МАНАСЕИН НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ
МАНАСЕИН (Манассеин) НИКОЛАЙ АВКСЕНТЬЕВИЧ - российский юрист, государственный деятель, действительный тайный советник (1890 год).
Дворянин.
Брат В.А. Манассеина.
Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1854 год).
В 1854-1856 и 1857-1860 годы на службе в Сенате. Исполняющий должность мирового посредника 1-го участка Мещовского уезда Калужской губернии (1863/64-1866 годы). В 1865 году причислен к Министерству юстиции, прокурор Калужского окружного суда (1866-1867 годы), товарищ прокурора Псковской судебной палаты (с 1867 года), прокурор Московской судебной палаты (1870-1877 годы). Ревизовал следственную часть в Смоленской (1870 год), Костромской (1871 год) и Вологодской (1874 год) губерниях. Директор Департамента Министерства юстиции (1877-1880 годы). Сенатор (с 1880 года).
В 1882-1883 годы по Высочайшему повелению от 20 января (1 февраля) 1882 года Манасеин произвёл ревизию Лифляндской и Курляндской губерний «во всех отношениях государственного управления»; представленный им в 1884 году отчёт (опубликован: «Manaseina revizija», 1949 год) лёг в основу программы ряда правительственных мероприятий и реформ в Прибалтийском крае, приблизивших его внутреннее устройство к общероссийскому.
Министр юстиции [6(18) ноября 1885 года - 1(13) января 1894 года; до 1887 года управляющий Министерством], член Государственного совета (1885-1895 годы). Под руководством Манасеина разработана программа судебной реформы в Прибалтийском крае [утверждена императором Александром III 9(21) июля 1889 года], в результате которой на Лифляндскую, Курляндскую и Эстляндскую губернии распространено действие судебных уставов 1864 года (за исключением суда присяжных и выборного мирового суда). В соответствии с программой К.П. Победоносцева (1885 год) Манасеин руководил разработкой ряда законов, ставших частью «контрреформ» 1880-1890-х годов: ограничена публичность судебных заседаний, изменены правила составления списков присяжных заседателей (1887 год), расширена компетенция судов с сословными представителями в ущерб суду присяжных (1889 год); разработанные проекты реформы адвокатуры и порядка кассационного обжалования не были утверждены. Манасеин выступал против подготовленных МВД законопроектов о земских начальниках и городских судьях (1889 год), после утверждения которых выборный мировой суд в губерниях, где существовали земства, был ликвидирован.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1889 год; алмазными знаками к нему - 1894 год).
Исторические источники:
Станкевич В.И. Н.А. Манасеин (дружеские воспоминания). Калуга, 1895;
Кони А.Ф. На жизненном пути. СПб., 1912. Т. 1;
Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. М., 2003. Т. 1;
Половцов А.А. Дневник Государственного секретаря. 1883-1892: В 2 т. М., 2005.