902 годы), князь С.П. Уру­сов (1913-1917 годы).

2. Еже­днев­ная га­зе­та «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». Из­да­ва­лась в Ом­ске (22 ноября 1918 - но­ябрь 1919 года) и Ир­кут­ске (но­ябрь 1919 – 4 января 1920 года).

Пуб­ли­ко­ва­ла рас­по­ря­же­ния Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля Рос­сии адмирала А.В. Кол­ча­ка и пра­ви­тельственных ве­домств, свод­ки во­енных дей­ст­вий, но­во­ст­ные те­ле­грам­мы Российского (с ию­ня 1919 года Рус­ско­го) те­ле­граф­но­го агент­ст­ва, уч­ре­ж­дён­но­го «Ом­ским правительство м», агент­ст­ва «Уни­он» В.Л. Бур­це­ва в Па­ри­же и ом­ской ра­дио­стан­ции, ма­те­риа­лы о за­се­да­ни­ях Со­ве­та ми­ни­ст­ров и ра­бо­те ми­ни­стерств, ин­тер­вью с ми­ни­ст­ра­ми, све­де­ния о ме­ст­ном са­мо­управ­ле­нии, дея­тель­но­сти ка­дет­ской пар­тии, жиз­ни Ом­ска и т.п. Пе­ре­ста­ла вы­хо­дить по­сле раз­гро­ма Кол­ча­ка ар­мий.

3. Еже­не­дель­ная га­зе­та СМ СССР (1989-1990 годы), Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров СССР (декабрь 1990 - август 1991 года), Комитета по опе­ра­тив­но­му управ­ле­нию народным хо­зяй­ст­вом СССР (сентябрь - но­ябрь 1991 года), Меж­го­су­дарственного эко­но­мического комитета СССР (но­ябрь 1991 - январь 1992 года). Из­да­ва­лась в Мо­ск­ве.

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