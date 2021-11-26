АЛЕКСАНДР III (МИРОТВОРЕЦ)

Российский император (1881-1894), сын Александра II, отец Николая II.

Юные годы, семья

Александр Александрович был вторым сыном в семье, так что престол должен был наследовать его старший брат Николай, но он скончался в 1865 году и новым наследником стал Александр. Среди его учителей был С.М. Соловьев, преподававший русскую историю, а также К.П. Победоносцев, преподававший право и ставший для будущего царя наставником и советчиком.

28 октября (9 ноября) 1866 года состоялось бракосочетание великого князя Александра Александровича и датской принцессы Дагмары (в православии Марии Федоровны). У них родилось шесть детей: Николай (1868-1918), будущий император, Александр (1869-1870), Георгий (1871-1899), Ксения (1875-1960), Михаил (1878-1918), Ольга (1882-1960). Вскоре после свадьбы наследник престола начал приобщаться к государственным делам.

После трагической смерти Александра II 1 марта 1881 года на престол взошел Александр III – немногословный, решительный, очень уверенный в себе человек самых консервативных убеждений. Начало его правления прошло под знаком борьбы с революционным движением. Достаточно сказать, что коронация нового государя прошла лишь в мае 1883 года, когда стало ясно, что разгромленная «Народная воля» не способна уже на серьезные действия. Стремление максимально укрепить самодержавный строй вообще определяло во многом внутреннюю политику этого царствования. В то же время правительство Александра III, учитывая объективные потребности времени, принимало серьезные меры для развития российской экономики. Внешняя политика Александра III, именуемого в официальной литературе «Миротворцем», отличалась сдержанностью, осторожностью, стремлением избегать войн.

Внутренняя политика

Свои убеждения по поводу того, каким должно быть управляемое им государство, Александр III очень ясно выразил сразу же после восшествия на престол в манифесте «О незыблемости самодержавия», опубликованном в апреле 1881 года: в нем было заявлено, что царь будет решительно охранять свою власть «от всяких на нее поползновений». В разработке конкретной политики в этом охранительном направлении большую роль сыграл близкий к царю обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и консервативно настроенный журналист, издатель «Русского вестника» М.Н. Катков. Непосредственным же проводником этой политики стал Д.А. Толстой, занявший в 1882 году пост министра внутренних дел. Узостью и в то же время непоколебимостью своих взглядов, настойчивостью и сильной волей он был похож на самого царя.

Охранительное направление царского правительства выражалось двояко. С одной стороны, власть стремилась укрепить свои позиции, расширить свои и без того, казалось бы, необъятные полномочия. С другой – максимально поддержать свою главную, если не единственную, надежную социальную опору – поместное дворянство, переживавшее после реформ тяжелые времена. И в том, и в другом случае правительство стремилось «подкорректировать», а по сути, нейтрализовать последствия реформ предыдущего царствования. Определение этого курса как «политики контрреформ» представляется достаточно точным.

Одной из первых мер в духе этой политики было «Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия», утвержденное Александром III в августе 1881 года. В соответствии с ним правительство в любой губернии по представлению местных властей могло ввести чрезвычайное положение. В результате, полномочия этих властей значительно возрастали; в губернии практически переставали действовать обычные законы, хотя бы отчасти сдерживавшие административный произвол. Так, губернатор получал возможность арестовывать всех, кого считал нужным, ссылать без суда на срок до 5 лет в любую часть империи, предавать военному суду. Ему было дано право закрывать любые учебные заведения и органы печати, распускать общественные организации и приостанавливать деятельность земств – и все это «по своему усмотрению». Первоначально чрезвычайное положение вводилось на 1,5 года, но возобновлять его не представляло никакого труда. Естественно, губернские власти ухватили этот подарок обеими руками: многие местности Российской империи десятилетиями пребывали в этом «чрезвычайном положении».

Что же касалось поместного дворянства, то правительство попыталось укрепить его власть на местах. Наиболее значительными из мер, принятых в этом направлении, стало создание структуры земских начальников (1889) и земская контрреформа (1890).

Земские начальники стояли во главе земского участка (в каждом уезде таких участков было 4-5). Назначались они министром внутренних дел из местного потомственного дворянства – а заниматься они должны были делами сугубо крестьянскими. Им безоговорочно подчинялись все представители выборного крестьянского управления – десятские, сотские, волостные старшины. Следя за соблюдением порядка, сбором податей, обеспечением воинской повинности, земские начальники получали право штрафовать крестьян, подвергать их телесным наказаниям, сажать под арест. Таким образом, власть стремилась хотя бы частично восстановить вотчинную власть помещика над крестьянами, утраченную в результате отмены крепостного права.

Схожие цели преследовала и земская контрреформа: речь шла, по сути, о полном подчинении дворянам-помещикам земского самоуправления. Для землевладельческой курии имущественный ценз был снижен вдвое, для городской же значительно повышен. Крестьянская же курия вообще потеряла право самостоятельного выбора: окончательное решение по предложенным кандидатам в гласные принимал губернатор; это давало возможность отсечь от земской деятельности «крикунов и смутьянов». В конечном своем результате контрреформа обеспечила полное и безоговорочное преобладание в земствах гласных от дворян-помещиков.

Проводя подобную политику, правительство Александра III должно было учитывать тот факт, что поместное дворянство в условиях пореформенной России в массе своей оскудевает и разоряется. Поэтому власть оказывала ему еще и финансовую поддержку: в 1885 году был учрежден Дворянский банк, дававший помещикам значительные денежные суммы на льготных условиях.

Очень последовательно в своем роде правительство действовало и в сфере просвещения. Прежде всего, оно стремилось наладить здесь самый строгий административный контроль. Так, в 1884 году был введен новый университетский устав, всем своим духом противостоявший прежнему уставу 1863 года. Автономия этих высших учебных заведений практически полностью ликвидировалась: ректор, деканы, профессора, ранее выборные, теперь назначались. Все попытки студентов заявить о себе, как об определенной общности, рассматривались как незаконные: университетское начальство обязывалось бороться со студенческими землячествами, кассами взаимопомощи, столовыми на артельных началах. Вновь вводилась студенческая форма, отмененная в 1863 году, что облегчало надзор за учащейся молодежью.

Самую строгую дисциплину, нарушение которой грозило исключением, власти стремились ввести и в гимназиях. Кроме того, здесь все заметнее проявлялась тенденция затруднять доступ к среднему образованию для «простонародья». Наиболее ярко это проявилось в циркуляре министра просвещения Д.А. Толстого от 1887 года, получившем печальную известность как циркуляр «о кухаркиных детях». В соответствии с ним запрещалось принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей».

Что касалось начального образования, то здесь правительство пыталось создать противовес земским школам, учебному персоналу которых оно не доверяло; всемерная поддержка оказывается в это время церковно-приходским школам, сеть которых значительно расширяется.

Наконец, особое внимание было обращено на цензуру: уже в 1882 году были приняты «Временные правила», в соответствии с которыми редакторы газет и журналов по первому требованию властей должны были сообщать имена авторов статей, печатавшихся под псевдонимами. Гораздо чаще, чем раньше, правительство начинает пользоваться своим правом закрывать периодическое издание после трех предупреждений. Только в 1883-1884 годах были закрыты таким образом журналы «Отечественные записки» и «Дело», газеты «Голос», «Земство», «Страна».

Заметным явлением в деятельности правительства Александра III стала политика русификации национальных окраин. С 1883 года все государственные учреждения и должностные лица были обязаны вести делопроизводство только на русском языке. С 1885 года на русский язык было переведено преподавание в средних школах по всей империи. С 1889 года на русский язык перешло и судопроизводство – хотя прошения в суды по-прежнему принимались на всех местных языках.

Последовательно проводя политику охранительного характера, правительство Александра III предпринимает и целый ряд мер для облегчения положения низших слоев – трудового населения, которые можно охарактеризовать как политику попечительства. Подобная деятельности власти связана, прежде всего, с именем министра финансов Н.Х.Бунге, пытавшегося поднять уровень жизни, катастрофически низкий у значительной части крестьян и рабочих. По его инициативе постепенно отменили подушную подать, компенсировав ее косвенными налогами и налогами с доходов. В 1882 году был учрежден Крестьянский банк, который давал крестьянам ссуды на покупку земель. Правда, из-за достаточно высокого процента ссудами этими могли воспользоваться немногие. Власть более активно, чем раньше, стала проводить переселенческую политику, предоставляя переселенцам определенные льготы. В то же время она продолжала решительно поддерживать общину, что затрудняло для крестьян возможность распоряжаться землей.

Особенно ярко попечительская политика проявилась в рабочем вопросе. Именно при Александре III вводится рабочее законодательство, значительно ограничившее безудержную до того эксплуатацию этого слоя населения предпринимателями. В 1882 году было запрещено применение на производстве труда детей до 12 лет, а труд детей от 12 до 15 лет был ограничен 8 часами. В 1885 году был запрещен ночной детский и женский труд. В 1886 году был введен рабочий закон, резко ограничивавший штрафы с рабочих, которые раньше предприниматели взимали непомерно; к тому же они теперь шли не в хозяйский карман, а в особый фонд, из которого рабочие получали пособия в случае болезни или травмы на производстве. Для рабочих были введены расчетные книжки, куда записывались условия их найма. За соблюдением всех этих законов должна была следить фабрично-заводская инспекция, созданная специально с этой целью.

Следует отметить, что, покровительствуя рабочим, правительство Александра III проводило в то же время политику, способствующую развитию промышленного производства в России. Прикрывая отечественного производителя от иностранной конкуренции с помощью высоких таможенных пошлин, оно, с другой стороны, всячески способствовало притоку иностранного капитала в российскую промышленность. Да и государственных средств правительство не жалело, охотно предоставляя субсидии и налоговые льготы крупным предпринимателям. В результате, промышленное производство в 1880-х годах начинает развиваться более быстрыми темпами, чем раньше, а в 1890-е годы, уже при преемнике Александра III Николае II, это развитие принимает характер настоящего промышленного бума.

Внешняя политика

В годы правления Александра III происходят принципиальные изменения во внешнеполитическом курсе России. В это время становится все более очевидно, что Германия, которую в России привыкли считать надежным союзником, на глазах превращается в опасного врага. Это молодое государство, возникшее в результате объединения Пруссией разрозненных немецких земель, быстро крепло, интенсивно развивая промышленное производство. Почувствовав силу, Германия начала борьбу за расширение своего влияния в мире. При этом интересы Германии столкнулись с интересами России. В 1882 году был заключен тайный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией, получивший название Тройственного союза. Правда, поначалу этот союз имел не столько антирусскую, сколько антифранцузскую направленность. Однако, вскоре выяснилось, что два главных фигуранта – Германия и Австро-Венгрия, - едины в своем стремлении вытеснить Россию из того региона, который она традиционно считала сферой своего влияния – с Балкан. В 1886 году, в частности, в Болгарии произошел переворот, в результате которого царь Александр Баттенберг, симпатизировавший России, был свергнут, и его место занял австрийский офицер Фердинанд Кобург, безоговорочно подчинивший внешнюю и внутреннюю политику Болгарии германским и австро-венгерским интересам.

Помимо балканских дел между Россией и Германией все больше разгорались экономические противоречия. Протекционистская политика, последовательно проводимая Россией, больно била в это время именно по немецким предпринимателям, прежде всего, в области машиностроения, которые буквально рвались на русский рынок. В свою очередь, Германия раз за разом повышала пошлины на сельскохозяйственную продукцию, ущемляя тем самым интересы русских помещиков. В начале 1890-х годов это противостояние обострилось до такой степени, что даже получило название «таможенной войны».

В этих условиях правительство Александра III усиленно искало нового союзника. В результате, наметилось сближение с традиционным противником Германии – Францией. Оно облегчалось тем фактом, что, в отличие от Германии, пытавшейся ввозить в Россию, прежде всего, промышленную продукцию, Франция ввозила сюда капиталы, вкладывая их в развитие промышленности. Кроме того, с конца 1880-х годов русское правительство начинает брать у Франции крупные денежные займы, которые так же вкладываются, в основном, в развитие производства.

Подготовка к заключению русско-французского союзного договора началась с 1891 года; заключен же он был в 1893 году. По договору, носившему военный характер, обе стороны брали на себя конкретные обязательства на случай нападения на одну из них держав Тройственного союза. Франция обязывалась выставить 1 300 тыс. солдат, Россия – 800 тыс.

Таким образом, к концу XIX века все великие державы, кроме Англии, занимавшей выжидательную позицию, «разошлись» по двум враждебным лагерям. На какое-то время это стабилизировало внешнеполитическую ситуацию и укрепило позицию России, но в будущем оказалось чревато серьезными конфликтами, которые, в конце концов, привели к Первой мировой войне.