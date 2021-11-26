ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЬДЕНБАНДТ
ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЬДЕНБАНДТ - бароны, российские государтсвенные деятели, братья.
Александр Александрович (Александр Карл Абрахам) [20.02(03.03).1840 года, Санкт-Петербург - 10(23).07.1912 года, там же], действительный тайный советник (1899 год). Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1860 год), слушал лекции в немецких университетах (1860-1862 годы). Затем на службе в Министерстве юстиции и Сенате, одновременно в 1868-1872 годах состоял при великой княгине Елене Павловне; губернатор Лифляндской (1874-1882 годы; вице-губернатор в 1872-1874 годах), Харьковской (1884-1886 годы) и Псковской (1886-1888 годы) губерний. Сенатор (с 1888 года). Президент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории (1891-1896 годы). Товарищ министра внутренних дел (1896-1899 годы); инициатор создания (1897 год) и председатель комиссии о децентрализации МВД. Член Государственного совета (1899-1908 годы). Награждён орденом Святого Александра Невского (1896 год, алмазными знаками к нему - 1904 год).
Юлий Александрович (Юлий Карл) [16(28).12.1852 года, Динабург Витебской губернии, ныне Даугавпилс, Латвия - 21.09.1918 года, Петроград], действительный тайный советник (1912 год). Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1875 год). Затем на службе в Сенате, с 1878 года в Государственной канцелярии: помощник статс-секретаря (1885-1893 годы), статс-секретарь (1893-1899 годы). Товарищ министра земледелия и государственных имуществ (1899 год). Товарищ государственного секретаря (1899-1904 годы), государственный секретарь [08(21).02.1904 года - 01(14).01.1909 года]. Сенатор (с 1903 года). Статс-секретарь Его Императорского Величества (1905 год). В 1905-1906 годах участник всех совещаний по вопросам преобразования государственного устройства; под его руководством осуществлена подготовка Основных государственных законов 1906 года. С 1909 года член Государственного совета (там входил в кружок внепартийного объединения). Почетный опекун (с 1912 года), президент Евангелическо-лютеранской генеральной консистории (с 1914 года).