Победоно́сцев, Константин Петрович

Победоно́сцев, Константин Петрович (18[30].11.1827, Москва — 10[23].03.1907, Санкт-­Петербург) — российский правовед и государственный деятель, действительный тайный советник (1883), обер-прокурор Синода (1880–1905). Один из главных идеологов эпохи Александра III .

Родился в Москве, в семье профессора Московского университета. Получил начальное домашнее образование, учился в Императорском училище правоведения (1841–1846). Защитил магистерскую диссертацию на тему «К реформе гражданского судопроизводства». С 1860 профессор юридического факультета Московского университета. С 1861 приглашен главным воспитателем великих князей, преподавал законоведение наследнику великому князю Николаю Александровичу и другим. В начале 1860‑х состоял членом комиссий, готовивших проекты документов для судебной реформы (см. Реформы Александра II ). С 1865 переехал в Санкт-­Петербург и посвятил себя государственной службе: в 1865 был назначен членом консультации Министерства юстиции, в 1868 — сенатором, в 1872 — членом Государственного совета . В тот же период активно занимался научно-­публицистической деятельностью: опубликовал 17 книг, множество статей, переводных сочинений по истории и юриспруденции.

После убийства императора Александра II выступил с критикой либеральных реформ 1860–1870‑х и выдвинутых министром внутренних дел М. Т. Лорис-­Меликовым планов привлечения выборных от земств и городских дум к рассмотрению законопроектов, стал автором манифеста «О незыблемости самодержавия», а также одним из основателей тайной правительственной организации «Священная дружина» (1881–1883). С апреля 1880 — обер-прокурор Синода, одновременно вошел в состав Комитета министров. В эпоху Александра III стал одним из идеологов охранительного курса во внутренней политике. Выступал за ужесточение цензуры. Уделял большое внимание повышению общественной роли Русской Православной Церкви : увеличению количества храмов и монастырей, созданию сети церковно-­приходских школ, управление которыми было возвращено в ведение Синода.

П. известен жесткой политикой по отношению к «инославным» и преследованиями верующих из евангелических протестантских церквей. В начале 1900‑х выступал против реформ церкви — расширения веротерпимости и созыва поместного собора, но при этом принял участие в разработке программы к предстоящему Собору Русской Церкви. После Манифеста 17 октября 1905 П. подал в отставку с постов обер-прокурора и члена Комитета министров, оставшись в должности члена Госсовета, статс-­секретаря и сенатора.

Ист. : Победоносцев К. П. Pro et con­tra. Антология. СПб., 1996 .

Лит. : Тимошина Е. В. Политико-­правовая идеология русского пореформенного консерватизма: К. П. Победоносцев. СПб., 2000; Томсинов В. А. Константин Петрович Победоносцев: человек, политик и правовед // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2007. № 2; Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-­политической и духовной жизни России. М., 2010. Ю. Л. Михайлова.