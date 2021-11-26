ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович
Граф с 1888 года, российский государственный деятель, действительный тайный советник 1873, почетный член Петербургской АН с 1859 года, дворянин.
Окончил юридич. ф-т Моск. ун-та (1838). Служил во 2-м отделении Собственной Е. И. В. канцелярии (1838–1858). В 1858–61 и в 1862–66 попечитель С.-Петерб. учебного округа, в 1860–61 чл. совета Гл. управления цензуры Мин-ва нар. просвещения (МНП). В 1861–82 директор Имп. публичной б-ки в С.-Петербурге (ИПБ, ныне РНБ). Организовал книгообмен с рядом крупных иностр. библиотек. В 1867 добился права для ИПБ получать все произведения печати, которые подлежали уничтожению по приговорам суда, в 1874 – права получать все книги из-за границы без цензуры. В 1870–80-х гг. по правилам, принятым Д., за читателями был установлен политич. надзор. Сенатор (1865). Товарищ мин. нар. просвещения (1866–1874). Статс-секретарь (1867). Чл. Гос. совета (с 1874). Мин. нар. просвещения [16(28).3.1882–29.12.1897(10.1.1898)]. По ходатайствам Д. перед имп. Александром III преподавание большинства учебных предметов переведено на рус. яз. в начальных школах Царства Польского (1885) и в тех средних учебных заведениях Прибалтийских губерний, выпускники которых получали гос. аттестат (1887). Под рук. Д. выработаны Осн. положения о промышленных уч-щах (утверждены в 1888), в результате стала развиваться сеть средних и низших технич. училищ, а также ремесленных училищ. Сторонник сохранения системы классич. среднего образования. В то же время уделял внимание развитию проф. образования: по предложению Д., ряд мужских гимназий преобразован в реальные и промышленные уч-ща.
Чтобы превратить университеты из «рассадников политической агитации в рассадники науки», Д. продолжил начатую ранее разработку нового устава рос. университетов (принят в 1884, ликвидировал университетскую автономию). Д. способствовал открытию Харьковского технологич. ин-та (1885), Томского ун-та (1888; в 1889 передал ему в дар 200 томов редких изданий), Женского мед. ин-та в С.-Петербурге (1897).
Был убеждён, что слушательницы Высших женских курсов легко подпадают под влияние «политических неблагонадёжных лиц». По представлению Д., в 1886 Высшие женские курсы временно закрыты (кроме Бестужевских курсов, приём на которые был до 1889 приостановлен).
Полагая, что ученики иудейского вероисповедания являются гл. обр. детьми бедных родителей и поэтому «вносят в училище привычки необузданности и вседозволенности», в 1887 ввёл т. н. процентную норму для их приёма в вузы, мужские гимназии и прогимназии (в черте оседлости – не более 10% всех учащихся, в Москве и С.-Петербурге – 3%, в др. местностях – 5%). Тогда же Д. предписал прекратить приём в мужские гимназии и прогимназии детей (за исключением наиболее одарённых) «кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей» (считал, что их «вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат»), а также увеличил плату за учение в университетах.
Чл. РГО (1861), помощник пред. Рус. археологич. об-ва (1879–85). По завещанию Д., книги его библиотеки переданы С.-Петерб. ун-ту и ряду гимназий, а редкие издания – ИПБ (ок. 1,7 тыс. томов), Румянцевскому музею и его библиотеке (ок. 2,5 тыс. томов).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1865, алмазными знаками к нему – 1870), Св. Владимира 1-й степени (1877), Св. Андрея Первозванного (1883, алмазными знаками к нему – 1894) и др.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Автор статьи: Г. В. Михеева.