МАНАСЕИН НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ

МАНАСЕИН (Ма­нас­се­ин) НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ - российский юрист, государственный дея­тель, действительный тайный советник (1890 год).

Дво­ря­нин.

Брат В.А. Ма­нас­сеи­на.

Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1854 год).

В 1854-1856 и 1857-1860 годы на служ­бе в Се­на­те. Исполняющий должность ми­ро­во­го по­сред­ни­ка 1-го уча­ст­ка Ме­щов­ско­го уезда Ка­луж­ской губернии (1863/64-1866 годы). В 1865 году при­чис­лен к Министерству юс­ти­ции, про­ку­рор Ка­луж­ско­го ок­руж­но­го су­да (1866-1867 годы), то­ва­рищ про­ку­ро­ра Псков­ской су­деб­ной па­ла­ты (с 1867 года), про­ку­рор Московской су­деб­ной па­ла­ты (1870-1877 годы). Ре­ви­зо­вал следственную часть в Смо­лен­ской (1870 год), Ко­ст­ром­ской (1871 год) и Во­ло­год­ской (1874 год) гу­бер­ни­ях. Ди­рек­тор Департамента Министерства юс­ти­ции (1877-1880 годы). Се­на­тор (с 1880 года).

В 1882-1883 годы по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию от 20 января (1 февраля) 1882 года Манасеин про­из­вёл ре­ви­зию Лиф­лянд­ской и Кур­лянд­ской гу­бер­ний «во всех от­но­ше­ни­ях го­су­дар­ст­вен­но­го уп­рав­ле­ния»; пред­став­лен­ный им в 1884 году от­чёт (опубликован: «Ma­naseina revizija», 1949 год) лёг в ос­но­ву про­грам­мы ря­да пра­ви­тельственных ме­ро­прия­тий и ре­форм в При­бал­тий­ском крае, при­бли­зив­ших его внутреннее уст­рой­ст­во к об­ще­рос­сий­ско­му.

Ми­нистр юс­ти­ции [6(18) ноября 1885 года - 1(13) января 1894 года; до 1887 года уп­рав­ляю­щий Ми­ни­стер­ст­вом], член Государственного со­ве­та (1885-1895 годы). Под руководством Манасеина раз­ра­бо­та­на про­грам­ма су­деб­ной ре­фор­мы в При­бал­тий­ском крае [ут­вер­жде­на императором Алек­сан­дром III 9(21) июля 1889 года], в ре­зуль­та­те ко­то­рой на Лиф­лянд­скую, Кур­лянд­скую и Эс­т­лянд­скую гу­бер­нии рас­про­стра­не­но дей­ст­вие су­деб­ных ус­та­вов 1864 года (за ис­клю­че­ни­ем су­да при­сяж­ных и вы­бор­но­го ми­ро­во­го су­да). В со­от­вет­ст­вии с про­грам­мой К.П. По­бе­до­нос­це­ва (1885 год) Манасеин ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой ря­да за­ко­нов, став­ших ча­стью «контр­ре­форм» 1880-1890-х годов: ог­ра­ни­че­на пуб­лич­ность су­деб­ных за­се­да­ний, из­ме­не­ны пра­ви­ла со­став­ле­ния спи­сков при­сяж­ных за­се­да­те­лей (1887 год), рас­ши­ре­на ком­пе­тен­ция су­дов с со­слов­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми в ущерб су­ду при­сяж­ных (1889 год); раз­ра­бо­тан­ные про­ек­ты ре­фор­мы ад­во­ка­ту­ры и по­ряд­ка кас­са­ци­он­но­го об­жа­ло­ва­ния не бы­ли ут­вер­жде­ны. Манасеин вы­сту­пал про­тив под­го­тов­лен­ных МВД за­ко­но­про­ек­тов о зем­ских на­чаль­ни­ках и го­род­ских судь­ях (1889 год), по­сле ут­вер­жде­ния ко­то­рых вы­бор­ный ми­ро­вой суд в гу­бер­ни­ях, где су­ще­ст­во­ва­ли зем­ст­ва, был ли­к­ви­ди­ро­ван.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1889 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1894 год).

Исторические ис­точники:

Стан­ке­вич В.И. Н.А. Ма­на­се­ин (дру­же­ские вос­по­ми­на­ния). Ка­лу­га, 1895;

Ко­ни А.Ф. На жиз­нен­ном пу­ти. СПб., 1912. Т. 1;

Из ар­хи­ва С.Ю. Вит­те. Вос­по­ми­на­ния. М., 2003. Т. 1;

По­лов­цов А.А. Днев­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го сек­ре­та­ря. 1883-1892: В 2 т. М., 2005.