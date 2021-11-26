ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович

Граф с 1888 года, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник 1873, почетный член Пе­тербургской АН с 1859 года, дво­ря­нин.

Окон­чил юри­дич. ф-т Моск. ун-та (1838). Слу­жил во 2-м от­де­ле­нии Соб­ственной Е. И. В. кан­це­ля­рии (1838–1858). В 1858–61 и в 1862–66 по­пе­читель С.-Пе­терб. учеб­но­го ок­ру­га, в 1860–61 чл. со­ве­та Гл. управ­ле­ния цен­зу­ры Мин-ва нар. про­све­ще­ния (МНП). В 1861–82 ди­рек­тор Имп. пуб­лич­ной б-ки в С.-Пе­тер­бур­ге (ИПБ, ны­не РНБ). Ор­га­ни­зо­вал кни­го­об­мен с ря­дом круп­ных иностр. биб­лио­тек. В 1867 до­бил­ся пра­ва для ИПБ по­лу­чать все про­из­ве­де­ния пе­ча­ти, ко­то­рые под­ле­жа­ли унич­то­же­нию по при­го­во­рам су­да, в 1874 – пра­ва по­лу­чать все кни­ги из-за гра­ни­цы без цен­зу­ры. В 1870–80-х гг. по пра­ви­лам, при­ня­тым Д., за чи­та­те­ля­ми был ус­та­нов­лен по­ли­тич. над­зор. Се­на­тор (1865). То­ва­рищ мин. нар. про­све­ще­ния (1866–1874). Статс-сек­ре­тарь (1867). Чл. Гос. со­ве­та (с 1874). Мин. нар. про­све­ще­ния [16(28).3.1882–29.12.1897(10.1.1898)]. По хо­да­тай­ст­вам Д. пе­ред имп. Алек­сан­дром III пре­по­да­ва­ние боль­шин­ст­ва учеб­ных пред­ме­тов пе­ре­ве­де­но на рус. яз. в на­чаль­ных шко­лах Цар­ст­ва Поль­ско­го (1885) и в тех сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях При­бал­тий­ских гу­бер­ний, вы­пу­ск­ни­ки ко­то­рых по­лу­ча­ли гос. ат­те­стат (1887). Под рук. Д. вы­ра­бо­та­ны Осн. по­ло­же­ния о про­мыш­лен­ных уч-щах (ут­вер­жде­ны в 1888), в ре­зуль­та­те ста­ла раз­ви­вать­ся сеть сред­них и низ­ших тех­нич. учи­лищ, а так­же ре­мес­лен­ных учи­лищ. Сто­рон­ник со­хра­не­ния сис­те­мы клас­сич. сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. В то же вре­мя уде­лял вни­ма­ние раз­ви­тию проф. об­ра­зо­ва­ния: по пред­ло­же­нию Д., ряд муж­ских гим­на­зий пре­об­ра­зо­ван в ре­аль­ные и про­мыш­лен­ные уч-ща.

Что­бы пре­вра­тить уни­вер­си­те­ты из «рас­сад­ни­ков по­ли­ти­чес­кой аги­та­ции в рас­сад­ни­ки нау­ки», Д. про­дол­жил на­ча­тую ра­нее раз­ра­бот­ку но­во­го ус­та­ва рос. уни­вер­си­те­тов (при­нят в 1884, лик­ви­ди­ро­вал уни­вер­си­тет­скую ав­то­но­мию). Д. спо­соб­ст­во­вал от­кры­тию Харь­ков­ско­го тех­но­ло­гич. ин-та (1885), Том­ско­го ун-та (1888; в 1889 пе­ре­дал ему в дар 200 то­мов ред­ких из­да­ний), Жен­ско­го мед. ин-та в С.-Пе­тер­бур­ге (1897).

Был убе­ж­дён, что слу­ша­тель­ни­цы Выс­ших жен­ских кур­сов лег­ко под­па­да­ют под влия­ние «по­ли­ти­че­ских не­бла­го­на­дёж­ных лиц». По пред­став­ле­нию Д., в 1886 Выс­шие жен­ские кур­сы вре­мен­но за­кры­ты (кро­ме Бес­ту­жев­ских кур­сов, при­ём на ко­то­рые был до 1889 при­о­ста­нов­лен).

По­ла­гая, что уче­ни­ки иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния яв­ля­ют­ся гл. обр. деть­ми бед­ных ро­ди­те­лей и по­это­му «вно­сят в учи­ли­ще при­выч­ки не­обуз­дан­но­сти и все­доз­во­лен­но­сти», в 1887 ввёл т. н. про­цент­ную нор­му для их приё­ма в ву­зы, муж­ские гим­на­зии и про­гим­на­зии (в чер­те осед­ло­сти – не бо­лее 10% всех уча­щих­ся, в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге – 3%, в др. ме­ст­но­стях – 5%). То­гда же Д. пред­пи­сал пре­кра­тить при­ём в муж­ские гим­на­зии и про­гим­на­зии де­тей (за ис­клю­че­ни­ем наи­бо­лее ода­рён­ных) «ку­че­ров, ла­ке­ев, по­ва­ров, пра­чек, мел­ких ла­воч­ни­ков и то­му по­доб­ных лю­дей» (счи­тал, что их «во­все не сле­ду­ет вы­во­дить из сре­ды, к ко­ей они при­над­ле­жат»), а так­же уве­ли­чил пла­ту за уче­ние в уни­вер­си­те­тах.

Чл. РГО (1861), по­мощ­ник пред. Рус. ар­хео­ло­гич. об-ва (1879–85). По за­ве­ща­нию Д., кни­ги его биб­лио­те­ки пе­ре­да­ны С.-Пе­терб. ун-ту и ря­ду гим­на­зий, а ред­кие из­да­ния – ИПБ (ок. 1,7 тыс. то­мов), Ру­мян­цев­ско­му му­зею и его биб­лио­те­ке (ок. 2,5 тыс. то­мов).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1865, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1870), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1877), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1883, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – 1894) и др.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Г. В. Ми­хее­ва.