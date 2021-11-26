«КОНТРРЕФОРМЫ» 1880-1890-х ГОДОВ

«КОНТРРЕФОРМЫ» 1880-1890-х ГОДОВ - принятое в исторической литературе название внутриполитического курса российской империи.

Алек­сан­д­ра III , вы­ра­зив­ше­го­ся в из­да­нии ря­да за­ко­нов, ко­то­рые кор­рек­ти­ро­ва­ли осн. по­ло­же­ния ре­форм 1860-1870-х годов, про­ве­дён­ных императором Алек­сан­дром II. Тер­мин вос­хо­дит к ис­то­рио­гра­фии 1910-х годов, ко­гда он упот­реб­лял­ся как си­но­ним по­ня­тий «ох­ра­ни­тель­ное за­ко­но­да­тель­ст­во», «ре­ак­ция» и т. п. В та­ком же зна­чении тер­мин ут­вер­дил­ся в советской ис­то­рио­гра­фии (ра­бо­ты П.А. Зай­онч­ков­ско­го и Л.Г. За­ха­ро­вой). Ряд современных ис­сле­до­ва­те­лей (Л.Ф. Пи­сарь­ко­ва, Й. Ба­бе­ров­ский) счи­та­ют, что «контрреформы» бы­ли не­об­хо­ди­мой кор­рек­ти­ров­кой за­ко­но­да­тель­ст­ва 1860-х годов, вы­зван­ной тре­бо­ва­ния­ми вре­ме­ни. Их со­став рас­плыв­чат. Вплоть до конца 1980-х годов к «контрреформам» без­ус­лов­но от­но­си­ли лишь ре­фор­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния и са­мо­управ­ле­ния 1880-1890-х годов. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли вы­де­ля­ли так­же су­деб­ную (А.А. Ки­зе­вет­тер, Б.В. Ви­лен­ский) и уни­вер­си­тет­скую (Г.И. Ще­ти­ни­на) «контр­ре­фор­мы». В современной ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет тен­ден­ция рас­смат­ри­вать в ка­че­ст­ве «контрреформ» весь ком­плекс кон­сер­ва­тив­ных мер эпо­хи цар­ст­во­ва­ния Алек­сан­д­ра III по пе­ре­смот­ру за­ко­но­да­тель­ст­ва Алек­сан­д­ра II.

В пе­ча­ти главными идео­ло­га­ми «котрреформ» вы­сту­пи­ли М.Н. Кат­ков, кн. В.П. Ме­щер­ский и К.П. По­бе­до­нос­цев. По их мне­нию, цель «контрреформ» - воз­вра­ще­ние Рос­сии на путь «ес­те­ст­вен­но­го», са­мо­быт­но­го раз­ви­тия, что долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать, с од­ной сто­ро­ны, ук­ре­п­ле­нию её бла­го­сос­тоя­ния и мо­гу­ще­ст­ва, а с дру­гой - сня­тию про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду об­ще­ст­вом и вла­стью, по­га­ше­нию ре­во­люционных на­строе­ний и в ито­ге при­вес­ти к кон­со­ли­да­ции об­ще­ст­ва. «Контрреформы» бы­ли на­прав­ле­ны на рас­ши­ре­ние уча­стия го­су­дар­ст­ва во всех сфе­рах жиз­ни стра­ны и про­яви­лись в уси­ле­нии административного кон­тро­ля над зем­ским и го­род­ским са­мо­управ­ле­ни­ем, об­ра­зо­ва­ни­ем и пе­ча­тью, а так­же на­шли от­ра­же­ние в ак­тив­ной государственной по­ли­ти­ке в со­ци­аль­ной и эко­но­мической сфе­рах.

На­ча­ло «контрреформ» по­ло­жил Ма­ни­фест Алек­сан­д­ра III «О не­зыб­ле­мо­сти са­мо­дер­жа­вия» от 29 апреля (11 мая) 1881 года. По­сле его из­да­ния по­да­ли в от­став­ку ве­ду­щие ми­ни­ст­ры вре­ме­ни цар­ст­во­ва­ния Алек­сан­д­ра II: министр фи­нан­сов А.А. Аба­за, министр внутренних дел М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ков, во­еный министр Д.А. Ми­лю­тин. В хо­де реа­ли­за­ции кур­са «контрреформ» про­изош­ло об­нов­ле­ние со­ста­ва выс­шей бю­ро­кра­тии, при под­бо­ре кан­ди­да­тов главное вни­ма­ние уде­ля­лось со­че­та­нию профессиональных ка­честв с уме­ни­ем и же­ла­ни­ем сле­до­вать по­ли­ти­ке «котрреформ». Бы­ли уво­ле­ны в от­став­ку но­вые ми­ни­ст­ры - фи­нан­сов Н.Х. Бун­ге (в 1887 году за­ме­нён И.А. Выш­не­град­ским, а в 1892 году - С.Ю. Вит­те ), министр внутренних дел гр. Н.П. Иг­нать­ев (его пре­ем­ни­ка­ми ста­ли в 1882 году гр. Д.А. Тол­стой, а в 1889 году - И.Н. Дур­но­во), министр народного про­све­ще­ния ба­рон А.П. Ни­ко­лаи (в 1882 году его сме­нил И.Д. Де­ля­нов), а так­же министр юс­ти­ции Д.Н. На­бо­ков (в 1885 году сдал де­ла Н.А. Ма­на­сеи­ну, ко­то­рый в 1894 году за­ме­нён Н.В. Му­равь­ё­вым).

«Котрреформы» со­про­вож­да­лись ак­тив­ным пре­се­че­ни­ем дея­тель­но­сти ре­во­люц. ор­га­ни­за­ций. Этой це­ли слу­жи­ло По­ло­же­ние «О ме­рах к ох­ра­не­нию го­су­дар­ст­вен­но­го по­ряд­ка и об­ще­ст­вен­но­го спо­кой­ст­вия» от 14(26) августа 1881 года (дей­ст­во­ва­ло до Февральской ре­во­лю­ции 1917 года). Оно рас­ши­ря­ло пра­ва административой вла­сти и ог­ра­ни­чи­ва­ло дей­ст­вие не­ко­то­рых за­ко­нов в ме­ст­но­стях, объ­яв­лен­ных рас­по­ря­же­ни­ем министра внутрених дел на «ис­клю­чи­тель­ном по­ло­же­нии». В за­ви­си­мо­сти от мас­шта­бов бес­по­ряд­ков ме­ст­ность мог­ла быть объ­яв­ле­на на по­ло­же­нии «уси­лен­ной» или «чрез­вы­чай­ной» ох­ра­ны. В пер­вом слу­чае гра­до­на­чаль­ник, гу­бер­на­тор или ге­не­рал-гу­бер­на­тор по­лу­ча­ли пра­во: из­да­вать обя­зательные по­ста­нов­ле­ния по во­про­сам об­щественного по­ряд­ка и государственной безо­пас­но­сти и ус­та­нав­ли­вать за на­ру­ше­ние та­ких по­ста­нов­ле­ний взы­ска­ния (до 3 мес аре­ста или де­неж­ный штраф); вос­пре­щать на­род­ные, об­ще­ст­вен­ные и ча­ст­ные со­б­ра­ния, пуб­лич­ное слу­ша­ние дел в су­де; за­кры­вать тор­го­вые и промышленые пред­прия­тия; пе­ре­да­вать в во­енный суд де­ла о государственных пре­сту­п­ле­ни­ях и ут­вер­ждать при­го­во­ры по ним; уволь­нять от долж­но­стей не­бла­го­на­дёж­ных слу­жа­щих, на­зна­чен­ных ор­га­на­ми зем­ско­го и городского са­мо­управ­ле­ния, вы­сы­лать не­бла­го­на­дёж­ных лиц, за­дер­жи­вать на срок до 2 недель по­доз­ри­тель­ных лиц, обы­ски­вать все по­ме­ще­ния и аре­сто­вы­вать иму­ще­ст­во.

При чрез­вы­чай­ной ох­ра­не к это­му до­бав­ля­лось пра­во объ­е­ди­нять в од­них ру­ках гражданское и во­енное управ­ле­ние, соз­да­вать для по­мо­щи по­ли­ции осо­бые во­ен­но-по­ли­цей­ские ко­ман­ды; от­стра­нять от долж­но­стей чи­нов­ни­ков всех ве­домств и лиц, за­ни­мав­ших вы­бор­ные долж­но­сти в со­слов­ных, город­ских и зем­ских уч­ре­ж­де­ни­ях, при­ос­та­нав­ли­вать и за­кры­вать со­б­ра­ния в этих уч­ре­ж­де­ни­ях и за­пре­щать об­су­жде­ние тех или иных во­про­сов; при­оста­нав­ли­вать вы­ход пе­рио­дич. из­да­ний и за­кры­вать учеб­ные за­ве­де­ния на срок до 1 мес. На по­ло­же­ние уси­лен­ной ох­ра­ны 4(16) сентября 1881 года пе­ре­ве­де­ны 10 гу­бер­ний, 6 уез­дов, 3 го­ро­да и 3 гра­до­на­чаль­ст­ва (по­ло­же­ние чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны впер­вые бы­ло вве­де­но в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов).

Пер­вым ак­том, на­прав­лен­ным на пе­ре­смотр соб­ст­вен­но за­ко­но­да­тель­ст­ва 1860-х годы, ста­ло вве­де­ние Вре­мен­ных пра­вил о пе­ча­ти 1882 года, ко­то­рые об­лег­чи­ли борь­бу про­тив не­ло­яль­ных пра­ви­тель­ст­ву ор­га­нов пе­рио­дич. пе­ча­ти.

Осо­бое вни­ма­ние пра­ви­тель­ст­во уде­ля­ло по­ли­ти­ке в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. В хо­де «контрреформы» бы­ли пред­при­ня­ты ша­ги по воз­рож­де­нию со­слов­но­го прин­ци­па при­ме­ни­тель­но к по­лу­че­нию сред­не­го об­ще­го об­ра­зо­ва­ния, уси­ли­ва­лось нрав­ст­вен­но-ре­лигиозное ос­но­ва­ние об­ра­зо­ва­ния, по­вы­ша­лись дис­ци­п­ли­нар­ные тре­бо­ва­ния к уча­щим­ся.

С це­лью цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем 13(25) июня 1884 года бы­ли при­ня­ты «Пра­ви­ла о цер­ков­но-при­ход­ских шко­лах», пе­ре­дав­шие в ве­де­ние Си­но­да цер­ков­но-при­ход­ские шко­лы, шко­лы гра­мо­ты и вос­крес­ные шко­лы для взрос­лых. Пра­ви­тель­ст­во ста­ло ока­зы­вать су­ще­ст­вен­ную под­держ­ку цер­ков­но-при­ход­ским шко­лам, рас­хо­ды на ко­то­рые в 1884-1893 годы воз­рос­ли с 55,5 тыс. руб. до 3,08 млн. руб., а чис­ло уча­щих­ся дос­тиг­ло 1 млн. Цир­ку­ля­ром министра на­род­но­го про­све­ще­ния И.Д. Де­ля­но­ва от 26 июля (7 августа) 1884 года в сред­них учеб­ных за­ве­де­ниях по­вы­ше­на от­вет­ст­вен­ность класс­ных на­ста­в­ни­ков за по­ли­тического ув­ле­че­ния уча­щих­ся. Его же рас­по­ря­же­ни­ем от 18(30) июня 1887 год (по­лу­чи­ло из­вест­ность как «цир­ку­ляр о ку­хар­ки­ных де­тях») пред­пи­сыва­лось ог­ра­ни­чить при­ём в сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния де­тей из «не­дос­та­точ­ных клас­сов на­се­ле­ния» («за ис­клю­че­ни­ем раз­ве ода­рён­ных не­обык­но­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми»), что объ­яс­ня­лось от­сут­ст­ви­ем долж­но­го над­зо­ра за ни­ми со сто­ро­ны ро­ди­те­лей и, со­от­вет­ст­вен­но, низ­ким уров­нем нрав­ст­вен­но­сти и куль­ту­ры де­тей из та­ких се­мей, а так­же от­сут­ст­ви­ем у них не­об­хо­ди­мых ус­ло­вий для учё­бы; кро­ме это­го, пра­ви­тель­ст­во же­ла­ло пре­сечь даль­ней­шее уве­ли­че­ние числа вы­пу­ск­ни­ков сред­них учеб­ных за­ве­де­ний из ма­ло­иму­щих се­мей, не­до­воль­ных сво­им по­ло­же­ни­ем и иму­ще­ст­вен­ным не­ра­вен­ст­вом в це­лом.

В выс­шей шко­ле це­лью «контрреформы» так­же ста­ло уси­ле­ние кон­тро­ля над учеб­ным про­цес­сом и ук­ре­п­ле­ние дис­ци­п­лины в сре­де сту­ден­тов. 23 августа (4 сентября) 1884 года при­нят но­вый Об­щий ус­тав императорский российских уни­вер­си­те­тов, ли­к­ви­ди­ро­вав­ший их ав­то­но­мию: все на­зна­че­ния про­фес­сор­ско- пре­по­да­ва­тель­ско­го со­ста­ва те­перь про­из­во­ди­лись ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, по­пе­чи­те­ли учеб­ных ок­ру­гов и под­чи­нён­ные им ин­спек­то­ра сту­ден­тов ста­ли об­ла­дать бо­лее ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми; ли­к­ви­ди­ро­ван уни­вер­си­тет­ский про­фес­сор­ский суд; из ве­де­ния со­ве­тов уни­вер­си­те­тов изъ­я­ты хо­зяйств. и дис­ци­п­ли­нар­ные во­про­сы (ос­тав­ле­ны учеб­ные и на­уч­ные); для кон­тро­ля за со­став­ляю­щи­ми и ка­че­ст­вом уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния вве­де­ны еди­ные учеб­ные пла­ны и про­грам­мы. 8(20) мая 1885 года вновь вве­де­на сту­денческая фор­ма, от­ме­нён­ная в 1861 года.

В хо­де «контрреформ» был уси­лен кон­троль за выс­шим жен­ским об­ра­зо­ва­ни­ем, при­чи­ной че­го ста­ло ак­тив­ное уча­стие кур­си­сток в ре­во­люц. дви­же­нии. В 1882 году за­кры­ты жен­ские вра­чеб­ные кур­сы при Ни­ко­ла­ев­ском во­еном гос­пи­та­ле в Санкт-Пе­тер­бур­ге. 12(24) мая 1886 года Алек­сандр III ут­вер­дил ре­ше­ние Осо­бо­го со­ве­ща­ния (пред. - Де­ля­нов) о при­ос­та­нов­ке приё­ма слу­ша­тель­ниц на су­ще­ст­во­вав­шие к то­му вре­ме­ни в Кие­ве, Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге выс­шие жен­ские кур­сы вплоть до вы­ра­бот­ки об­щих для них уста­ва, про­грам­мы и пра­вил ра­бо­ты. В 1889 году при­ём слу­ша­тель­ниц на Бес­ту­жев­ские кур­сы в Санкт-Пе­тер­бур­ге во­зоб­нов­лён сог­лас­но Временному по­ло­же­нию о них от 3(15) июня 1889 года. Чис­ло слу­ша­тель­ниц бы­ло ог­ра­ни­че­но (до 400), за­пре­ще­ны их со­б­ра­ния, из учеб­но­го пла­на изъ­ят ряд пред­ме­тов, по­вы­ше­на пла­та за обу­че­ние, ли­к­ви­ди­ро­ва­на ав­то­но­мия курсов. Выс­шие жен­ские кур­сы в других го­ро­дах от­кры­ва­лись с 1900 года. Кур­сы по-преж­не­му яв­ля­лись ча­ст­ны­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми, но при этом ста­ви­лись под кон­троль го­су­дар­ст­ва (ра­бо­та по гос. про­грам­мам и штат­но­му рас­пи­са­нию), им пре­дос­тав­ля­лось гос. фи­нан­си­ро­ва­ние.

Вме­сте с тем пра­ви­тель­ст­во про­дол­жа­ло рас­ши­рять сис­те­му выс­ше­го муж­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Бы­ли от­кры­ты Харь­ков­ский прак­тический тех­но­ло­гический институт [16(28) апреля 1885 года] и Том­ский университет [25 мая (6 июня) 1888 год], Вар­шав­ское ве­те­ри­нар­ное уч-ще пре­об­ра­зо­ва­но в Ве­те­ри­нар­ный институт [23 мая (4 июня) 1889 год].

Наи­боль­шее по­ли­тическое зна­че­ние из «контрреформ» име­ли пре­об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти ме­ст­но­го управ­ле­ния. Вско­ре по­сле во­ца­ре­ния Алек­сан­д­ра III для раз­ра­бот­ки про­ек­та но­во­го уст­рой­ст­ва гу­берн­ских и уезд­ных административных уч­ре­ж­де­ний бы­ла соз­дана (1881 год) Осо­бая ко­мис­сия для со­став­ле­ния про­ек­тов ме­ст­но­го управ­ле­ния (пред. - М.С. Ка­ха­нов; из­вест­на как «Ка­ха­нов­ская ко­мис­сия»). В 1885 году по док­ла­ду министра внутренних дел Д.А. Тол­сто­го ра­бо­та ко­мис­сии при­зна­на бес­по­лез­ной, она бы­ла за­кры­та. Т. о., пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от идеи раз­ра­бот­ки еди­но­го про­ек­та пре­об­ра­зо­ва­ния все­го ме­ст­но­го управ­ле­ния и по­шло по пу­ти вы­ра­бот­ки ча­ст­ных за­ко­но­дательных ак­тов. В 1889 году вве­дён ин­сти­тут зем­ских на­чаль­ни­ков, за­кон о ко­то­рых был раз­ра­бо­тан А.Д. Па­зу­хи­ным - од­ним из ли­де­ров кон­сер­ва­тив­ной груп­пы «Ка­ха­нов­ской ко­мис­сии», за­няв­шим по­сле её рос­пус­ка долж­ность пра­ви­те­ля кан­це­ля­рии МВД. Зем­ские уча­ст­ко­вые на­чаль­ни­ки на­де­ля­лись ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми по над­зо­ру за са­мо­управ­ле­ни­ем кре­сть­ян и в су­деб­ной сфе­ре (в свя­зи с этим уп­разд­ня­лись ми­ро­вые су­ды). За­ко­ном от 8(20) июня 1893 года на их ус­мот­ре­ние пе­ре­дан во­прос о це­ле­со­об­раз­но­сти кре­сть­ян­ских пе­ре­де­лов.

Важ­ной со­став­ляю­щей «котрреформ» бы­ло уси­ле­ние над­зо­ра го­су­дар­ст­ва за за­кон­но­стью дея­тель­но­сти и обос­но­ван­но­стью ре­ше­ний ор­га­нов зем­ско­го и го­род­ско­го са­мо­управ­ле­ния. Для это­го бы­ли при­ня­ты По­ло­же­ние о гу­берн­ских и уезд­ных зем­ских уч­ре­ж­де­ни­ях от 12(24) июня 1890 года (см. Зем­ское по­ло­же­ние 1890 года) и Го­ро­до­вое по­ло­же­ние от 11(23) июня 1892 года (см. в ст. Го­ро­до­вые по­ло­же­ния).

В со­ци­аль­ной сфе­ре «контрреформ» бы­ли на­прав­ле­ны на со­хра­не­ние со­слов­но­го строя. С од­ной сто­ро­ны, пра­ви­тель­ст­во спо­соб­ст­во­ва­ло ро­сту кресть­ян­ско­го част­но­го зем­ле­вла­де­ния, для этой це­ли в 1882 году уч­реж­дён Кресть­ян­ский по­зе­мель­ный банк. С дру­гой сто­ро­ны, при­ни­ма­лись ме­ры к не­до­пу­ще­нию рез­ко­го со­кра­ще­ния дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния. В 1885 году уч­ре­ж­дён Дво­рян­ский зе­мель­ный банк, вы­да­вав­ший дво­ря­нам ссу­ды на льгот­ных ус­ло­ви­ях. С це­лью пре­д­отвра­ще­ния не­доб­ро­со­ве­ст­но­го от­но­ше­ния на­ём­ных с.-х. ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей к сво­им обя­зан­но­стям 12(24) июня 1886 года бы­ло при­ня­то По­ло­же­ние о най­ме на сель­ские ра­бо­ты. Бы­ли за­труд­не­ны уча­стив­шие­ся по­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 се­мей­ные раз­де­лы [18(30) марта 1886 год], ог­ра­ни­че­ны пе­ре­се­ле­ния кре­сть­ян [13(25) июля 1889 год] и от­чу­ж­де­ние кре­сть­ян­ских на­де­лов [14(26) декабря 1893 год].

«Контрреформа» в сфе­ре су­да бы­ли на­прав­ле­ны на пе­ре­смотр су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года. Со­хра­нял­ся ин­сти­тут при­сяж­ных за­се­да­те­лей, од­на­ко в ко­мис­сии по со­став­ле­нию спи­сков при­сяж­ных вве­де­ны чи­нов­ни­ки, ог­ра­ни­че­но пра­во сто­рон на от­вод при­сяж­ных за­се­да­те­лей [12(24) июня 1884 год], вве­дён об­ра­зо­ва­тель­ный и по­вы­шен иму­ще­ст­вен­ный ценз для них [28 апреля (10 мая) 1887 год]. Ряд ка­те­го­рий дел изъ­ят из ком­пе­тен­ции су­да при­сяж­ных [7(19) июля 1889 год]. Был уси­лен про­ку­рор­ский над­зор за дея­тель­но­стью су­дов и су­дей, ми­ни­ст­ру юс­ти­ции пре­дос­тав­ле­но пра­во над­зо­ра за ор­га­ни­за­ци­ей рас­смот­ре­ния дел в су­дах и кон­тро­ля за их при­го­во­ра­ми и ре­ше­ния­ми [20 мая (1 июня) 1885 год]: он мог по­тре­бо­вать от пред­се­да­те­ля су­да объ­яс­не­ний о при­чи­нах не­дос­тат­ков в хо­де су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва и воз­бу­дить во­прос о дис­ци­п­ли­нар­ной от­вет­ст­вен­но­сти су­дей всех ран­гов. Для рас­смот­ре­ния дис­ци­п­ли­нар­ных дел выс­ших чи­нов­ни­ков су­деб­но­го ве­дом­ст­ва соз­да­но Выс­шее дис­ци­п­ли­нар­ное при­сут­ст­вие Се­на­та (де­ла чи­нов­ни­ков сред­не­го зве­на рас­смат­ри­ва­лись в ок­руж­ных су­деб­ных па­ла­тах), оно по­лу­чи­ло пра­во уволь­нять су­дей от долж­но­сти или пе­ре­во­дить из од­но­го су­деб­но­го ок­ру­га в дру­гой. Всё это оз­на­ча­ло ог­ра­ни­че­ние од­но­го из осн. прин­ци­пов су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года - не­сме­няе­мо­сти су­дей. В даль­ней­шем бы­ла ог­ра­ни­че­на пуб­лич­ность су­деб­ных за­се­да­ний [12(24) февраля 1887 год]: ми­ни­ст­ру юс­ти­ции пре­дос­тав­ля­лось пра­во за­кры­вать две­ри су­да для пуб­ли­ки из опа­се­ний ос­корб­ле­ния нрав­ст­вен­но­сти, ре­лиг. чув­ст­ва или не­об­хо­ди­мо­сти ог­ра­ж­де­ния дос­то­ин­ст­ва государственной вла­сти и пр. Алек­сандр III 9(21) июля 1889 год ут­вер­дил про­грам­му су­деб­ной ре­фор­мы в Лиф­лянд­ской, Кур­лянд­ской и Эс­т­лянд­ской гу­бер­ни­ях на ос­но­ве су­деб­ных ус­та­вов 1864 года, но без су­да при­сяж­ных и ми­ро­во­го су­да. В 1894 году в Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра за­ко­нов по су­деб­ной час­ти под руководством министра юс­ти­ции Н.В. Му­равь­ё­ва на­ча­та под­го­тов­ка к об­ще­му пе­ре­смот­ру су­деб­ных ус­та­вов 1864 года (Ко­мис­сия за­кры­та в 1899 году, под­го­тов­лен­ный ею про­ект был от­кло­нён).

В октябре 1881 года сфор­ми­ро­ва­на Осо­бая ко­мис­сия для пе­ре­смот­ра сис­те­мы во­ен­но­го управ­ле­ния, вве­дён­ной в хо­де во­ен­ных ре­форм 1860-1870-х годов. Од­на­ко «контр­ре­фор­ма» в этой об­лас­ти не бы­ла до­ве­де­на до кон­ца из-за из­ме­не­ния мо­би­ли­за­ци­он­но­го пла­на и по­бе­див­ше­го в во­ен. кру­гах мне­ния о жиз­не­спо­соб­но­сти преж­ней сис­те­мы во­ен. управ­ле­ния. Круп­ной «контр­ре­фор­мой» ста­ло пре­об­ра­зо­ва­ние во­ен. гим­на­зий и при­го­то­вит. пан­сио­на Ни­ко­ла­ев­ско­го кав. училища в Санкт-Пе­тер­бур­ге вновь в ка­дет­ские кор­пу­са с це­лью вос­ста­нов­ле­ния и за­кре­п­ле­ния кор­по­ра­тив­но­го ду­ха офи­це­ров (1882 год).

В эпо­ху «контрреформ» уси­лен кон­троль го­су­дар­ст­ва над эко­но­ми­кой, про­изо­шёл окон­чательный от­каз от ли­бе­раль­но­го кур­са эпо­хи 1860-х годов и пе­ре­ход к по­ли­ти­ке про­тек­цио­низ­ма, рас­ши­рен административый кон­троль над дея­тель­но­стью ча­ст­ных бан­ков. В 1882 году на­ча­то фор­ми­ро­ва­ние фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. Строи­тель­ст­во ка­зён­ных и вы­куп в каз­ну ча­ст­ных же­лез­ных до­рог при­ве­ли в 1881-1893 годы к по­вы­ше­нию до­ли государственной соб­ст­вен­но­сти в этом сек­то­ре с 4 до 52%.

В це­лом «контррефрмы» спо­соб­ст­во­ва­ли временной ста­би­ли­за­ции по­ли­тической си­туа­ции в стра­не, но не при­ве­ли к кон­со­ли­да­ции об­ще­ст­ва и на­строи­ли часть его про­тив са­мо­дер­жав­ной вла­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)