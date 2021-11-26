ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНАСТАНТИН ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель, правовед, публицист, действительный тайный советник (1883), почетный член Петербургской Академии наук (1880).
Внук священника, сын профессора словесности Московского университета П.В. Победоносцева (1771-1843). Окончил Училище правоведения (1846). С 1846 года на службе в Москве: исполняющий должность обер-секретаря 8-го депутата Сената (1848-1853 годы; высший апелляционный суд по гражданским делам), обер-секретарь Общего собрания московских депутатов Сената (с 1853 года, исполняющий должность до 1858 года), обер-прокурор 8-го департамента Сената (1863-1866). Одновременно профессор гражданского права Московского университета (1860-1865). С 1865 года член Консультации при Министерстве юстиции. Сенатор (с 1868 года). Член Государственного совета (с 1872 года).
На рубеже 1850-1860-х годов получил известность как талантливый публицист и знаток гражданского права. Отстаивал принципы гласности и независимости суда. Активно участвовал в разработке «Основных положений преобразования судебной части в России», утверждённых императором Александром II в 1862 году, в работе Комиссии для составления проектов законоположений о судебной части (1862-1863), подготовившей судебную реформу 1864 года. Автор фундаментального «Курса гражданского права» (часть 1-3, 1868-1880 годы; неоднократно переиздавался, последнее издание - 2003 год), использовавшегося и как учебное пособие, и как практическое руководство для юристов, сборника материалов по судопроизводству «Судебное руководство» (1872), а также работ по истории российского гражданского права («Исторические исследования и статьи», 1876 год, и другие).
Преподавал законоведение цесаревичу Николаю Александровичу (с 1861 года и вплоть до его смерти в 1865 году), в 1863 году сопровождал его в путешествии по России, получил широкую известность как один из авторов (совместно с И.К. Бабстом) очерков о путешествии, содержавших отклики на злободневные общественно-политические события («Письма о путешествии Государя Наследника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма», публиковались в газете «Московские ведомости», в 1864 году изданы отдельно). Преподавал законоведение великому князю Александру Александровичу (с 1881 года император Александр III) и его супруге Марии Фёдоровне, а также великим князьям Владимиру Александровичу и Сергею Александровичу, в 1880-е годы - цесаревичу Николаю Александровичу (с 1894 года император Николай II).
Политические взгляды Победоносцева эволюционировали. Во второй половине 1850-х - начале 1860-х годов выступал в поддержку преобразований императора Александра II, но призывал к осторожности в проведении реформ, настаивал на необходимости их согласования с историческими традициями России. Под впечатлением от Польского восстания 1863-1864 годов и распространения революционного движения в 1860-1870-е годы перешёл на консервативные позиции, стал отрицательно относиться к законодательным преобразованиям исторически сложившегося общественного уклада, уделяя главное внимание воздействию на сознание, духовную жизнь людей, укрепление их нравственности. С середины 1860-х годов Победоносцев был тесно связан с консервативно-славянофильскими кружками, группировавшимися вокруг императрицы Марии Александровны (супруги Александра II) и её фрейлин - сестёр А.Ф. и Д.Ф. Тютчевых, графини А.Д. Блудовой.
Поддерживал отношения с рядом видных славянофилов - И.С. Аксаковым, Ю.Ф. Самариным, поэтом Ф.И. Тютчевым. Активно публиковался в журнале «Гражданин», сотрудничал с Ф.М. Достоевским, вместе с князем В.П. Мещерским входил в ближайшее окружение великого князя Александра Александровича. В период Восточного кризиса 1875-1877 годов участвовал в движении в поддержку балканских славян, оказывал административную и юридическую помощь славянским благотворительным комитетам, защищал славянофильские органы печати от цензурных преследований, поддерживал контакты с британской оппозицией (У. Гладстоном и другими), выступавшей за поиск компромисса с Россией в решении Восточного вопроса. После русско-турецкой войны 1877-1878 годов один из организаторов и первый председатель правления (1879-1883) акционерного общества Добровольного флота.
Обер-прокурор Синода (24.4(6.5).1880-19.10(1.1).1905). С 1880 года член Комитета министров. Статс-секретарь Е.И. В. (1894). После убийства народовольцами императора Александра II (1881) Победоносцев сыграл решающую роль в срыве выдвинутых министром внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым планов привлечения выборных от земств и городских дум к рассмотрению законопроектов. Автор манифеста Александра III от 29.4(11.5).1881 года о «незыблемости самодержавия». По рекомендации Победоносцева Александр III осуществил ряд назначений на важнейшие государственные посты. Победоносцев добился замены Лорис-Меликова графом Н.П. Игнатьевым, а затем, разочаровавшись в его деятельности, - назначения на пост министра внутренних дел графа Д.А. Толстого.
Способствовал отставке либерально настроенных министров - юстиции Д.Н. Набокова и финансов Н.Х. Бунге. Выступал за ужесточение цензуры, бескомпромиссную борьбу с революционным подпольем, политическими выступлениями земств. Поддерживал в целом консервативный курс правительства Александра III. При участии Победоносцева ограничены несменяемость судей (1885), публичность судебных заседаний (1887). Предлагал постепенно отказаться от суда присяжных («суд толпы») по уголовным делам. Вместе с тем Победоносцев критиковал отдельные положения«контрреформ» 1880-1890-х годов, в частности - введение государственных экзаменов для выпускников университетов в особо назначаемых комиссиях (настаивал, что экзаменовать студентов должны их преподаватели), сокращение полномочий ректора, отстранение от его выборов преподавательской корпорации при проведении университетской реформы 1884 года; ликвидацию мирового суда и соединение административной и судебной власти над крестьянами в руках земских начальников; ряд ключевых новшеств земского положения 1890 года. Это способствовало расхождению Победоносцева во взглядах с деятелями охранительного лагеря - М.Н. Катковым, графом Д.А. Толстым, князем В.П. Мещерским.
Добился усиления роли духовенства в начальной школе, непрерывного роста казённого финансирования церковно-приходских школ (с 18,3 тысяч рублей до 10,34 миллионов рублей в 1881-1904 годы), полной передачи их в ведение Синода с учреждением Училищного совета при нём (1884), создания особой системы местных органов церковно-школьного управления (к 1903 году церковно-приходские школы составляли около половины всех начальных училищ - 44,4 тысячи, в них обучались 1,9 миллиона учащихся). По настоянию Победоносцева в начале 1880-х годов прекращено проводившееся с конца 1860-х годов сокращение числа православных приходов и уменьшение состава причтов, а с середины 1880-х годов начался рост числа православных приходов и численности православного духовенства (с 90,2 до 103,4 тысяч человек в 1885-1905 годы). При участии Победоносцева в 1893 году возобновлён перевод приходского клира на государственное жалованье (государственные расходы по этой статье в 1881-1904 годы возросли с 5,97 до 11,7 миллионов рублей).
По инициативе и при поддержке Победоносцева реставрировались древние святыни и памятники (Софийский собор в Новгороде, Успенские соборы во Владимире и Москве, Ростовский кремль и другие), велось масштабное строительство церквей в неорусском стиле (Владимирский собор в Киеве, Спасов скит на станции Борки в честь спасения императорской семьи при железно-дорожной катастрофе и другие; в 1885-1905 годах количество храмов возросло с 41,5 тысячи до 48,4 тысяч), были проведены архиерейские соборы (Киев, 1884 год; Казань и Иркутск, 1885 год), миссионерские съезды (Москва, 1887 и 1891 годы; Казань, 1897 год), массовые церковно-общественные торжества - в память 1000-летия кончины святого Мефодия (Санкт-Петербург, 1885 год), 900-летия Крещения Руси (Киев, 1888 год), 500-летия кончины Сергия Радонежского (1892 год, Сергиев Посад и Москва) и другие. Победоносцев содействовал созданию новых церковно-общественных союзов (братств) с просветительскими, благотворительными и миссионерскими целями (в 1881-1894 годы основано 22 братства), организации при них, а также при монастырях и церквах библиотек, читален, больниц, богаделен, религиозных чтений и собеседований, изданию новых церковных газет и журналов (в 1881 году выходило 12 таких изданий, к 1894 году учреждено ещё 19 церковных органов периодической печати).
При непосредственном участии Победоносцева были реорганизованы синодальные типографии в Москве и Санкт-Петербурге (в 1881-1889 годах общий тираж их изданий возрос с 900 тысяч экземпляров до 3 миллионов книг и брошюр). Победоносцев настоял на восстановлении запрета театральных представлений во время Великого поста (1881), введении дополнительных торжественных вечерен по воскресеньям и праздникам, сопровождавшихся проповедями и собеседованиями (1885). Был противником канонизации Серафима Саровского, на которой настоял Николай II.
Выступал за усиление в жизни Церкви роли епископата. Настоял на отмене выборности благочинных и передаче их назначения епископам (1881), прекращении вызова белого духовенства для участия в работе Синода (1883). Считал, что и верхи иерархии должны находиться под строгим надзором государства. Это привело Победоносцева к конфликту с высшим духовенством. Он принял открытую форму с началом Революции 1905-1907 годов, когда Победоносцев резко отрицательно отнёсся к выступлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) и других видных иерархов, ратовавших за восстановление патриаршества и созыв Поместного собора (в 1905 году благодаря Победоносцеву созыв Собора был отложен).
По настоянию Победоносцева в начале 1880-х годов были сорваны распечатание алтарей в храмах Рогожского кладбища в Москве (крупного центра старообрядчества) и признание старообрядческой иерархии Константинопольским патриархатом. Победоносцев требовал от Главного управления по делам печати МВД и от редакторов ведущих газет не допускать публикаций о старообрядцах и выхода в свет старообрядческих сочинений. Проводил жёсткую политику по отношению к «упорствующим» - католикам, лютеранам, униатам, мусульманам, которые в силу разных причин были приписаны к православию, но желали вернуться к своему прежнему вероисповеданию. Победоносцев добился принятия мер, резко ограничивших возможность легальной деятельности в России сектантов баптистского толка - пашковцев и особенно последователей штундизма (в 1894 году запрещены их молитвенные собрания). Однако в условиях Революции 1905-1907 годов Победоносцев оказался бессилен предотвратить принятие императором Николаем II Манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905 года, который разрешил переход из православной веры в другие конфессии, улучшил административно-правовое положение старообрядцев, неправославных конфессий и так далее.
Подал в отставку после обнародования Манифеста 17 октября 1905 года.
Наиболее полное выражение взглядов Победоносцева - его «Московский сборник» (1896 год, 5-е издание: 1901 год, переведён на ряд европейских языков). Основу воззрений Победоносцева составляло неприятие индивидуализма и рационализма, опора на веру, опыт и приверженность традициям, характерную, по его мнению, для русского народа. Рассматривал традиционное религиозное мировоззрение народных масс в качестве одной из основ общественного порядка. В то же время полагал, что народ неспособен к самостоятельной исторической деятельности, нуждается в государственной опеке. Резко критиковал парламентаризм («великую ложь нашего времени»), при котором простые люди подпадают под власть, по его убеждению, самозванной и безответственной общественной верхушки - вождей политических партий, адвокатов, журналистов. Считал самодержавие силой, способной в равной степени обеспечить благоденствие всех слоёв общества.
Подчёркивал, что самодержавие - это прежде всего огромная личная ответственность царя перед Богом, непрерывное служение своему народу, «а потому, в сущности, дело самопожертвования». Вместе с тем осуждал чиновничий бюрократизм. Отвергал принцип свободы совести, который, по его мнению, «обращается на деле в свободу насилия и преследования». Считал, что «государство, которое во имя беспристрастного отношения ко всем верованиям само отрекается от всякого верования», лишается прочной связи с народом.
Автор мемуарных очерков об императоре Александре III, великой княжне Екатерине Михайловне, князе В.Ф. Одоевском, баронессе Э.Ф. Раден, Н.И. Ильминском, инициаторе создания училищ для девиц духовного звания Н.П. Шульц и других. Почетный член Французской академии (1883), а также Русского исторического общества (1871), Юридического общества при Московском университете (1873), Православного Палестинского общества (1882), Общества истории и древностей российских (1900) и дргуих.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1883 год, алмазными знаками к нему - 1888 год), Святого Владимира 1-й степени (1896), Святого Андрея Первозванного (1898) и другими.
Сочинения:
Сочинения / Сост. А.И. Пешков. СПб., 1996;
К.П. Победоносцев: Prо еt соntra. Антология / Сост. С.Л. Фирсов. СПб., 1996.
Исторические источники:
К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; П., 1923. Т. 1;
Письма К.П. Победоносцева к графу Н.П. Игнатьеву // Былое. 1924. № 27-28;
Письма К.П. Победоносцева к Александру III. М., 1925-1926. Т. 1-2;
Письма К.П. Победоносцева к Е.М. Феоктистову // Литературное наследство. М., 1935. Т. 22-24;
К.П. Победоносцев в 1881 г. (письма к Е.Ф. Тютчевой) / Публ. А.Ю. Полунова // Река времен. М., 1995. Кн. 1;
«Будь тверд и мужествен…»: Статьи из еженедельника «Гражданин», 1873–1876: Письма / Ред. В.В. Ведерников. СПб., 2010.